Решили уволиться с работы и устроиться в стартап? Сначала прочтите эти советы

Хотите оставить уютную корпоративную жизнь ради суматошного и опасного молодого стартапа или совершить прыжок веры и окунуться в область прорывных технологий? Такое решение должно быть осознанным. Удача благоволит смелым и информированным. Эти советы помогут взвесить все факторы, прежде чем выбрать свой путь.

Оцените риски

Это вряд ли кого-то удивит, но большинство стартапов терпят неудачу. Если вы собираетесь присоединиться к стартапу на ранней стадии, очень важно убедиться, что такие серьезные перемены в судьбе вас и вашей семьи будут к лучшему.

В зависимости от положения на карьерной лестнице, стартап может казаться очень привлекательной идеей, и так и есть. Для тех, кто избегает риска, жизнь в стартапе покажется неправдоподобно изменчивой, но для тех, кого вдохновляет неизвестность и расширение горизонтов, стартап-пространство станет авантюрной, но благодатной почвой для процветания.

По статистике, когда вы приходите в стартап, вероятность того, что он радикально изменит вашу жизнь, составляет примерно 1 к 20. В случае вашего успеха выиграют и все вокруг вас. Но нужно тщательно просчитать риски, связанные с решением, поскольку оно может повлиять на разных людей на разных этапах жизни.

Например, успешный проджект-менеджер, который бросит работу ради неудачного стартапа, останется ни с чем, а с карьерой придется попрощаться. Если стартап провалится, все сверхурочные, все долгие выходные, проведенные за работой, окажутся напрасными.

Скажем прямо, с самого начала вы понятия не имеете, на что идете, поэтому смиритесь с тем, что находитесь в некотором неведении. Однако есть знающие люди, чей опыт может оказаться очень полезным, чтобы помочь вам понять, подходит ли вам тот или иной стартап. Ищите их.

При возможности поговорите с инвесторами

Начнем с инвесторов компании. Найдите их, свяжитесь с ними и проверьте их послужной список. Используйте связи, чтобы найти время для встречи с ними, и если вам это удастся, задавайте быстрые и меткие вопросы.

Переходите к делу. Это ваша жизнь и ваше время. Смотрите им прямо в глаза, но не надевайте розовые очки. Вы хотите получить объективную оценку потенциального роста компании, поэтому уточните, будут ли они инвестировать снова. Не ждите ответа «да» или «нет», а понаблюдайте, сколько времени им потребуется, чтобы сказать «да». Сколько миллисекунд? Насколько они честны? Колеблются ли? Если да, то это тревожный сигнал.

Переписка с инвесторами будет служить лакмусовой бумажкой для определения долговечности проекта. Попытайтесь оценить отношения между инвесторами и фаундерами. Есть ли между ними четкие каналы связи или между ними не все гладко?

Проведите время с CEO и основателями

Если после переписки с инвестором вы убедились, что стартап вам подходит, то следующим логичным пунктом назначения будет CEO или учредитель. У этого человека есть своя история — изучите ее. Редко встречаются CEO или основатели с предсказуемой жизнью, которых можно назвать «нормальными». Вы должны найти в них ту искру безумия, направленную в нужное русло.

Если они никогда не нарушали правил дорожного движения и пользуются всеобщим обожанием — двигайтесь дальше. Это не те бунтари и новаторы, рядом с которыми стоит работать.

Ищите смелых. Прислушайтесь к интуиции. Спросите себя, восхищаетесь ли вы ими? Доверяете ли вы их суждениям? Цените ли вы их харизму? Признаете ли в них дальновидность, упорство, гениальность? Вы бы гордились тем, что стали их коллегами? Если чаще вы отвечаете «да», значит, перед вами тот самый кандидат.

Поговорите с сотрудниками

Помимо общения с руководством, бесценную информацию для принятия решения могут дать сотрудники стартапа, особенно если основателей два или более. Чаще всего стоимости компании вредят плохие отношения между основателями или основателями и советом директоров.

Именно здесь имеют значение сплетни. Как сотрудники относятся к ситуации? Чувствуют ли они продуктивность и уважение на рабочем месте? Если нет, то, возможно, вам следует осторожно подходить к решению.

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Постарайтесь прочувствовать энергию, культуру стартапа — то, что отличает компании друг от друга. Например, если важный рабочий вопрос возникает в пятницу вечером, как быстро люди реагируют на него? Сколько людей просто ждут понедельника? Насколько уважительно они относятся к срочности ситуации, к неотложным потребностям бизнеса?

Отнеситесь к собеседованию как к свиданию

Кроме шуток. Рассматривайте интервью через призму романтики, а стартап — как потенциального жениха. Чувствуете ли вы симпатию? Думаете ли вы, что это может стать плодотворным партнерством, длительными профессиональными отношениями, в которых обе стороны нуждаются друг в друге?

Доверяйте своим инстинктам. Прежде чем идти на собеседование, проведите собственное исследование рынка. Выясните как можно больше о конкурентной среде и тенденциях. Узнайте все, что нужно: это в ваших интересах.

Перед собеседованием вооружитесь вопросами. Если представитель стартапа не может уверенно назвать тренды или конкурентов, это серьезный тревожный сигнал.

Добейтесь ясности в понимании бизнес-модели

Прежде чем поставить подпись в договоре, необходимо убедиться, что вы понимаете, как работает компания. Если это модель «победитель получает все», то риск гораздо выше.

Убедитесь, что для запуска стартапа были веские основания. Какова целевая аудитория? Есть ли потенциальные клиенты, ожидающие запуска проекта?

Даже если компания находится на самой ранней стадии развития, нужно убедиться в том, что она нужна потребителям: готовы ли они заплатить за сервис и внедрить его уже завтра? Чтобы правильно определить, существует ли реальный рыночный спрос на предложение, попроситесь на встречу с клиентом в качестве «мебели».

Когда стартапы терпят неудачу, одним из самых популярных оправданий является внешняя конъюнктура рынка. Это не всегда так. Существуют сигналы и индикаторы, которые показывают состояние стартапа или то, способен ли он процветать в долгосрочной перспективе. Дальновидная компания может предугадать проблемы и решить их до того, как они станут угрозой ее существованию.

Наконец, признайте, какие уникальные преимущества может дать принадлежность к небольшой группе людей, объединенных общей энергией вокруг создания ценности. В этом и заключается радость работы в стартапе.

Погрузитесь в нее с головой и будьте доступны в любое время. Рассматривайте себя не как работника, а как партнера. Вы будете расти, учиться и бросать себе вызовы. Но тщательная проверка — необходимое условие успеха, поэтому главный напутственный совет — хорошенько взвесьте возможности.