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Истории

Пользователи TikTok заметили, что программа изменяет их лица

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Пользователи TikTok заметили, что приложение корректирует их внешность, не запрашивая при этом разрешения. Также они отмечают, что в настройках нет возможности отключить эту функцию. 

Пользователи TikTok заметили, что программа изменяет их лица

«Это не мое лицо», — подумала Тори Доун, открыв TikTok. Нижняя часть лица казалась более тонкой и женственной, а лицо было более сглаженным. Проведя рукой перед камерой, она обнаружила, что это бьюти-фильтр, который она не активировала.

Обычно Доун отключает эти фильтры, однако сейчас она не смогла найти в настройках эту функцию.

«У меня довольно андрогинное лицо, и мне нравится моя линия подбородка, — заметила Доун в интервью. — Поэтому я очень удивилась новой функции и не совсем поняла, зачем разработчики это делают. Ведь это одна из немногих черт, которые мне нравятся в моем лице».

Фильтры — это теперь неотъемлемая часть жизни в интернете. Они позволяют пользователям выбирать то, в каком виде они предстанут миру в социальных сетях. Фильтры могут увеличить глаза, сделать губы более пухлыми, добавить макияж и изменить форму лица. Однако обычно это личный выбор каждого человека, поэтому некоторые пользователи были рассержены и встревожены тем, что у них отняли свободу выбора.

Доун рассказала подписчикам о своем недовольстве и это видео набрало более 300 тысяч просмотров. Другие также стали публиковать подобные ролики.

@toridawn817

congrats tiktok I am super uncomfortable and disphoric now cuz of whatever the fuck this shit is

♬ original sound - Tori Dawn

Некоторые пользователи определили, что проблема затронула только владельцев Android, и написали об этом в поддержку соцсети. После компания выпустила короткий пресс-релиз, в котором сообщила о решении проблемы, но не представила дополнительных подробностей.

В Китае некоторые приложения по умолчанию добавляют бьюти-фильтр. Фото, сделанное в WeChat, существенно отличается от того, что можно увидеть на камере смартфона. В китайском аналоге TikTok даже после отключения этой функции в настройках можно заметить изменения в лице.

Наличие косметических фильтров в приложении не всегда плохо, однако разработчики должны оставлять выбор за пользователями. Постоянное использование этих функций может сильно повлиять на восприятие себя и спровоцировать комплексы из-за внешнего вида.

Источник.

Фото на обложке: Vadymvdrobot / Depositphotos

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