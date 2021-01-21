Пользователи США начали проводить в TikTok больше часов, чем в Facebook

В 2020 году пользователи начали уделять больше времени мобильным приложениям, что привело к росту показателей многих из них. Особо выделился TikTok: по данным отчета App Annie, время пребывания в приложении выросло на 325% по сравнению с прошлым годом. В США платформа впервые превзошла Facebook по количеству часов на каждого пользователя в месяц.
Рассмотрим особенности стремительного роста TikTok и ознакомимся с другими интересными моментами из отчета.
В США TikTok вошел в топ-5 по количеству часов на каждого пользователя в месяц и занял второе место. В России TikTok пока уступает WhatsApp, «ВКонтакте» и Instagram.
Среднее количество часов пребывания в приложении на пользователя в месяц среди ведущих социальных платформ за 2020 год. Инфографика: App Annie
По темпу роста активных пользователей в месяц в Америке TikTok занимает первое место, а в России лишь третье. В 2021 году сервис может достигнуть 1,2 млрд активных пользователей в месяц (MAU — Monthly Active Users).
В группу социальных сетей с миллиардным показателем MAU попали: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, YouTube и китайский WeChat. По прогнозам, TikTok может присоединиться к ним до конца года.
TikTok также занимает второе место среди неигровых приложений по потребительским расходам. В то время как многие социальные сети монетизируются с помощью рекламы, помимо этого источника дохода TikTok позволяет пользователям приобретать цифровые товары.
И хотя стремительный рост TikTok — одна из основных тенденций в социальных сетях на 2021 год, маркетологам стоит обратить внимание и на другие моменты из отчета.
Рассмотрим некоторые из них.
Сфера мобильных приложений
- За последний год распространение мобильных технологий продвинулось на 2-3 года вперед. В 2020 году количество скачиваний приложений достигло рекордной отметки в 218 млрд, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
- Расходы на мобильную рекламу в 2020 году выросли до $240 млрд во всем мире. Ожидается, что в 2021 году они достигнут $290 млрд.
- Размещение мобильной рекламы в США выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а в России — на 88%. И хотя видеореклама достигла стремительного роста, ее опередил полноэкранный формат.
- Помимо развлекательных и коммерческих платформ, возросла популярность бизнес-приложений: время, проведенное в них, во всем мире увеличилось на 275% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам, это направление сохранит высокие позиции, поскольку компании будут предоставлять все больше сервисов для удаленной работы.
Рост популярности YouTube
- YouTube занимает самую высокую позицию среди видеостриминговых приложений по среднему количеству часов на каждого пользователя.
- Просмотры YouTube в США превышают показатели Netflix более чем в 4 раза. В России пятерка лидеров выглядит следующим образом: YouTube (30,4 часа в месяц), MX Player (5,1 часа), Twitch (4,7 часа), YouTube Kids (8 часов) и "Кинопоиск" (2,6 часа).
Среднее количество часов пребывания в приложении на пользователя в месяц среди ведущих видеостриминговых платформ за 2020 год. Инфографика: App Annie
- В среднем американские пользователи тратят 23 часа в месяц на просмотр контента на YouTube, в то время как у Netflix всего 5,7 часа на пользователя в месяц.
- Для маркетологов, создателей контента, рекламодателей и издателей YouTube может предложить очень высокий уровень вовлеченности. Если вы хотите повысить эффективность своей маркетинговой кампании, обратите внимание на эту платформу.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Никаких секретов: какие данные собирает о нас Facebook и можно ли на это повлиять
- 2 TikTok сделает приватными аккаунты пользователей младше 16 лет
- 3 «Дом-2» превратится в TikTok-хаус: что поменяется в медиасреде
- 4 TikTok грозит судебный иск от 12-летней девочки из-за незаконного использования личных данных