Сервис Together Price позволяет делить стоимость подписок с незнакомцами

Together Price — это платформа для разделения стоимости подписок на стриминговые сервисы и другие услуги с незнакомцами. В Европе сервис был запущен пять лет назад и уже насчитывает 80 тысяч платежеспособных пользователей. На прошлой неделе он вышел и на рынок США. Разбираемся, как он работает и законно ли это.

Платформа позволяет существенно сэкономить на подписках. Например, вместо $9 в месяц за Starz пользователь заплатит $3,24. Подписку на Spotify можно оформить за $3,49, а на Disney Plus — всего за $3.

Сервис Together Price позволяет пользователям сдавать в аренду доступ к части своих подписок. В обмен на это они будут получать процент от каждой транзакции Together Price. То есть сервис служит площадкой для организованного обмена паролями.

Together Price — не первый сервис, упрощающий обмен паролями, но он определенно самый смелый. CEO Марко Таддеи настаивает на том, что эта услуга является законной и технически соблюдает условия использования для каждого отдельного сервиса. Он также считает, что помогает компаниям удерживать пользователей, которых они в противном случае потеряли бы.

«Мы нацелены на очень конкретную аудиторию, которая стремится разделить траты на подписки, — говорит он. — Если компании не позволят им это сделать, они просто откажутся от них».

Как это работает?

После регистрации в Together Price можно будет увидеть пользователей, готовых поделиться своими подписками. На платформе доступны основные стриминговые сервисы, включая Netflix, Spotify, Disney Plus, HBO Max и Hulu.

Однако предметом обмена служат не только доступы к мультимедиа. Некоторые пользователи предлагают разделить и подписки на ПО, например Canva Pro и Surfshark VPN. Сайт позволяет делить ежемесячную плату практически на любые сервисы, нужно лишь указать название, цену и правила пользования.

Для каждой услуги необходимо отправить запрос владельцу подписки и информацию о кредитной карте в Together Price. После того как владелец принимает запрос и Together Price одобряет платеж, пользователь получает доступ к группе, где можно узнать данные для входа и пообщаться с другими участниками.

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Однако совместное владение аккаунтом может быть довольно некомфортным. Каждый участник может видеть, что смотрят другие пользователи группы. Более того, каждый может изменить данные для входа и другие потеряют доступ в аккаунт.

Чтобы поделиться Apple Music, пользователь должен пригласить человека в свою группу Family Sharing, что, в свою очередь, дает ему право использовать все подписки Apple. Более того, они даже могут использовать имеющиеся карты для оплаты покупок в App Store.

В ответ на опасения пользователей, Together Price ввел «уровень доверия», который оценивает пользователей на основе их активности в сервисе. Они получают баллы за такие действия, как проверка номера телефона, загрузка фото профиля и связывание контактов. Баллы также можно потерять из-за просрочки по платежам или отрицательных оценок от членов группы.

«Несмотря на то, что сервис сталкивался с определенными проблемами до внедрения "уровней доверия", никто не пытался скрыться с учетными записями пользователей, — говорит Таддеи. — Мы стремимся создать надежное сообщество».

Законно ли это?

Другие площадки и раньше пытались упростить совместное использование подписок, но не добились внушительного успеха в этом. DoNotPay создал расширение Chrome для входа в общие учетные записи без обмена паролями, но Google сразу же удалил его из магазина расширений из-за нарушения авторских прав.

Сервис под названием Slash какое-то время разрешал группам делить стоимость подписки с помощью виртуальных кредитных карт, но затем сосредоточился на платежных инструментах для скальпинг-ботов (боты, работающие в автоматическом режиме). Сервис Jam также поддерживает обмен паролями, но без торговой площадки для покупки подписок незнакомцев.

Together Price уникальна тем, что перепродает подписки. Таддеи настаивает на том, что услуга законна. Сайт CrowdCube, который позволяет частным лицам инвестировать в различные стартапы, проводит комплексную проверку всех участников.

На сегодняшний день компания привлекла $2 млн от европейских инвесторов, включая Samaipata и LVenture Group.

Таддеи также отмечает, что многие сервисы не имеют четких ограничений на совместное использование паролей. Единственное ограничение — количество одновременно подключенных устройств. В таких случаях Together Price ограничивает число участников в каждой группе.

«Когда речь заходит о совместном использовании сервисов, многие считают, что делиться незаконно, но это не так», — говорит он.

Тем не менее Together Price не всегда соблюдает более строгие требования сервисов. Несмотря на то, что сайт содержит краткое изложение правил совместного использования для каждой платформы и обязывает клиентов соглашаться с ними перед регистрацией, он не может проверить, что они живут вместе, как того требуют Netflix и Spotify.

Как к этому относятся стриминговые сервисы?

Netflix и Disney отказались комментировать Together Price, а представитель Starz не ответил на запрос о комментарии. Spotify заявляет, что в прошлом месяце направила Together Price письмо о прекращении противоправных действий, но неясно, что компания планирует предпринимать в дальнейшем.

Алан Волк, соучредитель и ведущий аналитик TVRev, считает, что большинство стриминговых сервисов не слишком заботит Together Price. Однако не каждый пользователь готов делиться своими данными с незнакомыми людьми.

Даже если эту идею подхватят и другие компании, стриминговые сервисы могут не беспокоиться. Едва ли они захотят создавать неудобства своим платежеспособным клиентам жесткими контрмерами.

Волк отмечает, что в бизнес-моделях крупных медиакопаний обмен паролями уже предусмотрен.

Средний показатель оттока клиентов Together Price составляет 0,5%.

Кжемесячный отток у крупных стриминговых сервисов колеблется от 2% (Netflix) до 17% (Apple TV Plus), согласно недавнему отчету Variety.

«Мы помогаем поставщикам услуг удерживать своих клиентов, — говорит он. — Но они просто платят значительно меньше, чем должны».

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