Пользователи TikTok заметили, что программа изменяет их лица

Пользователи TikTok заметили, что приложение корректирует их внешность, не запрашивая при этом разрешения. Также они отмечают, что в настройках нет возможности отключить эту функцию.

«Это не мое лицо», — подумала Тори Доун, открыв TikTok. Нижняя часть лица казалась более тонкой и женственной, а лицо было более сглаженным. Проведя рукой перед камерой, она обнаружила, что это бьюти-фильтр, который она не активировала.

Обычно Доун отключает эти фильтры, однако сейчас она не смогла найти в настройках эту функцию.

«У меня довольно андрогинное лицо, и мне нравится моя линия подбородка, — заметила Доун в интервью. — Поэтому я очень удивилась новой функции и не совсем поняла, зачем разработчики это делают. Ведь это одна из немногих черт, которые мне нравятся в моем лице».

Фильтры — это теперь неотъемлемая часть жизни в интернете. Они позволяют пользователям выбирать то, в каком виде они предстанут миру в социальных сетях. Фильтры могут увеличить глаза, сделать губы более пухлыми, добавить макияж и изменить форму лица. Однако обычно это личный выбор каждого человека, поэтому некоторые пользователи были рассержены и встревожены тем, что у них отняли свободу выбора.

Доун рассказала подписчикам о своем недовольстве и это видео набрало более 300 тысяч просмотров. Другие также стали публиковать подобные ролики.

@toridawn817 congrats tiktok I am super uncomfortable and disphoric now cuz of whatever the fuck this shit is ♬ original sound - Tori Dawn

Некоторые пользователи определили, что проблема затронула только владельцев Android, и написали об этом в поддержку соцсети. После компания выпустила короткий пресс-релиз, в котором сообщила о решении проблемы, но не представила дополнительных подробностей.

В Китае некоторые приложения по умолчанию добавляют бьюти-фильтр. Фото, сделанное в WeChat, существенно отличается от того, что можно увидеть на камере смартфона. В китайском аналоге TikTok даже после отключения этой функции в настройках можно заметить изменения в лице.

Наличие косметических фильтров в приложении не всегда плохо, однако разработчики должны оставлять выбор за пользователями. Постоянное использование этих функций может сильно повлиять на восприятие себя и спровоцировать комплексы из-за внешнего вида.

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