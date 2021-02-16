Шесть важных качеств, на которые обращают внимание работодатели на собеседовании

Бонита Стюарт на протяжении 15 лет занимает позицию вице-президента по партнерскому бизнесу в Google. И за это время она четко поняла, каким должен быть кандидат, чтобы получить должность в компании с высокими стандартами и требованиями. Вот несколько советов, как выделиться на собеседовании.

1. Расскажите об опыте

Опыт должен соответствовать желаемой должности. Но его можно получить совершенно различными способами.

Например, кто-то и без степени магистра приобрел колоссальный опыт благодаря интересным личным проектам или увлечениям.

Претенденту на должность младшего маркетолога не обязательно проходить множество стажировок. Нужный опыт можно получить, организовав мероприятие в родном городе. Расскажите о творческих стратегиях, которые вы использовали и о том, как вы добились успеха.

2. Задавайте вопросы

Это демонстрирует ваше любопытство, которое является ценным активом практически на любой позиции. Но не ограничивайтесь простыми вопросами, ответы на которые вы можете самостоятельно найти в интернете.

Вместо этого задавайте открытые и основательные вопросы, которые смогут показать ваше стремление и точку зрения. Подумайте о том, что можно улучшить в таких важных областях, как стратегия, позиционирование продукта, формирование высокоэффективных команд и инклюзивное лидерство.

Например: «Ваша команда уже хорошо работает в [X], но как насчет того, чтобы привлечь кого-то, кто будет делать [Y], что, как я считаю, может помочь улучшить [Z]?»

Два примера важных вопроса:

Чего не хватает вашей команде сейчас?

Какой вклад я могу внести?

3. Составьте список достижений

«Я восхищаюсь и уважаю людей, которые придерживаются принципа общности, потому что внушительных успехов, как правило, нельзя достичь в одиночку», — говорит Стюарт.

Работодатели хотят нанимать людей, которые поднимают, а не подрывают командный дух.

«Я хочу узнать о ваших достижениях, но всегда приятно слышать, когда кандидат признает помощь и наставничество, которые помогли ему этого достичь», — замечает Стюарт.

Если претендент говорит только об успехах, которые, как он утверждает, достиг самостоятельно, руководитель сделает вывод о том, что он не командный игрок.

4. Берите ответственность за свои ошибки

Ошибаться и иметь смелость признавать неудачи — это важное качество, на которое всегда обращает внимание работодатель.

Мы все совершаем ошибки. Расскажите о проекте, который пошел не так, как планировалось. Что вы из этого вынесли? Что бы вы сделали по-другому?

Все мы сталкиваемся с различными проблемами вне зависимости от того, насколько мы умны и профессиональны. Важно показать как вы к ним относитесь и что предпринимаете для их решения.

5. Проявите гибкость

Стремительное развитие технологий создало культуру, в которой трансформация бизнеса стала нормой. Обязательно изучите компанию и определите, какие уникальные перспективы вы можете привнести.

«Я ищу кандидатов, которые хотят быть полезными клиентам и умеют разрабатывать творческие стратегии для удовлетворения потребностей наших партнеров», — говорит Стюарт.

Это также касается профессиональной гибкости, инноваций и широкого кругозора.

6. Покажите, что вы командный игрок

Ключевым качеством также является умение взаимодействовать с людьми. Создание команды — это не просто найм разных кандидатов. Важно грамотно подбирать людей с взаимодополняющими навыками и умениями.

Оцените собственные достоинства, которые вы можете привнести в конкретную компанию. Самосознание при трудоустройстве очень важное качество. Сотрудники часто обмениваются опытом и эмоциями на рабочем месте. А если вы обладаете широкими взглядами, вероятность привнести в коллектив поддержку и положительную энергию существенно выше.

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