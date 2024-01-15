Как работать с нереалистичными целями

Разбираемся, как действовать, если от вас ожидают невозможного.

Принято считать, что завышенные цели — мощный стимул для мотивации и успеха. Однако постоянный диссонанс между поставленными целями и достижимыми результатами может вредить производительности, поощрять избыточные риски и подкреплять неэтичное поведение.

Восхождение на Эверест. Посадка на Луну. Развитие ИИ, превосходящее самые смелые мечты. Все эти цели казались невозможными и были достигнуты.

Принято считать, что подобные завышенные цели — мощный стимул для мотивации и успеха как отдельных личностей, так и целых организаций. Хотя десятилетия исследований в области постановки целей показали, что амбициозные цели способствуют производительности, они также выявили недостатки, которые часто упускают из виду.

Нередко завышенные цели понимают и используют неправильно, что приводит к нежелательным последствиям. Превращаясь в настоящее испытание, они могут снижать мотивацию, поощрять избыточные риски и подкреплять неэтичное поведение.

Несмотря на это, завышенные цели распространены в корпоративной среде и причиняют немало стресса, создавая диссонанс между поставленными целями и достижимыми результатами.

CEO Cognitas Дина Денем Смит консультировала руководителей высшего звена в Adobe, Netflix, PwC, Dropbox, Stripe и множестве быстрорастущих компаний. В своей работе она часто наблюдала, как завышенные ожидания приводят к нереалистичным финансовым целям, преждевременному запуску продуктов и ожиданием радикальных перемен в корпоративной культуре.

Амбициозные цели очень важны, но что делать, если начальник ожидает от вас того, что кажется невозможным? Вот как действовать в этой ситуации.

Оцените контекст

Причины для постановки завышенных целей могут быть разными. Возможно, за ними стоит опрометчивое стремление, непонимание процессов, давление компании или важных клиентов.

Чтобы выбрать верный путь действий, важнее всего понять, почему была поставлена такая цель.

Попросите описать ход рассуждений, который привел к постановке цели . Это поможет понять, какими предположениями или данными она обоснована, и оценить ее достижимость.

. Это поможет понять, какими предположениями или данными она обоснована, и оценить ее достижимость. Можно также спросить, какими организационными или внешними проблемами мотивирована эта цель . Так вы поймете, кто на нее влияет — внутренние или внешние заинтересованные лица.

. Так вы поймете, кто на нее влияет — внутренние или внешние заинтересованные лица. Наконец, уточните сроки выполнения и показатели успеха, чтобы оценить срочность и наиболее важные для руководителя аспекты.

Рекомендуется не давать ответ сразу, а договориться о последующей встрече. Объясните это тем, что вам требуется тщательно обдумать эту цель или собрать данные, чтобы лучше понять ее масштаб и влияние.

Представьте возможные решения

С виду невозможные цели могут спровоцировать чувство несправедливости, злость, смятение и беспокойство. В конце концов, может показаться, что неудача навредит вашей репутации, карьерным возможностям или скажется на вашем доходе. Это естественная реакция, но она мешает ясно и творчески мыслить.

Переключите фокус внимания с «что» на «как», чтобы задействовать навыки решения проблем и определить потенциальные решения. Представьте, что прошло полгода или год после того, как вы достигли цели. Спросите себя: «Что я сделал, чтобы это стало возможным?».

Еще один способ — обратный мозговой штурм. Придумайте все способы достижения цели, которые оказались бы провальными. Это позволит оценить возможные препятствия и найти способы их обойти.

Разбейте цель на более простые задачи или ориентиры, чтобы увидеть, как кусочки головоломки складываются в единую картину.

Наконец, ищите другие точки зрения. Иногда мы слишком близко смотрим на проблему, чтобы увидеть все углы. Обсудите ее с командой, коллегами или тем, кто готов поделиться опытом: возможно, их идеи помогут прийти к решению, о котором вы не задумывались.

Определите и зафиксируйте сложности

Теперь, когда вы понимаете, откуда появилась эта цель, и рассмотрели возможные решения, пора собрать факты. На встрече с руководителем важно подкрепить рассуждения конкретными данными.

Назовите текущие препятствия и барьеры. Определите, какие ресурсы у вас есть и чего вам не хватает, чтобы достичь цели. Нужны ли вам дополнительные люди, бюджет или время? Выразите потребности в цифрах. Используйте данные, чтобы обосновать высокую сложность задачи. Это может быть релевантная компания или некий отраслевой стандарт.

Определите, какое влияние эта цель окажет на вас и команду, — от пропускной способности и качества работы до стресса и выгорания.

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Опишите потенциальные решения, к которым пришли, и что потребуется для их выполнения. Возможно, потребуется изменить приоритет проектов и отказаться от каких-либо текущих задач?

Подробно фиксируйте все описанные сложности, данные и подтверждения, потенциальные решения и предположения. Это не только станет дорожной картой на пути к цели, но и поможет в обсуждениях с руководителем.

Управляйте ожиданиями

На встрече с менеджером будьте откровенны и придерживайтесь фактов. Опишите препятствия на пути к цели и подкрепите свои слова доказательствами. Расскажите, к каким решениям пришли, какие у них есть недостатки и альтернативы.

Столкнувшись с критикой, сохраняйте дружелюбие, но готовьтесь защитить свою правоту. Уточните, чем руководствуется собеседник, если пришел к иному выводу. Если цель навязана руководителю сверху, покажите, что понимаете его позицию: не выполнив цель, вы выставите в плохом свете и его.

Выразить несогласие бывает непросто. Однако начальник наверняка оценит вашу проактивность, если вы обратите его внимание на важные факты. В конце концов, альтернативный сценарий — например, невыполнение цели, выгорание и напряжение в команде — явно не тот сценарий, к которому может стремиться хороший руководитель.

Реализуйте цели, не подлежащие обсуждению

При некотором везении, вы сможете договориться и внести изменения. Однако если этого не произойдет, будьте готовы взяться за задачу. Делайте все, что в ваших силах, фиксируйте свои действия и держите руководителя в курсе.

Если не удалось повлиять на цели сразу, возможно, это получится сделать позже. А если потребуется объяснить, почему план не выполнен, у вас будет полный отчет о том, какие действия были предприняты.

Окружите себя социальной поддержкой: это поможет не только приблизиться к цели, но и справиться с возможным стрессом от запросов. Не казните себя за то, что не смогли выполнить нереалистичные требования. Попробуйте выяснить, что произойдет, если цель не будет выполнена. Если вам не грозит наказания, вы наверняка будете меньше нервничать и переживать.

Однако если цели постоянно недостижимы, а последствия возлагаются на вас, возможно, будет лучше начать с чистого листа. Пока это не произойдет, работайте как можно лучше и придерживайтесь высоких стандартов. Когда настанет время уйти, вы будете уверены, что сделали все возможное.

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