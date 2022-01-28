Как оформить рабочий профиль, чтобы привлечь рекрутеров: пять советов

Дэвис считает, что профиль должен жить и развиваться, как и ваше резюме. Она поделилась советами о том, как это реализовать.

Как утверждает эксперт по карьерному развитию LinkedIn Шарлотта Дэвис, незаполненный профиль — одна из самых распространенных ошибок, которые допускают пользователи LinkedIn, одной из самых эффективных платформ для найма. По данным компании, через LinkedIn находят работу примерно шесть человек в минуту.

Добавьте фотографию

По словам Дэвис, если в профиль LinkedIn добавлена фотография, то он набирает в среднем в 21 раз больше просмотров и до девяти раз больше «запросов на подключение». Конечно, это не значит, что вы сразу получите работу, но показывает вас как профессионала.

Дэвис добавляет, что не обязательно организовывать профессиональную фотосессию. Главное — подобрать свежий и четкий кадр с хорошим освещением.

Расскажите о своих навыках

В хорошо оформленном профиле должны быть перечислены навыки и ключевые слова, связанные с вашей должностью или индустрией, в которую вы хотите попасть. Как утверждает Дэвис, это помогает рекрутерам находить подходящих кандидатов.

Пользователи LinkedIn в среднем в 27 раз чаще обращаются к профилям, в которых перечислены пять и более навыков.

Иногда бывает непросто решить, что именно стоит включить в список. В таком случае можно обратиться к членам семьи, друзьям и коллегам — они подскажут, с чем вы справляетесь хорошо, но, возможно, не замечаете.

Помимо этого, можно воспользоваться инструментом Skills Assessment от LinkedIn — он представляет собой бесплатные стандартизированные тесты для проверки различных навыков, таких как знание Microsoft Excel и языков программирования. Те, кто набрал 70% и больше, могут добавить значок проверки навыка в свой профиль.

Создавайте контент

Все больше пользователей делятся своим опытом через LinkedIn — как успехами, так и провалами — и дают советы другим.

Вы можете выложить видео, рассказать о прошлой работе или просто оставить комментарий под чужой публикацией — все это привлекает внимание к вашему профилю и показывает, в каких областях у вас есть опыт. Это может потребовать практики, поэтому начинайте с малого и выкладывайте посты в удобном для вас темпе.

Дэвис также советует подписаться на тех, кто, по вашему мнению, интересно оформляет свои публикации. В LinkedIn есть функция под названием Creator Mode. После ее активации кнопка Connect («Подключиться») в профиле превратится в Follow («Подписаться»), а в ленте активности будет отображаться только публикуемый вами контент.

Выстраивайте деловые отношения

Подумайте, к кому вы можете обратиться за советом, а также кто может вас порекомендовать и даже стать вашим следующим работодателем.

Сейчас многие люди открыты к виртуальному общению и готовы делиться советами. Однако не стоит обращаться к ним без контекста: обязательно напишите, как вы узнали об этом человеке, или просто укажите, почему хотите наладить с ним контакт.

Укажите, что ищете работу

В LinkedIn доступна функция Open to Work, которая показывает рекрутерам, что вы открыты для работы. Она также позволяет указать типы вакансий, которые вам интересны, и предпочтительное время начала работы. Кроме того, вы можете добавить хэштег #openforwork в свои публикации и профиль.

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