Илон Маск рассказал, что хотел продать Tesla Apple, но Тим Кук отказался от встречи

2020 год мог бы сложиться для Tesla совершенно иначе. Илон Маск предлагал Тиму Куку приобрести Tesla за $60 млрд, но CEO Apple не был заинтересован в сделке и отказался от встречи.

На днях стало известно, что Apple не отказалась от программы разработки электротранспорта и планирует наладить производство беспилотных автомобилей с 2024 года. Илон Маск отреагировал на новость в Twitter, написав, что в самые тяжелые дни работы над производством Model 3 он связывался с Тимом Куком и предлагал приобрести Tesla. Однако CEO Apple отказался от встречи.

Маск не уточняет, когда это произошло. Учитывая открытые данные о производстве Tesla Model 3, это, скорее всего, было между 2017 и 2019 гг. Как сообщает глава Tesla, он предлагал купить компанию за 1/10 текущей рыночной капитализации — около $60 млрд. Это не слишком далеко от публичной стоимости акций по состоянию на 2019 год.

Сейчас Tesla стоит более $600 млрд на публичных рынках и на этой неделе вошла в состав S&P 500. Однако большинство аналитиков Уолл-Стрит, похоже, озадачены активным ростом акций, который был обязан молодым и начинающим инвесторам, которые поддерживают продукцию Tesla и ее CEO.

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