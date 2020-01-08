Как успеть разобраться со списком дел перед праздниками

В конце года многим бывает тяжело смотреть на свой список дел, потому что времени остается мало, а невыполненных задач становится только больше. Редактор издания Forge Эми Ширн считает, что не стоит из-за этого переживать — главное, правильно расставить приоритеты, чтобы успеть сделать самые важные дела и встретить следующий год со спокойной совестью.

Но иногда даже самый хороший список дел становится невыносимым. Он начинает напоминать вам о своих ошибках и даже может вызвать стресс и тревожность.

Особенно часто такое бывает в конце года, когда начинается суета. К повседневным делам внезапно прибавляется куча задач, связанных с праздниками. Нужно купить всем подарки, приготовить главное блюдо вечера, а еще успеть закрыть все дедлайны, которые накопились у вас к концу года.

Повторяйте за мной: вы не успеете все сделать. Слишком поздно. И знаете что? Это нормально. Вот четыре шага, которые помогут вам правильно расставить приоритеты в своем списке задач, чтобы успеть закрыть все самое важное.

Начните с самых срочных дел

Для начала определите, какие задачи обязательно нужно решить прямо сейчас и выполните их кое-как. Да, все верно, кое-как.

Мой бывший босс любил говорить, что стремление к совершенству это главный враг выполнения. Исследования подтверждают, что зачастую то, что мы называем перфекционизмом на самом деле является скрытой прокрастинацией. А прокрастинация это самовредительство. Не вредите себе!

Так что оглядитесь — что нужно сделать вот прямо сейчас?

Поручите часть задач другим

Разберите задачи, которыми лучше заняться кому-то другому. Например, у вас в шкафу лежит кусок ткани, из которого можно сшить красивые шторы. Да, вы сохранили в закладках ролик о том, как сделать шторы. Но прошло уже полгода, а ткань все лежит. Значит, пора выбрать другой план действий, а именно заплатить тем, кто сможет что-то с ней сделать.

Если у вас сейчас ограниченный бюджет, попробуйте бартер. Однажды мне пришлось сидеть с сыном мастера, который смог зашить наше фамильное лоскутное одеяло, которое я не знала, как починить.

А еще есть третий план. Просто выбросьте эту задачу из списка. Вы никому не обязаны сами шить шторы. Подарите кому-нибудь ткань и купите занавески. Вот и все.

Перенесите крупные планы в список «сделаю когда-нибудь»

В вашем списке наверняка есть вещи, которыми нужно заняться, но необязательно прямо сейчас. Обычно к ним относятся крупные планы, например, перепланировка в комнате или оцифровка старых семейных фотографий. Все это можно занести в список «сделаю когда-нибудь».

Но обычно если вы не выполнили задачу из этого списка за полгода, то вряд ли вы вообще когда-нибудь ей займетесь. Чтобы такого не допустить, выделите специальный день, когда вы разберете задачи из списка. Обязательно награждайте себя за выполнение каждой цели.

Разумеется, вы не сможете сделать за один день все. Обратите внимание, какие задачи вы игнорируете, когда беретесь за свой список — если вы постоянно пропускаете какие-то из них, значит от них вообще пора отказаться.

Некоторые задачи нужно просто выбросить из списка

Самая важная часть списка задач — это те задания, про которые нужно просто забыть.

Слушайте, пора признать, что вы никогда не зашьете дырку на том самом свитере, который вы не очень любите. Вы не успели поблагодарить всех, кто пришел на свадьбу, хотя скоро будете отмечать вторую годовщину? Неважно, просто перестаньте об этом думать.

Вычеркните все лишнее. Отпустите себя. И простите себя за все дела, которые вы так и не завершили.

Дальше займитесь чем-нибудь. Погуляйте, почитайте, пообщайтесь с любимыми людьми. Посмотрите на праздничные огоньки. Живите нынешним моментом. Возможно, в следующем году вы закроете свой список дел. А может и нет. Но в этом нет ничего плохого.

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