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Истории

Каждая подписка — еще 20 секунд: пользователь Twitch ведет трансляцию уже больше двух недель

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

14 марта 2021 года пользователь Twitch под ником Ludwig запустил трансляцию, пообещав, что каждая оформленная подписка стоимостью в $5 будет продлевать ее на 20 секунд. Стрим длится уже две недели.

Каждая подписка — еще 20 секунд: пользователь Twitch ведет трансляцию уже больше двух недель

Это похоже на телемарафон — трансляция продолжается, пока поступают деньги. Для пользователей Twitch она превратилась в настоящее событие.

Ludwig уже был звездой на Twitch, когда начался стрим (неофициальный сайт TwitchTracker отмечает, что это 11-й по популярности англоязычный канал), и теперь он лидирует по количеству подписчиков. Twitch продвигал стрим на видном месте на своей первой странице и даже пожелал стримеру спокойной ночи.

К тому моменту, как Ludwig приблизился к двухнедельному рубежу, ему пришлось покинуть трансляцию на сутки и пригласить друзей занять его место. 

Такие марафоны регулярно проходят на Twitch. Некоторые даже длились по несколько дней. В апреле трансляция LosPollosTV шла более шести дней, что на то время считалось рекордом. С тех пор проходили и более длительные стримы, но они не зависели от пожертвований.

В какой-то момент казалось, что приток подписчиков не останавливается, и Ludwig был вынужден добавить ограничения:

  • оформление подписки добавляет только 10 секунд;
  • один пользователь может приобрести не более 100 подарочных подписок;
  • через 31 трансляция отключится, несмотря ни на что.

В течение последней недели динамика подписок замедлилась. На момент написания статьи трансляция еще идет: судя по таймеру, осталось чуть более часа.

Источник.

Фото на обложке: Pexels

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