Меньше говорите и больше слушайте: 10 советов, как сделать онлайн-презентацию интерактивнее

Одна из самых больших ошибок докладчиков — говорить слишком много и не вовлекать аудиторию. Независимо от того, говорите ли вы с одним человеком или с сотнями, планирование взаимодействия поможет лучше установить контакт и узнать, что на самом деле думают собеседники. Эти 10 советов помогут привлечь внимание аудитории и стимулировать продуктивную дискуссию во время виртуальных встреч.

Нам еще долго предстоит проводить совещания в удаленном режиме. Собрания в Zoom, Skype и WebEx стали частью новой нормы. Мы вынуждены учиться, как делать презентации по видеосвязи так же эффективно, как и во время личных встреч.

Не оставляйте вопросы на конец презентации

Поощряйте участников задавать вопросы на протяжении всей встречи. Это нужно, чтобы воспроизвести настоящую двустороннюю связь и не дать слушателям уснуть за время долгого доклада. Поставьте себя на место аудитории и подумайте о том, как вам было бы удобнее участвовать в беседе.

Заранее попросите дать обратную связь

Пусть собеседники зададут вопросы, приведут примеры или выскажутся на темы, относящиеся к вашему докладу, до того, как вы подведете итоги. Так вы сможете обменяться идеями и интегрировать в доклад любые вопросы, которые вам зададут.

Используйте электронное голосование

Добавьте в презентацию вопросы с несколькими вариантами ответов. Это позволит всем участникам аудитории представить свою точку зрения в режиме реального времени. Не забудьте правильно расставить вопросы и будьте готовы интегрировать ответы в дискуссию.

Используйте чат или поднятые руки

Перед началом совещания договоритесь, как собеседники будут просить слова — так вы поощрите их участие. Не все могут быть хорошо знакомы с платформой, которую вы используете. Попросите коллегу отслеживать поступающие запросы, чтобы помочь вам ориентироваться в обсуждении.

Выделите время для участия собеседников

Если у вас есть 20 минут, убедитесь, что почти половина этого времени останется для вопросов и обсуждения. Если вы придерживаетесь золотого правила презентации — раскрыть три ключевых сообщения в начале и в конце выступления — не будет иметь значения, доберетесь ли вы до каждого пункта. Гораздо важнее взаимодействие.

Не используйте фразу «Есть вопросы?»

Вместо этого спросите что-нибудь конкретное. Подсказывайте идеи, например: «Что вы слышали от клиентов?». Спросите покупателей, что их больше всего беспокоит или что можно сделать, чтобы лучше их обслуживать. Попросите дать комментарий или рассказать историю на эту тему. Не ограничивайте взаимодействие только вопросами. Если это небольшая группа, попросите людей включить микрофоны на все время доклада, чтобы диалог проходил легче.

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Проведите мозговой штурм перед презентацией

Большинство докладчиков тратят часы на создание слайдов, некоторое время на обмен сообщениями, и мало думают о том, какие вопросы им могут задать. Обратим этот процесс вспять. Подготовьтесь ко всем вопросам, которые могут возникнуть, и особенно к тем, которые, как вы надеетесь, не возникнут. Подготовьте коллег к тому, что им придется участвовать в вашем докладе.

Поддерживайте диалог

Обещайте ответить на любые оставшиеся без ответа вопросы после встречи. Если нет времени пообщаться с каждым или если чье-то замечание требует более подробного ответа, это нормально. Просто убедитесь, что вы ответите на все вопросы в течение дня или двух. Кроме того, оставьте свои контакты, чтобы аудитория могла следить за вами напрямую.

Изучите свою тему

Ничто не сможет заменить знание вашего доклада. Если вы отрепетировали презентацию и действительно уверены в ней, вам будет легче сделать паузу и ответить на комментарии. И никогда не читайте с листа — так вы будете звучать неестественно и очень быстро потеряете внимание аудитории. Даже если вы работаете в строго регулируемой отрасли и должны получить право дать комментарий, изучите, что вы можете и что не должны говорить, и исходите из этого.

Ни одна значимая встреча не заканчивается вопросами

Не завершайте доклад вопросами и ответами. Последний вопрос, возможно, будет не слишком удачным. Гораздо лучше эффектно закончить доклад. Завершите презентацию двумя или тремя наиболее важными сообщениями, которые бы вы хотели оставить в памяти аудитории — возможно, это будет что-то вдохновляющее.

Нам не хватает живого взаимодействия, поскольку многие люди продолжают работать удаленно. Превращение виртуальной презентации в диалог укрепит связь со слушателями и окажет большее влияние на них. Эти методы также будут полезны, когда мы вернемся в нормальный режим и возобновим личные встречи. Помните: меньше говорите и больше взаимодействуйте.

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