Как искусственный интеллект изменит работу UX-писателей

Как профессионалы в области UX-контента могут использовать ИИ? Как применение ИИ в работе повлияет на UX-писателей в будущем? Рассуждает Томер Габбай, сооснователь стартапа Frontitude.

«Искусственный интеллект обеспечит хороший первый черновик. Только человек сможет превратить эти черновики в продукты мирового класса» — сказал Дилан Филд, CEO Figma на конференции Config 2023

Искусственный интеллект не заменит UX-писателей, но это сделают другие авторы

В сообществе UX-писателей растет страх перед искусственным интеллектом. Довольно много людей сопротивляются тому, чтобы попробовать ИИ-инструменты. И этот страх объясним, особенно у тех, кто не стал ранним пользователем передовой технологии.

Творческие профессионалы неизбежно будут внедрять искусственный интеллект в работу. В настоящее время многие специалисты по продуктам и маркетингу уже используют ChatGPT и другие агенты для помощи в мозговом штурме, создании и доработке текста, изображений и дизайна. И это лишь начало.

Предполагая, что инструменты искусственного интеллекта будут широко использоваться дизайнерами и писателями, мы можем заключить, что эта группа получит преимущество, быстрее доставляя артефакты более высокого качества. Это означает, что авторы, которые не используют возможности ИИ, будут отставать, уступать по производительности и в конечном итоге заменены теми, кто это делает.

Творческая работа никогда не будет полностью заменена искусственным интеллектом — по крайней мере, в ближайшем будущем. Хотя иногда это может быть непросто, люди по-прежнему лучше всего понимают других людей, их нужды и требования. Искусственный интеллект может лишь помочь нам выполнять задачи быстрее и эффективнее.

Искусственный интеллект выведет дизайн на новый уровень

С другой стороны, сообщество дизайнеров и разработчиков продуктов очень взволновано потенциалом ИИ для улучшения взаимодействия с пользователями. Вот несколько способов, как UX-писатель может применять ИИ для создания лучшего контента.

Изучайте пользователей и собирайте данные. Модели ИИ могут сделать краткую выдержку огромного текста по определенной теме. Это можно использовать для того, чтобы быстрее узнать о вашей целевой аудитории. Конечно, стоит помнить, что ИИ склонен галлюцинировать, но инструмент позволяет обнаружить идеи, о которых мы раньше не подозревали.

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Генерируйте альтернативный контент. На основе вашего наброска искусственный интеллект может создать аналогичные предложения, которые могут лучше вам подойти. Большие языковые модели действительно хорошо формулируют и могут создать хорошие предложения, особенно если они снабжены достаточным контекстом. Кроме того, писать тексты получается быстрее, потому что можно выбрать наилучший вариант, доработать его и внедрить в дизайн. -

Сохраняйте единообразие стиля. Вы всегда можете предоставить ИИ больше контекста для уточнения предложений. Он чувствует авторскую манеру и интонацию, и может сгенерировать предложения в соответствии с определенным стилем. Подумайте о том, чтобы включать указания по стилю контента в запросы. В этом случае не придется думать о правилах, работая над каждым текстом. И это в корне меняет дело.

Как изменится подготовка UX-текстов с инструментами ИИ

После уточнения всех требований к продукту инструменты искусственного интеллекта могут сократить время, необходимое для его подготовки. Это позволяет командам тратить больше времени на разработку нужных функций, лучше понимать потребности пользователей и связывать эти потребности со своими бизнес-целями.

Внедрение спецификаций на местах будет происходить в 10 раз быстрее, особенно при сочетании возможностей ИИ с дизайн-системами.

Создание продукта будет включать в себя те же этапы, что и сегодня, но с повышенным вниманием к этапу исследований и спецификации. Писатели смогут тратить больше времени на определение наилучшего способа общения с пользователями, используя ИИ, чтобы быстрее писать текст.

Если подобные инструменты использует вся команда, это не только устраняет несоответствия, но и экономит часы работы и позволяет каждому сосредоточиться на стратегии и инициативах высокого уровня.

К чему готовиться UX-писателям и контент-дизайнерам?

Во время одной из сессий конференции Config Кэтрин Гонсалес упомянула, что инструменты искусственного интеллекта потенциально помогут справиться с недостатком жестких навыков у членов продуктовой команды и превратить их в специалистов широкого профиля.

Таким образом, каждый сможет сконцентрироваться на работе высокого уровня в своей области, делегируя тактическую работу ИИ.

Это означает, что UX-писателям (как и всем членам команды) придется совершенствовать следующие навыки.

Стратегическое мышление. Время на рутинную работу сократится, и каждый сможет больше уделять внимание стратегии. Поэтому UX-писатели начнут формировать стратегию UX-контента. Совершенствуйте стратегическое мышление, погружайтесь в долгосрочное видение продукта и следуйте стратегии вашей компании — это не только улучшит качество текста и UX, но и повысит отдачу от работы и свяжет ее с бизнес-целями компании.

Время на рутинную работу сократится, и каждый сможет больше уделять внимание стратегии. Поэтому UX-писатели начнут формировать стратегию UX-контента. Совершенствуйте стратегическое мышление, погружайтесь в долгосрочное видение продукта и следуйте стратегии вашей компании — это не только улучшит качество текста и UX, но и повысит отдачу от работы и свяжет ее с бизнес-целями компании. Исследования. В разработке продукта нет ничего важнее, чем понимать пользователей. Зная, как получать эффективную информацию о пользователях и их потребностях, можно написать текст, который лучше соответствует их мышлению на протяжении всего их пути взаимодействия с продуктом.

В разработке продукта нет ничего важнее, чем понимать пользователей. Зная, как получать эффективную информацию о пользователях и их потребностях, можно написать текст, который лучше соответствует их мышлению на протяжении всего их пути взаимодействия с продуктом. Коммуникативные навыки. Работа со стратегией и исследованиями пользователей потребует больше разговоров и работы с людьми и меньше с текстовыми полями и машинами. Это означает, что нужно знать, как эффективно общаться в команде, как внимательно слушать других и как презентовать свою работу. В этом нет ничего нового, но в будущем этому будет уделяться повышенное внимание.

Если вы — UX-редактор, готовьтесь к будущему, оттачивая продуктовое и дизайнерское мышление, изучая весь процесс доставки продукта и понимая, как ваша работа связана с бизнес-показателями.

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