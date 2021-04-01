Каждая подписка — еще 20 секунд: пользователь Twitch ведет трансляцию уже больше двух недель

14 марта 2021 года пользователь Twitch под ником Ludwig запустил трансляцию, пообещав, что каждая оформленная подписка стоимостью в $5 будет продлевать ее на 20 секунд. Стрим длится уже две недели.

Это похоже на телемарафон — трансляция продолжается, пока поступают деньги. Для пользователей Twitch она превратилась в настоящее событие.

Ludwig уже был звездой на Twitch, когда начался стрим (неофициальный сайт TwitchTracker отмечает, что это 11-й по популярности англоязычный канал), и теперь он лидирует по количеству подписчиков. Twitch продвигал стрим на видном месте на своей первой странице и даже пожелал стримеру спокойной ночи.

К тому моменту, как Ludwig приблизился к двухнедельному рубежу, ему пришлось покинуть трансляцию на сутки и пригласить друзей занять его место.

Такие марафоны регулярно проходят на Twitch. Некоторые даже длились по несколько дней. В апреле трансляция LosPollosTV шла более шести дней, что на то время считалось рекордом. С тех пор проходили и более длительные стримы, но они не зависели от пожертвований.

В какой-то момент казалось, что приток подписчиков не останавливается, и Ludwig был вынужден добавить ограничения:

оформление подписки добавляет только 10 секунд;

один пользователь может приобрести не более 100 подарочных подписок;

через 31 трансляция отключится, несмотря ни на что.

В течение последней недели динамика подписок замедлилась. На момент написания статьи трансляция еще идет: судя по таймеру, осталось чуть более часа.

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