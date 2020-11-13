Каких успехов технологические корпорации достигли при Трампе

В октябре пять крупнейших технологических компаний США — Amazon, Apple, Microsoft, Facebook и Alphabet — опубликовали отчеты за третий квартал 2020 года. Это первый отчет, который выходит после избрания нового президента США — Джо Байдена. За время президентства предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа все пять гигантов смогли вырасти, несмотря на противоречивые отношения между отраслью и государством.

Amazon увеличила онлайн-продажи и открыла новые направления бизнеса

При Трампе акции Amazon выросли на 291% благодаря активному расширению онлайн-продаж и росту новых направлений бизнеса: облачных вычислений и рекламы. Несмотря на пандемию, аналитики ожидают роста продаж компании на 33% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Платформа Amazon Web Services, предлагающая сервисы облачных вычислений, также позволила компании значительно увеличить прибыль. Ожидается, что в этом году операционный доход платформы превысит $20 млрд — это почти в пять раз больше, чем в 2016 году, когда Дональд Трамп стал президентом США.

Аналитики прогнозируют, что доход Amazon за 2020 год достигнет $370 млрд. В этом случае рост компании составит 170% по сравнению с 2016 годом.

Частично росту Amazon способствовала покупка сети органических продуктов Whole Foods в 2017 году.

Apple активно развивалась за счет выпуска новых продуктов

Несмотря на увеличение рыночной капитализации Apple на 272%, ее рост был не таким высоким, как у Amazon. Ожидается, что продажи компании в последнем квартале снизятся по сравнению с предыдущим годом, а выручка за календарный год составит около $283 млн — на 29% выше, чем в 2016 году. По прогнозам аналитиков, чистая прибыль компании достигнет $59 млрд.

С 2016 года Apple выкупила акции у инвесторов на сумму около $200 млрд и увеличила выплаты дивидендов. Расходы компенсируются за счет продаж iPhone и других популярных продуктов: например, AirPods и Apple Watch.

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Microsoft увеличила доход за счет расширения облачных технологий

Apple продолжает выпускать новые iPhone, а инвесторы компании продолжают делать ставки на их популярность. В октябре компания анонсировала новую линейку iPhone 12 с поддержкой сетей 5G. Стоимость самой дорогой модели составила $1099.

При Трампе акции Microsoft выросли на 225%. Доходы компании неизменно увеличивались последние три года после падения продаж в 2016 году и роста на 5,5% в 2017 году. Ожидается, что доход Microsoft за 2020 год составит около $150 млрд — это почти на 60% больше, чем в 2016 году.

Чистая прибыль компании при Трампе увеличилась почти вдвое благодаря развитию облачной платформы Azure и приложений Office 365.

За время президентства Трампа Microsoft купила две компании. После покупки LinkedIn за $27 млрд, анонсированной за несколько месяцев до избрания Трампа, компания приобрела сервис GitHub $7,5 млрд в 2018 году. Такая же сумма была потрачена в сентябре 2020 года на приобретение разработчика игр ZeniMax Media.

Facebook сохранила популярность у рекламодателей, несмотря на скандалы

С момента вступления Трампа на должность президента рост акций Facebook составил 112%. Если годовой объем продаж за 2020 год достигнет $80,4 млрд, как прогнозируют аналитики, то компания станет почти в три раза больше, чем в 2016 году.

Тем не менее рост продаж компании ежегодно замедляется: с 47% в 2017 году до прогнозируемых 14% в 2020 году.

С момента избрания Трампа на пост президента вокруг Facebook разгорается большой скандал. Компанию обвиняют в непреднамеренном влиянии на исход выборов в США, распространении фейковых новостей и предоставлении данных пользователей сторонним компаниям. В свою защиту Facebook пообещала пересмотреть политику в отношении конфиденциальных данных.

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Однако несмотря на политические скандалы и проблемы с доверием пользователей, Facebook остается одним из самых популярных сайтов среди рекламодателей. По данным eMarketer, он контролирует 23,4% рынка онлайн-рекламы США, не сильно отставая от Google с 29,4%.

С 2012 по 2014 год Facebook активно скупал другие популярные компании: $1 млрд был потрачен на приобретение Instagram, $19 млрд на WhatsApp и $2 млрд на Oculus. Однако в период президентства Трампа компания не совершала много сделок.

Самой крупной сделкой за последние четыре года стала покупка стартапа CTRL-labs, разрабатывающего устройства для управления компьютерами с помощью сигналов мозга. Сумма сделки составила от $500 млн до $1 млрд, точные данные не разглашаются.

Alphabet расширила влияние в облачном бизнесе

Alphabet была создана в 2015 году как холдинговая компания для поисковика и продуктов Google. Помимо этого, холдинг занимается экспериментальными проектами: разработкой автономных автомобилей и исследованиями в области борьбы со старением.

С момента избрания Трампа акции Alphabet выросли на 83%.

Основной доход Alphabet идет от размещения онлайн-рекламы. Аналитики ожидают, что выручка холдинга в третьем квартале вырастет на 5,9% — до $42,9 млрд. В предыдущем квартале доходы компании сократились впервые по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пандемия коронавируса приостановила развитие сферы путешествий и мероприятий, а также гостиничный бизнес, в результате чего эти отрасли сократили объем онлайн-рекламы.

В настоящее время Google получает значительную прибыль от облачного бизнеса: во втором квартале доход подразделения составил чуть более $3 млрд.

Ожидается, что выручка Alphabet в 2020 году составит около $174 млрд — почти вдвое больше, чем в 2016 году. Компания активно инвестировала в экспериментальные области, поэтому чистая прибыль за этот период выросла всего на 30%.

Единственным крупным приобретением Alphabet за последние четыре года стала покупка компании-разработчика ПО для работы с бизнес-данными Looker за $2,6 млрд.

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