От умных колонок до роботов-хирургов: как технология распознавания жестов захватывает новые рынки

Всего десять лет назад технологии распознавания жестов казались сюжетом из научной фантастики. Сейчас с помощью движений можно управлять не только смартфоном или смарт-колонкой, но и автомобилем. Вот как рынок распознавания жестов будет развиваться дальше.

Что такое распознавание жестов

Распознавание жестов — это технология ввода данных жестами в реальном времени, реализуемая с помощью датчиков движения. Чтобы выполнить действие, не нужно использовать клавиши или касаться сенсорного экрана. Датчики движения устройства воспринимают и интерпретируют жесты пользователя как основной источник ввода данных.

Таким образом, распознавание жестов системами искусственного интеллекта стало существенным прогрессом последнего десятилетия. Сейчас этой технологией оснащаются высокоточные хирургические роботы, оборудование для мониторинга состояния здоровья, игровые системы и многое другое.

Использование технологии в потребительских товарах

Подобно тому, как многие идеи из научной фантастики стали реальностью, распознавание жестов уже вошло в нашу повседневную жизнь. Впервые подобную технологию представила компания Microsoft в 2010 году в своем бесконтактном сенсоре Kinect для Xbox 360. Он фиксирует движения тела и рук в реальном времени, освобождая геймеров от необходимости использовать клавиатуру и джойстики. Также он поддерживает одновременное использование устройства несколькими игроками. Сегодня Kinect является частью облачной платформы Microsoft Azure.

В 2019 году технологические гиганты Microsoft и Intel начали расширять возможности использования систем распознавания жестов. Intel подготовила технический документ по бесконтактной многофакторной аутентификации, которая могла использоваться организациями здравоохранения для повышения безопасности и эффективности работы врачей. Microsoft, в свою очередь, разрабатывает проект по распознаванию жестов с помощью камеры в хирургических условиях.

Однако это не единственные компании, внедряющие технологию в потребительские товары собственного производства.

Google внедрила возможность распознавания жестов в мобильные устройства и умные колонки, а Huawei — в свой флагманский смартфон.

В прошлом году Apple также подала патент на использование технологии в умных колонках.

С 2016 года компания BMW в 7-й серии автомобилей использует функцию распознавания жестов, которая позволяет водителям увеличивать или уменьшать громкость, принимать или отклонять телефонный вызов и менять угол обзора камеры. Также доступен дополнительный настраиваемый жест двумя пальцами.

Совсем недавно Университет Аалто в сотрудничестве с компанией HitSeed обнаружили, что подобная технология может быть встроена даже в умную одежду для использования в сфере производства и здравоохранения.

Что ждет рынок в будущем

Достижения в области ИИ привели к появлению широкого ассортимента устройств с технологией распознавания жестов. Ожидается, что в течение 2020-2025 годов совокупные темпы годового роста рынка превысят 27,9%. Согласно отчету Markets and Markets, в 2025 году общая стоимость рынка распознавания жестов достигнет $32,3 млрд. В прошлом году этот показатель был равен $9,8 млрд.

Динамика этого рынка обусловлена:

растущим спросом на использование технологий распознавания жестов в автомобильной индустрии,

низкой технической сложностью систем,

расширенным пользовательским опытом,

растущей цифровизацией в некоторых отраслях.

Эксперты прогнозируют, что рынок распознавания жестов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет на 29,8% в ближайшие пять лет.

Три основных отрасли, которые вносят наибольший вклад в развитие этого рынка— это автомобильная промышленность ($6,52 млрд), бытовая электроника ($16,29) и здравоохранение ($4,89).

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Фото на обложке: Barone Firenze / Shutterstock