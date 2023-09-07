Ажиотаж вокруг вертикального фермерства прошел. Что пошло не так?

О проблемах сектора и почему инвесторы все еще в него верят — в переводе материала Sifted.

Еще недавно стартапы, развивающие вертикальные фермы, пользовались успехом у инвесторов и привлекали рекордные средства. Спустя несколько лет по меньшей мере 15 проектов из Европы обанкротились, перешли под внешнее управление или свернули бизнес.

В 2020 году стартапы вертикального фермерства из Европы привлекли рекордный объем венчурного капитала.

Технология обещала перенести производство продуктов питания ближе к потребителям, сократить выбросы от транспорта и поддерживать продовольственную безопасность. Кроме того, в контролируемой среде снижается потребность в пестицидах и гербицидах.

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Всего несколько лет спустя множество проектов вертикального фермерства — в том числе и те, что привлекли хорошие инвестиции, — столкнулись с проблемами и закрылись. По данным PitchBook, в прошлом году вертикальное фермерство в Европе привлекло инвестиций всего на 101 млн фунтов стерлингов ($126,3 млн).

Sifted обнаружило по меньшей мере 15 компаний со главными офисами в Европе, которые обанкротились, перешли под внешнее управление или свернули бизнес, включая французскую Agricool, израильско-голландскую группу Future Crops и нидерландскую Glowfarms.

Другие два стартапа, включая InFarm, сократили персонал и релоцировались за пределы Европы. Еще один крупный рынок вертикального земледелия — США. И здесь ситуация похожая.

«Причина, по которой многие компании обанкротились, заключается в том, что они продавали товары, не решая никаких проблем. Если вы не занимаетесь продовольственной безопасностью и земельным вопросом, то в вертикальном земледелии нет необходимости», — объясняет Ханс Хассл, соучредитель шведского стартапа вертикального земледелия Plantagon International.

Его компания объявила о банкротстве в 2019 году, еще до наступления бума вертикального фермерства. Причиной стали проблемы с корпоративным управлением и невозможность найти новых владельцев.

Трудности вертикального земледелия

Некоторые предприятия в секторе привлекли слишком много денег, не имея жизнеспособного продукта или бизнес-модели, которая работала бы с самого начала, считает Питер Бахманн, управляющий директор подразделения устойчивой инфраструктуры Gresham House.

«Стартапы потратили огромные суммы на продажи и маркетинг, и большинство людей слышали о них, но, вероятно, не по тем причинам. Они, вероятно, никогда не видели их продукт на полке», — говорит Бахманн.

Другие говорят, что сами бизнес-модели были ошибочными. Критики вертикального земледелия всегда отмечают такие проблемы, как высокая стоимость энергии и рабочей силы. И уже давно существуют опасения по поводу того, как сделать бизнес прибыльным, а продукцию вертикальных ферм — дешевле обычной.

Марко Скьяво, управляющий партнер Nickleby Capital, говорит, что выращивать зелень и ягоды на действительно дорогостоящей ферме и продавать их в супермаркеты «довольно плохая бизнес-модель». Продукты из контейнеров и шкафчиков могут быть хорошим пиар-ходом, но денег это не приносит.

Согласно сообщению Европейской комиссии, вертикальные фермы в закрытых помещениях тратят около 60% дохода на электроэнергию, что означает, что только 27% этих предприятий являются прибыльными. И это повлияло на компании, основанные до того, как в Европу пришла инфляция. На фоне событий последних лет оптовые цены подскочили до рекордного уровня.

Что касается других регионов, анализ американского кооперативного банка CoBank показал, что большинству предприятий вертикального фермерства еще предстоит продемонстрировать доходность. По оценке, производство листовой зелени этим методом будет безубыточным при стоимости в $3,07 за фунт, тогда традиционное фермерство будет безубыточным при $0,65.

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По мнению Скьяво, бизнесу нужны мегафермы, полностью автоматизированные и оснащенные инфраструктурой и технологиями, где экономика будет суммироваться, а не просто места, где будут расти овощи.

Именно это произошло с портфельной компанией Nickleby Capital Vertical Future. Команда поняла, что просто выращивая урожай и продавая его в рестораны, не сможет масштабироваться, и только небольшая группа клиентов будет платить наценку, поэтому команда сменила направление бизнеса. Сейчас основной источник дохода компании — продажа башен для выращивания растений, и покупателем может стать любой желающий, от супермаркетов до фармацевтических компаний.

Компания создала полностью автоматизированную систему, тем самым уменьшив зависимость от людей и улучшив экономику подразделения. Скьяво считает, что компания должна выйти на прибыль в ближайшие 12 месяцев.

Инвесторы еще не отказались от вертикального земледелия

Хотя некоторые сказали бы, что череда банкротств компаний указывает на спад ажиотажа вокруг вертикального фермерства, деньги по-прежнему попадают в сектор, хотя и более избирательно. Согласно PitchBook, только в этом году в Европе венчурные фонды инвестировали в этот сектор 232 млн фунтов стерлингов ($292,2 млн), что уже превышает общий объем инвестиций в 2022 году.

Компания Gresham House, например, планирует увеличить свои инвестиции в британский бизнес по вертикальному земледелию Fischer Farms, чтобы помочь ей удвоить размер фермы в Норфолке и расшириться по всему миру. Изначально Gresham House инвестировала в бизнес 26 млн фунтов стерлингов ($32,5 млн) в 2021 году и планирует наращивать вложения в вертикальное фермерство.

Futura Gaïa во Франции, Harvest London в Великобритании и Arctic Farming в Финляндии, — это лишь некоторые из компаний, которые продолжают вызывать интерес у инвесторов на фоне опасений изменения климата.

«В Великобритании в этом году некоторые полки супермаркетов были пусты. Возможность выращивать помидоры в Испании больше не гарантирована, а ввозить дешевые продукты из Китая — это безумие», — говорит Скьяво из Nickleby Capital.

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По мнению Фуада Юсибова, старшего менеджера по инвестициям Foresight Group, в Великобритании было всего несколько компаний, в которые имело смысл инвестировать. Он хотел, чтобы у компании был операционный послужной список, спланированный маршрут реализации рыночной стратегии и реалистичная оценка.

Юсибов говорит, что для бизнеса было важно с самого начала быть прибыльным с операционной точки зрения и не требовать постоянного финансирования. Инвестиции в крупное предприятие могут начаться примерно с 20-30 млн фунтов стерлингов ($25-37,5 млн), и на окупаемость первоначальных инвестиций может уйти более семи лет, считает он. Это было долгосрочное обязательство.

«Важнее всего, чтобы вертикальная ферма имела достаточную маржу в плане прибыли и убытков, чтобы она могла выдержать более высокие цены, не слишком меняя цену продажи», — добавляет он.

В марте компания инвестировала в Harvest London. Удача Harvest London в том, что ее бизнес-обоснование было разработано, когда цены на электроэнергию уже были высокими. Автоматизация также помогла компании снизить затраты на ручной труд.

Инвесторы и основатели сходятся во мнении, что вертикальное фермерство по-прежнему имеет большие возможности. Путь был открыт первыми последователями и первопроходцами, и хотя некоторые потерпели неудачу, люди могут учиться на этих ошибках, говорит Скьяво. Следующая волна новаторов обычно оказывается наиболее успешной.

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