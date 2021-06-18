Скоро на экранах: ByteDance готовится вывести TikTok на Smart TV

TikTok начал экспериментировать с приложениями для Smart TV, предлагая пользователям доступ как к их личным каналам, так и к рекомендуемым. Это позволит не только расширить аудиторию платформы, но и заработать на рекламе в онлайн-ТВ. Однако выход на большой экран создает ряд проблем для сервиса, который до сих ассоциировался лишь с мобильными форматами.

Все началось примерно год назад, когда было запущено приложение More on TikTok для устройств Amazon Fire TV. По словам главы отдела продуктов компании в США Шона Кима, внимание к телевизорам было обусловлено поведением пользователей TikTok.

«Когда люди делятся своими любимыми видео из TikTok с друзьями или близкими, они превращают сольный просмотр в общий, совместный опыт, — комментирует он по e-mail. — С TikTok на телевизорах мы выводим традиционно мобильный контент на самый большой экран дома, предоставляя пользователям возможность собраться вокруг телевизоров, чтобы вместе наслаждаться [...] TikTok».

Однако новое приложение — это лишь первый и скромный шаг. Сейчас оно просто дает доступ к коллекции рекомендованных популярных видео, без возможности входа в систему и доступа к личным каналам. Это нравится не всем. Текущий средний рейтинг приложения в магазине приложений Amazon составляет 3,5 звезды; целых 27% пользователей дали ему всего одну звезду.

Это не смутило TikTok: в декабре появилось более полноценное приложение на Smart TV Samsung, в феврале — приложение для устройств Android TV; оба приложения объединяют личные каналы с кураторскими коллекциями. Пока они доступны только в некоторых европейских странах, но, по словам представителя TikTok, в настоящее время ведется работа по расширению на другие рынки и устройства.

«Мы рады видеть, как создатели вовлекают свою уникальную телевизионную аудиторию и как зрители объединяются через опыт совместного просмотра контента TikTok», — говорит Ким.

На пути к большим экранам TikTok ждет несколько препятствий.

Ориентация видео. В TikTok все ролики вертикальные, и это не очень хорошо переводится на телевизоры.

В TikTok все ролики вертикальные, и это не очень хорошо переводится на телевизоры. Навигация. Пульт — не самая удобная замена скроллу мобильных экранов.

Пульт — не самая удобная замена скроллу мобильных экранов. Содержание. Вопрос также в том, захотят ли люди смотреть TikTok в гостиной, в окружении семьи. «Пары могут быть в шоке, если увидят каналы друг друга», — говорит дизайнер Санджив Сирпал, который ранее работал над мобильными и телевизионными пользовательскими интерфейсами для таких компаний, как Hisense и Flextronics. Он предполагает, что в качестве решения можно создавать сюжеты нового формата специально для больших экранов.

Есть несколько примеров того, как мобильные видеосервисы успешно работают на телевизорах. Для YouTube, в частности, большие экраны стали мощным драйвером роста. Директор по продукту YouTube Нил Мохан сообщает, что за декабрь только в США более 120 млн человек смотрели YouTube на своих телевизорах. Четверть из них смотрели почти все свои видео на YouTube по телевизору.

Это дало большой стимул для рекламных доходов YouTube, поскольку телевизионная реклама обычно продается за комиссию.

В 1 кв. Google заработала целых $6 млрд с помощью рекламы на YouTube.

TikTok будет нелегко повторить такой успех, считает бывший исполнительный директор Viacom Эндрю Розен, который теперь является автором рассылки Parqor. «TikTok и YouTube — это две очень разные модели потребления, наиболее отличающиеся максимальной продолжительностью контента TikTok в одну минуту», — говорит он. Розен также отмечает, что у Google гораздо больше опыта: «YouTube работает на Smart TV дольше, чем TikTok присутствует на рынке».

Кроме этого, до сих пор неясно, сработает ли на телевидении то, что делает TikTok особенным. Ролики на TikTok не просто короткие и вертикальные, они также часто вызывают отклик у зрителей. «Это двустороннее, интерактивное потребление, — говорит Розен. — Телевизоры предлагают одностороннее, неинтерактивное потребление, поэтому неясно, почему оно может быть полезно для пользователей TikTok».

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По крайней мере, здесь TikTok может получить некоторую помощь от производителей бытовой электроники, которые хотят сделать телевизоры более интерактивными. Этой весной китайский производитель Mecool представил стриминговое устройство на базе Android TV со встроенной камерой. Mecool позиционирует его как инструмент не только для видеозвонков, но и для авторов контента. На пульте ДУ даже есть специальная кнопка для TikTok. Но приложения Mecool пока не поддерживают загрузку видео, поэтому приходится дополнительно запускать мобильное приложение TikTok.

На вопрос о планах по охвату новых типов устройств Ким отвечает уклончиво. «Мы всегда ищем способы повысить ценность просмотра TikTok, и мы будем продолжать изучать возможности сделать [сервис] проще, веселее и доступнее», — говорит он.

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