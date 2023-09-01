След Tesla: где работают бывшие сотрудники Илона Маска

Tesla заставила индустрию серьезно отнестись к электромобилям и, что, возможно, более важно, создала им репутацию модного транспортного средства. Хотя компания продает меньше машин, чем ее конкуренты General Motors и Ford, на фондовом рынке она стоит в десятки раз дороже.
Очевидно, что Tesla и Маск известен секрет успеха, и многие хотели бы его узнать. Рассказываем о европейских стартапах, в которых работают выходцы из Tesla.
Northvolt, Швеция (производство батарей)
Два сооснователя Northvolt, Питер Карлссон и Паоли Черрути, провели по четыре года, работая в тесном контакте с Илоном Маском над цепочкой поставок и планированием операций в Tesla. Именно компания свела их вместе.
В 2017 году идея стартапа построить гигафабрику и собрать свыше €4 млрд на первую фабрику в Швеции казалась безумием.
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Но на данный момент он уже привлек более €9 млрд, построил заводы в Польше и Швеции и насчитывает более 3 тысяч сотрудников (некоторые из которых также ранее работали на предприятиях Маска). В настоящее время компания находится на пути к созданию завода в Северной Америке.
1Komma5°, Германия (зеленая энергетика)
Немецкому стартапу 1Komma5° потребовалось всего 23 месяца, чтобы достичь статуса единорога — и примерно столько же времени потребовалось многим специалистам в области технологий, чтобы осознать ее существование.
Его план состоит в том, чтобы сделать зеленую энергию доступной массам, создав сервис одного окна, с помощью которого можно будет купить и установить солнечные панели, зарядные станции и тепловые насосы.
В июне этого года стартап провел раунд финансирования B на €430 млн, который возглавил фонл G2VP, спин-аут Kleiner Perkins. В настоящее время он работает на шести рынках и к концу года планирует выйти еще на четыре по всей Европе.
Основатели 1Komma5° работали в Tesla в одно и то же время: Филип Шредер, CEO, ранее был директором по Германии и Австрии; его соучредитель и директор по продукту Янник Шалл работал в отделе продаж и маркетинга.
Verkor, Франция (разработчик батарей)
Northvolt — не единственная европейская компания по производству аккумуляторов, основанная выходцами из Tesla. Разработчик литий-ионных аккумуляторов Verkor планирует построить гигафабрику в Дюнкерке, на севере Франции, и, как сообщает его соучредитель и CEO Бенуа Леманьян, вскоре объявит о сборе средств в размере €2 млрд.
Сам Леманьян не был сотрудником Tesla, но там работали двое из пяти его соучредителей — Кристоф Милле, технический директор Verkor, в прошлом возглавлял производство литий-ионных аккумуляторов в Tesla в течение 6 лет, а Филипп Чейн, директор по работе с клиентами Verkor, ранее был вице-президентом по качеству в Tesla.
Topi, Германия (HaaS)
Берлинская платформа подписки на аппаратное обеспечение Topi была основана бывшей сотрудницей Tesla Эстель Мерль. Стартап, запущенный два года назад, привлек $45 млн акционерного и долгового финансирования в рамках раунда, который состоялся прошлым летом и был возглавлен Index и Creandum.
Robco, Германия (роботы)
Опираясь на исследования Мюнхенского технического университета (TUM), Robco предлагает модульные комплексные роботизированные решения для автоматизации повторяющихся задач работников физического труда. Ее соучредитель Роман Хельцль ранее работал в отделе продаж Tesla.
В 2022 году Robco привлекла инвестиции серии A в размере $13,8 млн от таких инвесторов, как Sequoia, Promus Ventures и Kindred.
YEGO, Испания (микромобильность)
Барселонский стартап по производству электромобилей YEGO был запущен в 2018 году и работает в нескольких городах Испании и Франции. В общей сложности он привлек около €9 млн, а ранее этим летом был запущен в Ницце.
CEO и соучредитель YEGO Бенджамин Вигье работал в Tesla координатором магазина еще в 2010 году.
Awake Mobility, Германия (предиктивное обслуживание транспорта)
Мюнхенский стартап Awake Mobility, предлагающий ПО как услугу, помогает компаниям отслеживать перевозки людей, например автобусы, чтобы прогнозировать технические проблемы с транспортными средствами. Он основан в 2020 году и через 2 года привлек €4 млн от инвесторов, включая высокотехнологичные Gründerfonds и других.
Ее соучредитель и CEO Хуссем Брахам ранее работал в Tesla, разрабатывая автопилот и программное обеспечение.
HalloSonne, Швейцария (солнечная энергетика)
HalloSonne — один из многочисленных стартапов по производству солнечных панелей, появившихся за последние несколько лет. Компания была основана в 2022 году, насчитывает 40 сотрудников (по данным Dealroom) и на данный момент развивается на собственный средства.
Ее соучредитель и управляющий директор Макс Остендорп посвятил Tesla 7 лет, работая в команде управления программами на берлинской гигафабрике.
Фото на обложке: OPOLJA /
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