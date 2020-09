Мерч Трампа и Байдена: какие вещи лучше всего продаются на Amazon

Таблички для двора

С первого взгляда предвыборные таблички Трампа и Байдена трудно отличить друг от друга. На первом месте по популярности располагается табличка от тандема Трамп-Пенс, выполненная в традиционных сине-бело-красных цветах американского флага. На третьем месте — практически аналогичный товар от Байдена-Харрис.

Скриншот: Марк Уилсон

Второй бестселлер We Believe («Мы верим») представляет собой сводку либеральных идеалов, таких как Black Lives Matter и права ЛГБТК, но при этом не упоминает непосредственно Байдена-Харрис — только идеи без указания имен.

Скриншот: Марк Уилсон

Лишь на седьмом месте списка начинается настоящая борьба. Здесь располагается табличка от тандема Байден-Харрис, на которой изображены очки вице-президента — элемент, который все чаще ассоциируется с его именем. На 11 месте находится черная табличка с надписью Loser («Проигравший»), увенчанной желтыми волосами Трампа. Упоминание его волос встречается и под номером 42 со словом Nope («Нет»). И это уже не просто таблички партий, а настоящая демонстрация либерального гнева.

Скриншот: Марк Уилсон

Со стороны республиканцев не наблюдается грубостей ровно до 24 пункта списка с табличкой Say no to creepy Joe («Скажи нет мерзкому Джо»), где изображен Джо Байден с безумным выражением лица и крошечными руками, выглядывающий из-за чего-то, похожего на забор.

Скриншот: Марк Уилсон

Под номером 27 располагается первая и последняя отсылка на Trump Train («Поезд Трампа»), а на 31 месте — первое и единственное изображение радуги с именами Байдена-Харрис. На 32 месте — дерзкое послание от либералов Bye Don («Прощай, Дон»), которое хоть и направлено против Трампа, но по какой-то причине читается так, будто обращено к Байдену.

Еще большей странности добавляет тот факт, что эти самые продаваемые таблички чередуются с устрашающими украшениями для Хэллоуина с надписями Beware («Берегись») и Go Back («Вернись»).

Флаги

Скриншот: Марк Уилсон

И хотя точное количество проданных табличек с каждой стороны неизвестно, результаты, кажется, распределяются примерно поровну. Разница гораздо более заметна в категории флагов и баннеров, где три из пяти бестселлеров — это флаги Трампа. На пятом месте — флаг Blue Lives Matter («жизни полицейских важны», контрдвижение в ответ на Black Lives Matter, которое поддерживают многие поклонники Трампа). Продажи флагов Трампа, похоже, значительно превосходят продажи обычного американского флага.

Скриншот: Марк Уилсон

Либералы появляются лишь на 10 и 12 местах с надписью Any Functioning Adult 2020 («Для всех совершеннолетних 2020») и еще одной табличкой We Believe («Мы верим»).

Скриншот: Марк Уилсон

Среди атрибутов других известных деятелей стоит отметить Гадсденовский флаг Don’t Tread On Me («Не наступай на меня») под номером 23. Формально, у этой фразы нет явной политической принадлежности, но в современном использовании она символизирует расовое угнетение. На 37-м месте располагается Трамп в образе Рэмбо.

Кепки

Даже сейчас, 2020 году, Трамп по-прежнему доминирует по продажам кепок с политической символикой. Более того, он занимает шесть позиций в топ-50, в то время как у Байдена нет ни одной.

Скриншот: Марк Уилсон

Самая продаваемая кепка Трампа, расположенная на четвертом месте в списке, доступна с различными принтами и посланиями. На большинстве из них большими буквами красуется надпись Trump и где-то рядом Keep America Great («Сохраним Америку великой»). Среди доступных цветов: красный, белый, синий, розовый и хаки. На многих также представлена подпись Трампа в виде золотых волос. Лишь на шестом месте появляется знаменитая кепка Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»).

Скриншот: Марк Уилсон

Amazon зашел настолько далеко, что самая продаваемая кепка Трампа предлагается даже в разделе «Идеи для подарков» на странице с кепками.

Скриншот: Марк Уилсон

Ни один из кандидатов не появляется в списках самой продаваемой одежды. Но и здесь не обошлось без политической повестки — цвета американского флага появляются под номером 100 в разделе «Новинки».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash