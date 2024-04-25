Crunchbase: в 1 кв. 2024 года стартапы по всему миру привлекли $66 млрд

В Crunchbase проанализировали состояние рынка стартапов в первом квартале 2024 года и представили результаты в 10 диаграммах.

В начале 2024 года инвесторы по всему миру по-прежнему сохраняют осторожность. Но есть и исключения: крупные инвестиции получили некоторые стартапы в области ИИ, здравоохранения, энергетики и робототехники.

Инвесторы по всему миру сохраняют осторожность

По данным Crunchbase, по объему инвестиций в стартапы по всему миру первый квартал стал вторым худшим с 2018 года. Хотя показатели улучшились по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, это связано лишь с тем, что тот квартал был худшим за последние шесть лет.

Объем венчурных инвестиций в мире в первом квартале 2024 года (в долларах). Инфографика: Crunchbase

Невысокие показатели были и в Северной Америке — крупнейшем в мире рынке стартап-инвестиций, куда направляется около половины всего венчурного капитала.

Объем венчурных инвестиций в Северной Америке в первом квартале 2024 года (в долларах). Инфографика: Crunchbase

Тем не менее большие средства получили некоторые стартапы в области ИИ и здравоохранения. Эти два сектора заняли лидирующие позиции по общему объему инвестиций в первом квартале.

Инвестиции в стартапы на ранних стадиях выросли

Несмотря на общий спад, инвестиции в стартапы на ранних стадиях во всем мире все же выросли.

Инвестиции в стартапы на ранних стадиях в мире в первом квартале 2024 года. Инфографика: Crunchbase

Общий объем составил около $29,5 млрд, что на 6% больше, чем в прошлом году. Крупнейшие раунды серии B закрыли стартапы из области ИИ, электротранспорта и зеленой энергетики.

Посевные и ангельские инвестиции также показали лучшие результаты, чем вложения на поздних стадиях. Это дает надежду на то, что по мере восстановления рынка появится новый класс молодых компаний, имеющих финансы и готовых к росту.

Посевные и ангельские инвестиции в мире в первом квартале 2024 года. Инфографика: Crunchbase

A16z — самый активный инвестор

В конце 2023 года венчурный капиталист Марк Андреессен опубликовал «Манифест технооптимиста» в защиту технологического сектора.

И судя по инвестиционной активности, его фонд Andreessen Horowitz (a16z) настроен весьма оптимистично: в первом квартале 2024 года он участвовал в 27 послепосевных раундах финансирования — это больше, чем у любого другого венчурного инвестора.

Число послепосевных раундов от $3 млн среди венчурных инвесторов в первом квартале 2024 года. Инфографика: Crunchbase

Вторым самым активным инвестором стал акселератор Y Combinator, который участвовал в 18 послепосевных раундах (в дополнение ко множеству других посевных раундов), и General Catalyst с 15 раундами.

Примечательно, что в 2023 году a16z тоже был самым активным стартап-инвестором.

Кибербезопасность стабильно привлекает средства

Кибербезопасность иногда называют областью, практически не подверженной кризисам. В конце концов, хакеры не берут перерыв из-за проблем в экономике.

Это не совсем так: в 2023 году стартапы в этой области получили лишь треть от инвестиций в период венчурного бума 2021 года. Тем не менее по сравнению с другими отраслями финансирование этого сектора остается устойчивым.

Венчурное финансирование в области кибербезопасности. Инфографика: Crunchbase

По данным Crunchbase, в первом квартале 2024 года стартапы в области кибербезопасности привлекли $2,7 млрд в 154 сделках — это лучший результат для отрасли за последние три квартала.

Венчурное финансирование стартапов из Азии снова сократилось

В первом квартале общий объем венчурного финансирования в регионе упал до $17,3 млрд — это на 4% меньше, чем в четвертом квартале 2023 года, и на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для Азии это также самый низкий показатель за квартал с четвертого квартала 2016 года.

Тем не менее в первой квартале 2024 года все же выросли инвестиции в китайские стартапы, чему способствовали несколько крупных раундов. По данным Crunchbase, стартапы из Китая привлекли $1,1 млрд, что на 9% больше, чем в предыдущем квартале, и на 14% больше по сравнению с первым кварталом 2023 года. На данный момент страна по-прежнему является крупнейшим рынком стартапов в регионе.

Объем венчурных инвестиций в Азии в первом квартале 2024 года (в долларах). Инфографика: Crunchbase

Поскольку отношения между США и Китаем остаются напряженными, в последние годы в китайские стартапы в основном вкладывались местные инвесторы, а не американские фонды.

В Китае крупные раунды закрыли:

производитель электромобилей Zhiji Automobile — $1,1 млрд в серии B;

стартап в области ИИ Moonshot AI — более $1 млрд в раунде, возглавляемом Alibaba Group и HongShan (ранее Sequoia Capital China);

компания в области спутниковой связи Yuanxin Satellite — $943 млн в раунде серии А, возглавляемом Банком развития Китая.

Стартапы из Латинской Америки получают мало инвестиций — но есть исключение

В прошедшем квартале финансирование стартапов из Латинской Америки также достигло самого низкого уровня за последние годы. Сократился как объем долларовых инвестиций на разных стадиях, так и количество сделок.

Согласно данным Crunchbase, в первом квартале 2024 года инвесторы вложили всего $579 млн в раунды, от посевного до стадий роста. Это на 17% меньше по сравнению с уровнем прошлого года и на 39% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Объем венчурных инвестиций в Латинской Америке в первом квартале 2024 года (в долларах). Инфографика: Crunchbase

Почти три года назад регион привлек максимальный объем финансирования. В 2021 году латиноамериканские компании получили более $7 млрд за один квартал.

Однако в этом квартале одна латиноамериканская страна все же противостояла тенденции. Инвестиции в колумбийские стартапы выросли более чем в три раза по сравнению с предыдущим кварталом и достигли $188 млн — в основном благодаря крупным раундам финтехов из Боготы Simetrik и Bold.

В Европе ситуация стабильна

В Европе объем финансирования стартапов не вырос, но и не упал.

В первом квартале 2024 года объем венчурных инвестиций на континенте достиг $11,8 млрд — это немного больше, чем в четвертом квартале 2023 года, и на 10% меньше по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Объем венчурных инвестиций в Европе в первом квартале 2024 года (в долларах). Инфографика: Crunchbase

В первом квартале европейские стартапы получили около 18% венчурного капитала в мире.

Больше всего инвестиций в Европе привлекли такие сектора, как финтех, здравоохранение и энергетика. Компании из области ИИ получили $1,4 млрд, или около 12% венчурного капитала в Европе. Это также примерно на $1 млрд меньше, чем досталось финтех-стартапам.

Финансирование в Web3 восстанавливается после рекордного спада

Сфера Web3, которая в общих чертах включает блокчейн, криптовалюты и другие децентрализованные интернет-технологии, была фаворитом у инвесторов в 2021-2022 годах, когда стартапы еженедельно получали много денег и высокие оценки.

Финансирование стартапов из сферы Web3 по кварталам. Инфографика: Crunchbase

Однако в первом квартале 2024 года стартапы из сферы Web3 привлекли менее $1,9 млрд в 346 сделках — это лишь небольшая часть от примерно $10 млрд, инвестированных в первом квартале 2022 года.

Тем не менее в последнем квартале объем финансирования вырос по сравнению с четвертым кварталом 2023 года ($1,2 млрд в 263 сделках). Это также первый квартальный рост с четвертого квартала 2021 года.

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Фото на обложке: Khosro / Shutterstock