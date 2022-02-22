TikTok превращается в YouTube: зачем соцсети длинные ролики и чем она рискует

Разбираемся, зачем все это нужно, а также не отпугнут ли нововведения пользователей и создателей контента.

TikTok — платформа с миллиардной аудиторией по всему миру и самое посещаемое приложение в 2021 году — похоже, не хочет останавливаться на достигнутом и стремится расширить свое влияние. В июле прошлого года TikTok увеличил максимальную продолжительность видео с одной минуты до трех. С августа 2021 года по февраль 2022 года приложение также провело широкомасштабное тестирование пятиминутных видео (и даже 10-минутных с небольшой группой бета-тестеров).

В июне 2021 года руководство TikTok выступило с презентацией для японских рекламодателей. Оно признало: пользователи сервиса испытывают трудности с концентрацией внимания. Согласно данным внутреннего опроса, причина в том, что социальные сети «переполнены большим объемом видеоконтента».

Около 50% опрошенных TikTok заявили, что ролики длительностью более минуты вызывают у них стресс.

Треть пользователей смотрят видео в интернете с удвоенной скоростью.

Люди считают, что, по сравнению с другими крупными платформами, длина видео в TikTok самая оптимальная.

Короткие ролики помогли TikTok подняться на вершину магазинов приложений по всему миру. Однако, чтобы стабильно наращивать доход, платформе нужны более длинные видео — они привлекают больше внимания и позволяют продавать больше рекламы.

«В конечном счете, если пятиминутные ролики помогут TikTok увеличить среднее время просмотра хотя бы на несколько секунд, традиционные рекламодатели, вероятно, почувствуют больше свободы, а технологические компании всегда стремятся получать как можно больше дохода», — утверждает отраслевой эксперт Карин Спенсер.

В то время как TikTok призывает пользователей снимать более длинные видео, а тех, кто их смотрит, — увеличить продолжительность концентрации внимания, его конкуренты движутся в противоположном направлении.

В 2020 году Instagram запустила Reels, а Snap — Spotlight.

В 2021 году YouTube запустила Shorts, а Pinterest — Idea Pin.

Все эти функции предполагают ролики длиной не более минуты.

Партнер креативного рекламного агентства Mekanism Брендан Гэхан утверждает, что другие социальные сети не могут игнорировать успех TikTok — «он настолько масштабен, что может определить будущее социальных сетей». По данным Conviva, к 2021 году видео длительностью менее минуты составили 12% от всего контента на YouTube.

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Большинство зрителей из социальных сетей рассматривают TikTok исключительно как место для коротких роликов. Однако, похоже, это устаревшее представление.

Зачем TikTok нужны длинные видео

Как показывает руководство по созданию контента в TikTok для организаций за июнь 2020 года, ролики длиной 11-17 секунд наиболее эффективны. К ноябрю 2021 оптимальная рекомендуемая длина удвоилась до 21-34 секунд.

Согласно данным, которыми TikTok поделилась с некоторыми создателями контента в начале 2022 года, каждое четвертое из самых просматриваемых видео соответствует этому показателю. Кроме того, в прошлом году TikTok запустила приложение TikTok TV, позволяющее просматривать ролики на умных телевизорах.

Данные, которые TikTok представила во время частной презентации бизнес-клиентам в конце января 2022 года, показывают: средний пользователь платформы проводит в приложении 1,25 часа ежедневно и открывает его 17 раз в день.

Вот какие потенциальные преимущества может принести увеличение продолжительности видео.

Расширение аудитории

Как утверждает Гэхан, более длинные ролики, вероятнее всего, еще больше увеличат рыночную долю TikTok. В этом плане приложение будет конкурировать с YouTube, где длинные видео составляют большую часть контента. «Учитывая, что YouTube — вторая по величине поисковая система, охват даже части ее аудитории значительно повлияет на TikTok», — рассказывает Гэхан.

