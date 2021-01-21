Пользователи США начали проводить в TikTok больше часов, чем в Facebook

Рассмотрим особенности стремительного роста TikTok и ознакомимся с другими интересными моментами из отчета.

В 2020 году пользователи начали уделять больше времени мобильным приложениям, что привело к росту показателей многих из них. Особо выделился TikTok: по данным отчета App Annie, время пребывания в приложении выросло на 325% по сравнению с прошлым годом. В США платформа впервые превзошла Facebook по количеству часов на каждого пользователя в месяц.

В США TikTok вошел в топ-5 по количеству часов на каждого пользователя в месяц и занял второе место. В России TikTok пока уступает WhatsApp, «ВКонтакте» и Instagram.

Среднее количество часов пребывания в приложении на пользователя в месяц среди ведущих социальных платформ за 2020 год. Инфографика: App Annie

По темпу роста активных пользователей в месяц в Америке TikTok занимает первое место, а в России лишь третье. В 2021 году сервис может достигнуть 1,2 млрд активных пользователей в месяц (MAU — Monthly Active Users).

В группу социальных сетей с миллиардным показателем MAU попали: Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, YouTube и китайский WeChat. По прогнозам, TikTok может присоединиться к ним до конца года.

TikTok также занимает второе место среди неигровых приложений по потребительским расходам. В то время как многие социальные сети монетизируются с помощью рекламы, помимо этого источника дохода TikTok позволяет пользователям приобретать цифровые товары.

И хотя стремительный рост TikTok — одна из основных тенденций в социальных сетях на 2021 год, маркетологам стоит обратить внимание и на другие моменты из отчета.

Рассмотрим некоторые из них.

Сфера мобильных приложений

За последний год распространение мобильных технологий продвинулось на 2-3 года вперед. В 2020 году количество скачиваний приложений достигло рекордной отметки в 218 млрд, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы на мобильную рекламу в 2020 году выросли до $240 млрд во всем мире. Ожидается, что в 2021 году они достигнут $290 млрд.

Размещение мобильной рекламы в США выросло на 95% по сравнению с прошлым годом, а в России — на 88%. И хотя видеореклама достигла стремительного роста, ее опередил полноэкранный формат.

Помимо развлекательных и коммерческих платформ, возросла популярность бизнес-приложений: время, проведенное в них, во всем мире увеличилось на 275% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозам, это направление сохранит высокие позиции, поскольку компании будут предоставлять все больше сервисов для удаленной работы.

Рост популярности YouTube

YouTube занимает самую высокую позицию среди видеостриминговых приложений по среднему количеству часов на каждого пользователя.

Просмотры YouTube в США превышают показатели Netflix более чем в 4 раза. В России пятерка лидеров выглядит следующим образом: YouTube (30,4 часа в месяц), MX Player (5,1 часа), Twitch (4,7 часа), YouTube Kids (8 часов) и "Кинопоиск" (2,6 часа).

Среднее количество часов пребывания в приложении на пользователя в месяц среди ведущих видеостриминговых платформ за 2020 год. Инфографика: App Annie

В среднем американские пользователи тратят 23 часа в месяц на просмотр контента на YouTube, в то время как у Netflix всего 5,7 часа на пользователя в месяц.

Для маркетологов, создателей контента, рекламодателей и издателей YouTube может предложить очень высокий уровень вовлеченности. Если вы хотите повысить эффективность своей маркетинговой кампании, обратите внимание на эту платформу.

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