Подписка, платные функции и чаевые за эксклюзивный контент: Twitter тестирует новые форматы

Согласно отчету Bloomberg, Twitter изучает возможность добавить подписку и платные функции, чтобы получать доход не только от рекламы. Компания подтверждает, что тестирует новые модели монетизации, но не сообщает подробности. Вот что известно на данный момент.

О планах Twitter добавить платные функции уже было известно. Летом 2020 года компания опрашивала пользователей, за какие функции они готовы платить.

В качестве вариантов предлагались пользовательские цвета, возможность публиковать более длинные видео с высоким разрешением, значки в профилях, автоматический ответ, кнопка «отменить отправку» (альтернатива кнопке «изменить»), а для брендов — создание опросов и аналитика «общественного мнения».

В ходе встречи с инвесторами по результатам 2 квартала 2020 года CEO Twitter Джек Дорси сообщил, что, скорее всего, будет тестировать модель подписки. А в прошлом году в Twitter была замечена вакансия с упоминанием команды «работающей над платформой подписки». Представляя результаты 3 квартала 2020 года, CFO Twitter Нед Сигал подтвердил эти планы, но предупредил, что в ближайшей перспективе это не отразится на выручке Twitter.

Согласно отчету Bloomberg, в разработке также проект по выплате чаевых за эксклюзивный контент. На данный момент вероятными кажутся две модели:

монетизация платформы Revue (недавно приобретена Twitter): пользователи могли бы платить за новостную рассылку.

чаевые внутри аудиоплатформы Twitter Spaces — аналога Clubhouse.

Пока что Twitter отказывается сообщить подробности планов, но подтверждает, что изучает новые модели монетизации. В компании подчеркивают, что ее главная цель — повысить устойчивость выручки. В 2021 году и далее Twitter продолжит тестировать варианты диверсификации доходов, в том числе подписку и уникальные возможности для пользователей и брендов.

В 3 квартале 2020 года Twitter превзошел ожидания аналитиков по выручке и чистой прибыли, но инвесторов по-прежнему беспокоит, что социальная сеть не может существенно увеличить пользовательскую базу.

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