Увеличение рекламных доходов

Исследовательница TikTok из Цюрихского университета Мэг Дзин Дзэн считает, что этот шаг в основном мотивирован возможностью увеличить доход от рекламы.

TikTok не раскрывает рекламные доходы, но по сообщениям из Китая, в 2021 году компания заработала на рекламе $4 млрд.

«Увеличение трафика само по себе приносит больше прибыли, но и длинные видео могут быть более доходными», — утверждает Дзэн. К примеру, это позволяет TikTok производить брендированный контент совместно с институциональными партнерами, в том числе коммерческими.

Привлечение более зрелой аудитории

Дзэн также добавляет, что длинные ролики могут увеличить возраст пользовательской базы TikTok. Люди старшего возраста, как правило, предпочитают ролики длительностью как на YouTube и менее заинтересованы в танцевальных челленджах и воссоздании мемов, что преобладает в TikTok.

Как может измениться платформа и чем она рискует

Увеличивая продолжительность роликов, TikTok жертвует главным критерием, отличающим его от конкурирующих приложений, а именно рекомендательным алгоритмом.

Разнообразные и короткие видео позволяют узнавать больше об интересах пользователя. «Можно получать больше данных о том, как люди взаимодействуют с большим количеством контента, — рассказывает опытный создатель контента и основатель VidCon Хэнк Грин. — Благодаря этому алгоритм принимает лучшие решения».

Грин отмечает, что трехминутные видео, досмотренные до конца, приносят в 12 раз меньше данных, чем 15-секундные. Однако ByteDance, материнская компания TikTok, вероятно, учла эти расчеты и уверена, что ее алгоритм уже достаточно обучен и не нуждается в постоянном потоке большого количества данных.

Нововведение также лишает компанию возможности показывать рекламу между роликами. Грин считает, что рекламные вставки посреди видео просто разозлят пользователей.

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Однако, по мнению Марион Тейн из Королевского колледжа Лондона, длинные ролики не станут большой проблемой. Ее недавнее исследование показало: 50% участников считают, что их продолжительность концентрации внимания короче, чем она есть на самом деле.

Несмотря на то, что люди испытывают стресс, постоянно отвлекаясь на смартфон и прочие технологии, многие считают, что многозадачность улучшает жизнь. Длинные видео можно смотреть, занимаясь другими делами, а значит, TikTok, вероятно, движется в верном направлении.

Вопрос лишь в том, будут ли ролики достаточно качественными, чтобы замотивировать зрителей на продолжительный просмотр. Дело в том, что создание коротких и длинных роликов требует различных навыков. Из-за этого некоторые создатели контента из TikTok терпят провал на YouTube.

Дзэн пользуется как TikTok, так и его китайским аналогом Douyin, где уже доступны видео продолжительностью более 10 минут. По ее словам, такие ролики даются ей с трудом, но не из-за их длины. «У неопытных пользователей TikTok не получается зацепить внимание, и аудитория быстро теряет интерес», — рассказывает она.

Однако создание качественного и длинного контента требует времени, а оно стоит денег. При текущей блогерской экономике (creator economics) людям сложно выпускать видео в том количестве, которого требует алгоритм TikTok, чтобы сохранять популярность.

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Кроме того, ролики для TikTok невозможно разместить на других подобных платформах, таких как Reels в Instagram и Shorts на YouTube, из-за ограничений по времени в одну минуту. Поэтому создателям просто не выгодно тратить больше времени на производство длинных видео.

Однако TikTok может взять пример со своего китайского аналога — Douyin. В 2019 году приложение начало увеличивать максимальную продолжительность видео. В результате большую часть длинного контента создавали не рядовые пользователи, а профессиональные компании, а в 2020 году Douyin стала сопродюсером множества реалити-шоу и конкурсов талантов.

Если TikTok выберет этот путь, то пользователям также не стоит беспокоиться о том, что длинные видео заполонят страницу рекомендаций — в веб-версии китайского приложения они расположены в отдельном разделе.

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