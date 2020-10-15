Как хобби помогают эффективнее управлять временем

Когда времени не хватает, мы склонны откладывать хобби на потом, когда станем посвободнее. Тем не менее, думать, что в будущем у нас будет больше времени — это заблуждение. И это лишь одна из многих причин, почему пора уделять время своему хобби.

Нам часто не хватает времени. Его отнимают карьера и семья, и для себя его уже не остается. Баланс между работой и жизнью кажется недостижимым.

В условиях пандемии и неопределенности хобби — это последнее, о чем мы думаем. Но наши увлечения не обязаны быть сложными или затратными по времени. Именно в стрессовые времена любимый досуг помогает с оптимизмом смотреть в будущее и сохранять расположение духа.

У хобби много плюсов:

они полезны для физического и психического здоровья;

повышают конкурентоспособность на работе;

предотвращают выгорание и сохраняют ясность ума;

дают возможность изучить новые навыки;

помогают не забыть о своих интересах и идентичности;

способствуют новым социальным связям;

делают нас более интересными и вдохновляющими людьми.

Активно уделяя время своим интересам, вы сохраняете состояние вовлеченности и становитесь счастливее.

Несмотря на преимущества хобби, они не решают проблему нехватки времени. Однако они помогают структурировать время и заставляют нас эффективнее распоряжаться тем временем, которое у нас есть.

Закон Паркинсона: работа заполняет все выделенное на нее время.

Если в графике появляются хобби, остальные задачи придется решать быстрее. Таким образом, вы получаете больше времени на свои увлечения и обеспечиваете себе чувство баланса.

Однако стоит помнить, что многие преимущества хобби будут недоступны, если не посвятить им достаточно времени. Вот как начать.

Выберите хобби

Если вы не можете с ходу назвать свои увлечения, подумайте, чем любили заниматься в детстве и что вам нравилось всю жизнь. Возможно, вы увлекались чем-то в прошлом, но почему-то больше этого не делаете.

Или напишите список действий, которые вы собирались выполнить, но так и не осуществили. Или, наконец, попробуйте что-то новое.

Самое важное — это занятие должно по-настоящему вам нравиться.

Сделайте хобби регулярным

Когда у нас в расписании есть определенное время, мы с большей вероятностью выполняем свои намерения. Добавьте его в свой календарь и берегите это время, как сохраненное для важного дела. Регулярно планируйте хобби, и вам будет легче организовывать дела как дома, так и в офисе.

Найдите группу по интересам

Присоединитесь к группе людей, связанных с вашим хобби. Когда другие нас ждут или рассчитывают на нас, мы с большей вероятностью выполняем свои обязательства.

Установите цель

Например, получить международный сертификат. Чем ближе экзамен, тем сильнее мотивация регулярно находить время для практики, несмотря на полный рабочий день.

Общайтесь и договаривайтесь

Как с начальником, так и с близкими. Дома ищите компромисс, который будет справедлив для всех сторон. Возможно, чтобы освободить время, придется идти на уступки или нанять няню.

Разумеется, в офисе приоритет получат рабочие задачи. Однако, если вам нужен отдых, подумайте о важнейших из них, и как их выполнить. Покажите начальнику, как достигнете своих целей и добьетесь необходимых результатов, продемонстрировав свой план.

Когда не хватает времени, мы боимся тратить время на увлечения, хотя это полезно и для личного, и для профессионального развития. Найти себе хобби — важный шаг на пути к балансу между работой и личной жизнью.

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Фото на обложке: Vadym Pastukh / Shutterstock