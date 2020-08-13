Приложение Vicariously позволяет читать ленту других пользователей Twitter

Чтобы лучше понять кого-то, бывает полезно представить себя на его месте. Недавно появилась возможность сделать это в онлайн-формате: приложение Vicariously позволяет оценить онлайн-пространство другого пользователя, прочитав его ленту.

Инструмент, созданный соучредителем ilk Джейком Хардингом, позволяет автоматически создавать списки аккаунтов Twitter, на которые подписаны выбранные вами пользователи. Если вы давно хотели узнать, что читает в сети Дональд Трамп, Канье Уэст, Джоан Роулинг или Хозиер, теперь сделать это просто, как никогда.

«Это самый удобный изучать подписки других пользователей в Twitter, — говорится на сайте приложения. — Vicariously ежедневно синхронизирует данные и гарантирует их актуальность».

Приложение умеет не только отслеживать ленту конкретного пользователя, но и позволяет формировать списки на основе общих подписок нескольких блогеров, невзаимных подписок и так далее.

Типы списков в Vicariously. Подписки выбранного пользователя; подписки нескольких выбранных пользователей; общие подписки выбранных пользователей; подписки одного из пользователей за исключением общих подписок с другим; не совпадающие друг с другом подписки выбранных пользователей. Изображение: Vicariously

Инструмент можно удобно разместить в верхней части экрана. «Мне очень нравится эта функция — она напоминает некоторые инструменты Twitter образца 2013 года», — отметил Хардинг.

Vicariously кажется довольно любопытным приложением, но в нынешних условиях его вряд ли ждет быстрый рост. Некоторые пользователи уже начали выражать озабоченность по поводу конфиденциальности и жаловаться на уведомления о том, что они были добавлены в различные списки.

Кроме того, представители Twitter сообщили TechCrunch, что, несмотря на то, что им «нравится, что новое приложение помогает людям находить новые интересные аккаунты и подписываться на них, расширяя свою сферу интересов», Vicariously нарушает правила компании, касающиеся автоматизации. «Мы обратились с просьбой привести приложение в соответствие с данными правилами», — заявили в компании.

К счастью, Хардинг оказался заинтересованным и практичным создателем, который готов заняться решением этих проблем, чтобы обеспечить успешное будущее приложения. Vicariously обновлялся уже несколько раз в ответ на жалобы о рассылке спама и нарушении конфиденциальности: теперь приложение позволяет пользователям защищать свои данные от посторонних пользователей, препятствовать их копированию, а также запрещать другим добавлять их в свои списки.

«Это не решит всех проблем, но, по крайней мере, позволит пользователям контролировать ситуацию, — написал Хардинг в понедельник. — В дальнейшем я надеюсь доработать продукт совместно с командой разработчиков Twitter. Грань между пользой и злоупотреблением очень тонка, но я все еще считаю данный инструмент отличным способом расширять свой кругозор в Twitter».

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