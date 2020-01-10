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Истории

Неприятная правда об удаленной работе

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Работа на дому уже давно стала мечтой для многих. Это неудивительно, ведь у нее много преимуществ: не нужно тратить время и деньги на дорогу, можно больше внимания уделять себе и своей семье, самому управлять графиком и так далее.

Поначалу кажется, что у этого варианта нет недостатков, но позже вы можете увидеть его переоцененность. То, что выглядело удобным, вскоре начнет беспокоить.

Неприятная правда об удаленной работе

Нарушается баланс между работой и личной жизнью

Это может занять некоторое время (даже месяцы), но при работе на дому баланс между работой и личной жизнью в определенный момент начнет нарушаться. Вы можете легко потерять счет рабочему времени, так как свобода, которую дает удаленная работа, способствует развитию прокрастинации. Она же может сделать вас ленивее, и заставить смотреть телешоу и фильмы или заниматься другими делами в рабочее время.

Кроме того, работа на дому не требует одеваться, как в офис. Работа в пижаме через некоторое время окажется нормой. Даже сохранение активности и походы на тренировки становятся проблемой, так как мы, люди, любим первый закон Ньютона и принцип инерции: объект, находящийся в состоянии покоя, остается в нем до тех пор, пока на него не начинает воздействовать внешняя сила. Человек, находящийся дома, остается дома!

Работа на дому может усложнить оценку вашей продуктивности с учетом числа отвлекающих факторов, имеющихся в квартире. Работая удаленно, важно соблюдать рабочий график и придерживаться его, чтобы граница между работой и личной жизнью не стиралась.

Легко приходят одиночество и депрессия

Мы являемся социальными существами и нуждаемся в общении для поддержания психологического здоровья. Если вы целыми днями работаете дома и не слышите офисных сплетен, то на неформальной встрече с коллегами можете почувствовать себя в изоляции. Коммуникативный разрыв есть и с теми членами команды, которые тоже работают удаленно,  поскольку чаще всего общение с ними связано с текущими проектами. Неудивительно, что офисная культура и социальное взаимодействие являются приоритетными задачами во всех компаниях.

У некоторых удаленщиков даже установка новых связей занимает больше времени, чем обычно. Чтобы не оказаться в полной изоляции, требуется дополнительное усилие для поддержания контакта со сверстниками.

Общение помогает делиться идеями и быть в курсе событий, происходящих в профессиональном сообществе. Работа в офисе, безусловно, даст вам больше инсайтов и позволит лучше ориентироваться в последних тенденциях в вашей сфере деятельности.

При работе на дому справляться с депрессией и упадком настроения может быть сложно. С депрессией приходит желание избегать социальных взаимодействий и занятий, которые вам когда-то нравились. Прилагать усилия для поддержания общения становится еще сложнее. Совсем иначе дела обстоят в офисе, где вокруг вас есть коллеги, которые болтают и сплетничают, — это неизменная составляющая офисной жизни.

Некоторые удаленщики поддерживают социальное взаимодействие и психологическое здоровье, работая в кофейнях и коворкингах, а также время от времени посещая офис.

Разумеется, все люди, работающие на дому, разные: среди них не найдется и двух человек, которые проделали один и тот же путь. Различается и их подход к решению проблем. Однако важно понимать, что удаленная фултайм-работа не так проста, как кажется, и в ней есть свои сложности, с которыми вам придется справляться.

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