Двигатель торговли: китайские фермеры становятся инфлюенсерами и зарабатывают миллионы

Распространение социальных сетей привело к популярности «деревенского контента». Китайские фермеры ведут прямые трансляции в Douyin, китайском аналоге TikTok, и набирают миллионы подписчиков. Для них это способ повысить продажи, а для потребителей из больших городов — шанс своими глазами увидеть, как выращиваются фрукты и овощи и испытать ностальгию по сельской жизни.

Сельская промышленность — один из важнейших секторов экономики Китая, где задействовано около четверти рабочей силы.

Во время пандемии транспортная система страны была заморожена, а запасы сельскохозяйственной продукции копились. Одновременно потребители, запертые в домах, стали готовить больше обычного. Спрос на свежие продукты вырос, и благодаря социальным сетям владельцы небольших хозяйств смогли стать предпринимателями и продавать свой товар напрямую.

Эксперты считают, что их успеху способствует ностальгия по сельской местности и недоверие потребителей к традиционным поставщикам продуктов питания. Кроме того, помогает и элемент развлечения.

«В деревне даже самые рутинные занятия служат источником контента, — рассказывает продавец фруктов Цзинь. — Это то, чего нет у жителей городов, то, что они хотят увидеть».

Трансляции и короткие видео в социальных сетях превращают фермеров в инфлюенсеров.

Цзинь Говэй с ником Brother Pomegranate набрал уже 7,3 млн подписчиков. В 2020 году его продажи достигли $46 млн (300 млн юаней). Однажды он за 20 минут продал гранатов на сумму в 6 млн юаней ($926 тысяч).

У Го Чэнчэн 2,5 млн подписчиков в Douyin. Она выкладывает ролики, посвященные сбору урожая — от мини-тыкв до диких персиков. Чтобы купить фрукты или овощи, достаточно перейти по ссылке на экране. Раньше она участвовала в партнерской программе Tencent Holdings Ltd. через WeChat и получала около 100 заказов в день, а благодаря трансляциям у нее уже 50 тысяч заказов.

Отток населения из сельской местности в города происходил несколько десятилетий, но из-за пандемии 23 млн китайских рабочих мигрантов остались в родных городах и деревнях. По данным Douyin, 54% сельских инфлюенсеров — fanxiang qingnian (кит. «возвращающаяся молодежь»).

В 2019-2020 гг. количество фермеров-блогеров, у которых более 10 тысяч подписчиков, выросло в 6 раз по сравнению с годом ранее.

Транспортировкой их продукции занимаются логистические службы крупных e-commerce компаний, например JD Logistics, Cainiao (принадлежит Alibaba) ил SF Express. Для фермеров прямые продажи означают больше рисков и затрат, но это компенсируют рост выручки и лояльность клиентов.

По мере того, как платформы коротких видео продвигаются на рынок e-commerce, Taobao, JD.com и Pinduoduo Inc. пытаются удерживать позиции за счет организации семинаров, субсидий и поддержки пользователей.

Власти Китая также отмечают важность развития сельского хозяйства и небольших производителей. Положения, опубликованные 11 мая 2021 года, содержат призыв повысить участие деревень в онлайн-торговле для увеличения заработка фермеров.

По оценкам Китайского сельскохозяйственного университета, в 2025 году нехватка работников в сельском секторе e-commerce вырастет на 61,3%, до 3,5 млн человек. Douyin и его конкуренты пытаются покрыть дефицит. Представитель платформы подтвердил планы по дальнейшей поддержке авторов контента, посвященного агропрому.

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