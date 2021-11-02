Технологические гиганты из Кремниевой долины отказываются от прозрачной корпоративной культуры

В течение многих лет Кремниевая долина активно продвигала идею «прозрачной корпоративной культуры» по всему миру. Несмотря на многие преимущества, этот подход несет за собой серьезные последствия. Facebook испытала их на себе в полной мере: недавно бывшая сотрудница компании Френсис Хоген выложила в сеть ее внутренние документы. Неужели это событие станет концом эпохи открытой культуры?

Изначально технологические компании поддержали прозрачную корпоративную культуру с целью показать, что они отличаются от других индустрий. Эта культура была навеяна Стэнфордом, а Google популяризовала ее. Ее цель — сформировать чувство общего вклада и доверия между сотрудниками и руководством.

Каждый, кто устраивается в такую компанию, получает доступ ко всем ее документам и может делиться любым мнением с руководством. Согласно идее, это не трудоустройство, а возможность присоединиться к общему делу.

Компании, в том числе Google, Amazon, Netflix и Apple, уже постепенно уходили от этой культуры — лишь Facebook упорно сопротивлялась. Однако слив тысяч внутренних документов, похоже, окончательно положил конец этой эпохе.

Открытая культура и ее последствия

Чтобы обеспечить внутреннее общение, Facebook создала собственный продукт под названием Workplace, в котором сотрудники могут обмениваться идеями и совместно работать. Инструмент был принят с воодушевлением: помимо обмена идеями, многие критиковали руководство, когда возникали разногласия. Об этом свидетельствуют документы, слитые Хоген.

Однако по мере того, как Facebook и другие технологические гиганты разрастались, начали открываться и недостатки этой культуры. Одному сотруднику трудно чувствовать себя причастным к общему делу среди десятков и сотен тысяч коллег.

Со временем концепция потеряла свое значение, а культура стала обезличенной. Внутренняя прозрачность все еще помогала командам взаимодействовать друг с другом, но также приводила к «восстаниям». Руководство компаний устало от этого.

Дальнейшие шаги

Еще до недавней утечки Facebook начала ограничивать свою прозрачность, но все же оставалась более открытой, чем коллеги, такие как Google. Теперь ожидается, что компания станет более закрытой. И комментарий от представителя Meta (новое название Facebook) Джо Осборна подтверждает, что она пересматривает свою политику.

«С начала этого года мы рассуждали о том, какой должна быть модель обмена информацией внутри компании, чтобы обеспечить баланс между открытостью и сохранением внимания на соответствующих вопросах, — утверждает он. — Мы работаем над этим и стремимся к открытой культуре внутри компании».

Для Facebook, Google и других отказ от прозрачности создает некоторые риски. Деятельность компаний неизбежно замедлится, что откроет возможности для более мелких конкурентов. Если же IT-гигантам не удастся разработать новые процессы, то, вероятно, сам рынок, а не государственные регуляторы, отнимут у них власть.

В течение многих лет Кремниевая долина распространяла свое видение корпоративной культуры по всему миру. Руководители IT-компаний написали множество книг по менеджменту, а инженеры разработали продукты, благодаря которым другие смогли последовать их стратегии.

Например, Workplace от Facebook уже используют многие компании, в том числе Nestlé, Spotify и Virgin Atlantic. А Slack, который активно продвигали в Кремниевой долине, стал популярным корпоративным инструментом.

По мере того, как технологические гиганты будут уходить от прозрачности, им будет тяжело найти правильный баланс и в то же время побуждать других следовать их примеру.

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