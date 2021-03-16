Хакеры добрались до NFT: пользователи маркетплейса Nifty Gateway потеряли более $150 тысяч

Несколько коллекционеров цифрового искусства сообщили, что с их аккаунтов на платформе Nifty Gateway были украдены NFT-токены стоимостью несколько тысяч долларов. По сообщениям, хакеры также воспользовались данными кредитных карт некоторых из них, чтобы приобрести другие цифровые активы. Об этом пользователи сообщили в Twitter.

Nifty Gateway подтвердила факт кражи и сообщила, что на пострадавших аккаунтах не была подключена двухфакторная идентификация (2FA). Кроме того, компания предполагает, что сама платформа не была взломана, а злоумышленники воспользовались учетными данными, которые утекли из других сервисов.

«Мы не обнаружили признаков угрозы на платформе Nifty Gateway, — говорится в заявлении. — Наша команда продолжает общение с небольшим числом пользователей, которые подверглись захвату аккаунтов. Мы продолжаем анализировать ситуацию, но первичная оценка показывает, что влияние было ограниченным, ни у одного из пострадавших аккаунтов не подключена 2FA, а доступ был получен с помощью действующих учетных данных».

За последние несколько недель многие NFT-токены неожиданно превратились в дорогостоящие активы. Поэтому неудивительно, что NFT-платформы стали мишенью для хакеров.

Певица Граймс продала 10 цифровых работ почти за $6 млн.

Художник Beeple продал свою цифровую картину за $69 млн через аукцион Christie’s.

Чтобы предотвратить будущие взломы, Nifty Gateway рекомендует включить двухфакторную аутентификацию и не использовать пароли повторно. Компания также сообщает, что переговоры о продаже некоторых из украденных NFT-токенов велись через Discord и Twitter. «Мы призываем всех покупателей Nifty Gateway приобретать NFT-токены только на официальной площадке», — говорится в заявлении.

Поскольку NFT-токены основаны на технологии блокчейна, Nifty Giveaway не может контролировать украденные активы. Поэтому пострадавшим пользователям, вероятно, не удастся восстановить свои коллекции.

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