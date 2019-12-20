Как вести себя на работе, когда вы отрабатываете в компании последние две недели

Вы подали заявление об увольнении и теперь вам нужно отработать две недели. За это время нужно закрыть все важные задачи, перераспределить обязанности и выполнить прочие необходимые дела. Вот памятка о том, что вас ждет в этот период.

Неловкость — это нормально

После подачи заявления об увольнении вы оказываетесь в непривычном переходном состоянии, когда ваш начальник толком не понимает, как к вам нужно относиться. Это похоже на ситуацию, когда вы расстались с любимым человеком, но еще не съехали от него. Даже если у вас были хорошие отношения, этот период будет странным для всех. Вот что можно сделать, чтобы уменьшить неловкость.

Определите ожидания. Объясните начальнику, что в плане работы все будет так же, как и всегда, до вашего самого последнего дня.

Подумайте, как можно максимально облегчить процесс вашего ухода.

Не забудьте самостоятельно предупредить о своем увольнении всех коллег, которые обычно вам отчитываются.

Примите тот факт, что ваш начальник начнет вести дела без вас. Вам будет приходить меньше рабочих писем, вас станут реже звать на совещания. Зато у вас появится время, чтобы разобраться с задачами, которые помогут вам уйти на хорошей ноте.

Работайте, как обычно — и даже лучше

Развитие персонального бренда это важный вклад в жизнь. И все ваши старания могут пойти прахом за пару секунд. Так что запомните, что во время двухнедельной отработки вы должны работать даже более старательно, чем раньше, чтобы поддержать репутацию в компании. Вы должны:

Закрыть все незавершенные проекты (если вам хватит времени).

Работать по стандартному графику.

Предложить помощь в других проектах, где можете ее предоставить.

Даже если в вашей компании не самая приятная рабочая атмосфера, будьте выше ее. Жизнь бывает непредсказуема — кто знает, может быть через несколько лет вы сюда вернетесь или будете работать со своими бывшими коллегами. Некоторые индустрии очень тесны. Пусть увольнение не портит ваш личный бренд.

Вдумчиво распределяйте обязанности

Перед уходом вам обязательно нужно будет передать все свои незавершенные дела коллегам.

Создайте документ, в котором перечислите все проекты, над которыми вы работали — что готово, что нет, и где находятся нужные файлы.

Поблагодарите всех, кто как-либо помог вам за время работы.

Запишите контактные данные людей, которые могут вам пригодиться в дальнейшем.

Если вы будете следовать этим советам, то у вас появится еще больше времени на подготовку к новой работе.

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