Каждая подписка — еще 20 секунд: пользователь Twitch ведет трансляцию уже больше двух недель

14 марта 2021 года пользователь Twitch под ником Ludwig запустил трансляцию, пообещав, что каждая оформленная подписка стоимостью в $5 будет продлевать ее на 20 секунд. Стрим длится уже две недели.
Это похоже на телемарафон — трансляция продолжается, пока поступают деньги. Для пользователей Twitch она превратилась в настоящее событие.
Ludwig уже был звездой на Twitch, когда начался стрим (неофициальный сайт TwitchTracker отмечает, что это 11-й по популярности англоязычный канал), и теперь он лидирует по количеству подписчиков. Twitch продвигал стрим на видном месте на своей первой странице и даже пожелал стримеру спокойной ночи.
Goodnight, @LudwigAhgren.— Twitch (@Twitch) March 16, 2021
К тому моменту, как Ludwig приблизился к двухнедельному рубежу, ему пришлось покинуть трансляцию на сутки и пригласить друзей занять его место.
Такие марафоны регулярно проходят на Twitch. Некоторые даже длились по несколько дней. В апреле трансляция LosPollosTV шла более шести дней, что на то время считалось рекордом. С тех пор проходили и более длительные стримы, но они не зависели от пожертвований.
В какой-то момент казалось, что приток подписчиков не останавливается, и Ludwig был вынужден добавить ограничения:
- оформление подписки добавляет только 10 секунд;
- один пользователь может приобрести не более 100 подарочных подписок;
- через 31 трансляция отключится, несмотря ни на что.
В течение последней недели динамика подписок замедлилась. На момент написания статьи трансляция еще идет: судя по таймеру, осталось чуть более часа.
Фото на обложке: Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Если заплакать на камеру, просмотры взлетают»: как TikTok повышает продажи книг
- 2 Пользователь Twitch заработал $16 тысяч во время трансляции сна, позволив зрителям будить его
- 3 Как бизнесу заработать на блогерах: топ ниш для рекламы у инфлюенсеров
- 4 Как коронавирус меняет подход к ведению фэшн-блогов