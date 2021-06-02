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Истории

Илон Маск: автомобили Tesla дорожают из-за сбоев в глобальной цепочке поставок

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

В понедельник Илон Маск сообщил в Twitter, что рост цен на некоторые модели Tesla вызван проблемами в глобальной цепочке поставок по всей автомобильной индустрии. По данным Electrek, в прошлом месяце Tesla повысила стоимость Model 3 и Model Y — в пятый раз за несколько месяцев.

Илон Маск: автомобили Tesla дорожают из-за сбоев в глобальной цепочке поставок

Маск сделал заявление в ответ пользователю Twitter, который высказал недовольство тем, в каком направлении движется компания, «повышая цены на автомобили, но при этом убирая такие функции, как поясничная подушка в Model Y».

CEO Tesla и SpaceX ответил: «Цены растут из-за ценового давления со стороны основной цепочки поставок по всей индустрии. Особенно на сырьевые материалы»‎.

Из-за пандемии коронавируса глобальная автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами в цепочке поставок, в особенности с нехваткой микросхем. Ожидается, что в 2021 году их дефицит обойдется отрасли в $110 млрд. Некоторые автопроизводители, в том числе Ford и GM, сократили свои прогнозы по прибыли на миллиарды долларов.

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Эта проблема коснулась и Tesla. В прошлом месяце Маск заявил, что проблемы с цепочкой поставок вызывают серьезные трудности, а дефицит микросхем затронул производственные планы Tesla. Недавно он также написал в Twitter о том, что сроки поставки Model S Plaid, самого быстрого автомобиля Tesla, перенесены на неделю вперед на 10 июня.

По сообщению Financial Times, сейчас Tesla обсуждает возможность предоплаты за микросхемы. Маск также проявил интерес к вертикальной интеграции. В прошлом году компания объявила о планах производить собственные аккумуляторы и даже приобрела землю в Неваде для добычи лития.

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Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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