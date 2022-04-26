Как изменится Twitter после его покупки Илоном Маском

25 апреля глава Tesla и SpaceX Илон Маск заключил сделку по покупке социальной сети Twitter за $44 млрд наличными. Рассказываем, что может измениться в Twitter с появлением нового владельца.

Свобода слова

Известно, что миллиардер критиковал политику платформы в отношении модерации контента, утверждая, что Twitter должен быть площадкой, где можно высказываться свободно. Сам Маск называет себя «абсолютистом свободы слова».

В своем заявлении после заключения сделки он назвал свободу слова «основой действующей демократии».

Также Маск выразил надежду, что «даже самые злейшие» его критики останутся в Twitter, потому что «это и есть свобода слова».

Приватность

Компания станет приватной. По данным WP, Маск рассчитывает сохранить как можно больше нынешних акционеров, но до сих пор неизвестно, как будет выглядеть состав владельцев компании или ее совет директоров.

Неизвестно, кто будет руководить Twitter и как Маск намерен совмещать развитие соцсети с остальными своими компаниями — Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company.

При этом бывший гендиректор Twitter Джек Дорси в понедельник опубликовал серию твитов, в которых поблагодарил Маска и нынешнего генерального директора Twitter Парага Агравала за то, что они «вытащили компанию из безвыходной ситуации».

Открытый код

На конференции TED 2022 Маск рассказал, что хочет превратить алгоритмы соцсети в модель с открытым исходным кодом. В частности, это позволит пользователям видеть, почему конкретный твит появился в их ленте и как именно продвигаются публикации на платформе.

По мнению Маска, это предотвратит «закулисные манипуляции» и поможет завоевать доверие. «Код должен быть на Github, чтобы люди могли его просматривать», — заявил Маск.

Монетизация

У соцсети много финансовых проблем: в основном Twitter зарабатывает на рекламе, выручка от которой нестабильна. Маск заявлял, что покупает Twitter не ради прибыли, однако он также предлагал дать всем абонентам платной подписки Twitter Blue статус подтвержденных пользователей соцсети и намекал на оплату подписки при помощи криптовалюты Dogecoin.

Актуальный контент и борьба с ботами

Маск в начале апреля выразил недовольство тем, что пользователи с большим числом подписчиков почти не пользуются платформой. Twitter назвал 10 самых популярных аккаунтов в соцсети, на что предприниматель ответил, что большинство из них ничего не публикует.

Также миллиардер пообещал победить ботов в соцсети или «умереть, пытаясь это сделать».

Фото на обложке: Скриншот из видео Reuters