Кто знает нас лучше – близкие или алгоритмы?

Кембриджский университет и Стэнфорд провели совместное исследование, сопоставив, насколько точно алгоритм может оценить тип личности и предпочтения пользователя. В проекте приняли участие 86 тысяч добровольцев.

Программа анализировала данные об отметках «Мне нравится» в Facebook, а ее выводы сравнивались с результатами опросников, которые прошли знакомые и близкие участников исследования.

Вот к каким выводам пришли ученые:

после 10 «лайков» алгоритм знает предпочтения человека так же хорошо, как и его коллега,

после 70 — как друг,

после 150 — как брат, сестра или кто-то из родителей,

после 300 — лучше, чем муж или жена.

Представим, сколько можно узнать из наших комментариев, истории поиска и мыслей, которыми мы ежедневно делимся в Twitter или публикуем в «закрытом» блоге.

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