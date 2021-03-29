«TikTok для новостей»‎: приложение Volv рассказывает новости, которые можно прочитать за 9 секунд

Приложение Volv появилось в марте 2020 года. Платформа нацелена на миллениалов и знакомит с основными новостями из мира финансов, политики и культуры — и все это в формате сторис. Рассказываем об особенностях Volv и его отличительной концепции.

Основатели Volv Шеннон Алмейда и Приянка Вазирани заметили предвзятость популярных СМИ, когда работали в социальном стартапе над кампанией помощи мигрантам. Поэтому они решили создать альтернативу.

В марте 2020 года появилось приложение Volv, которое стремится создавать объективные новости в реальном времени. Платформа позиционируется как «TikTok для новостей»‎.

Каждая новость представлена в формате сторис и содержит в среднем около 70 слов — пользователь может прочитать ее менее чем за 9 секунд.

Пролистывать сторис можно по свайпу. По словам Вазирани, они стремились сделать приложение привлекательным для целевого рынка миллениалов.

Как правило, подростки и люди старше 20 лет просматривают новости в различных приложениях еще до того, как встают с кровати. Volv позволяет познакомиться со всеми основными событиями в одном месте.

В приложении можно найти информацию как о последних событиях, так и популярных тенденциях, например объяснение вирусных мемов. Это позволяет охватить более широкую аудиторию.

Фото: Volv

Этот подход приносит свои плоды. Volv публикует примерно 50 сторис в день, и на данный момент статьи были прочитаны около 8 млн раз. По словам основателей, показатели удержания также высоки.

Volv был запущен за неделю до введения карантина в США, что, вероятно, было удачным периодом. Люди, вынужденные оставаться дома, проводили больше времени в интернете. К тому же читателей привлекали важные новостные события: движение BLM, президентские выборы 2020 года, осада Капитолия и, конечно же, продолжающаяся пандемия.

Беспристрастность является отличительной чертой приложения. Его основатели также недавно запустили функцию для просмотра хронологии новостей. Она позволяет читателям получить более широкое представление о теме и понять структуру ее развития, но при этом сохранить краткий формат.

Стратегия развития

В команде Volv работает менее 10 человек. Однако компания проводит активный набор, чтобы разнообразить свой контент.

До запуска приложения Алмейда и Вазирани отправили электронное письмо миллиардеру Марку Кьюбану, чтобы попросить у него совета. К их удивлению, он ответил. Кьюбан рассказал им о том, как адаптировать контент для молодой аудитории, а также как продвигать приложение и выделить его среди существующих новостных сайтов.

Поскольку у Алмейда и Вазирани не было технического опыта, они создавали приложение с точки зрения потребителя. Этот подход был применен и к интерфейсу: нейтральные оттенки и отсутствие жирных заголовков создают спокойный и плавный эффект.

На данный момент Volv использует только органический маркетинг. О нем рассказывают пользователи YouTube и технические блогеры. Приложение также представлено на сайте Product Hunt, который помогает привлекать глобальную аудиторию. По словам Алмейда, в будущем они планируют попробовать и платный маркетинг.

Volv получила предпосевное финансирование через Yellow, акселератор Snap. Помимо этого, Yellow предоставил Volv доступ к ряду ресурсов, включая сессии от приглашенных спикеров. По словам Вазирани, такое сотрудничество имеет смысл, поскольку Snapchat и Volv объединяет не только один целевой рынок, но и концепция краткости контента.

Основатели сообщили Insider о том, что скоро Volv будет собирать посевное финансирование, но больших подробностей пока не разглашается.

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