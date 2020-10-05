Почему Вьетнам — перспективный рынок для финтех-бизнеса
Несмотря на повсеместное распространение онлайн-переводов и мобильных кошельков, во Вьетнаме по-прежнему расплачиваются наличными.
Однако с развитием e-commerce и федеральной поддержкой онлайн-торговли рост популярности электронных платежей неизбежен. Выиграют те проекты, которые успеют воспользоваться открывшейся возможностью и выйти на рынок Вьетнама.
Электронные платежи широко распространены в Юго-Восточной Азии благодаря ряду факторов:
- популярности финтех-проектов;
- развитию электронной коммерции;
- увеличению спроса на бесконтактные и безналичные способы оплаты.
Динамичная финтех-экосистема Азии делает финансовые услуги доступнее для части населения без доступа к банковским услугам. В 2019 году лидером по росту интернет-экономики в регионе стала Индонезия. Согласно отчету Finch Capital и MDI Ventures, в прошлом году цифровой рынок Индонезии вырос в 4 раза — до $40 млрд, а в течение следующих пяти лет он должен достичь $130 млрд. Молодое поколение пользователей стимулирует рост цифровых платежей и альтернативных способов кредитования.
Ситуация во Вьетнаме — второй по темпам роста стране региона — кардинально отличается. В 2019 году интернет-экономика Вьетнама оценивалась в $12 млрд. По прогнозам, к 2025 году она достигнет $43 млрд.
В 2019 году безналичные платежи в Индонезии выросли на 173%. При этом во Вьетнаме более 90% онлайн-покупок были оплачены наличными.
Это самая высокая доля наличных платежей за онлайн-покупки среди стран Юго-Восточной Азии: в Индонезии она составляет 65%, а в Сингапуре — всего 10%.
Хотя наличные деньги все еще являются очень важной частью платежной культуры страны, в последние годы проникновение мобильного интернета привело к резкому росту платформ электронной коммерции. В результате в стране появились собственные онлайн-ритейлеры, например, Tiki, Sendo и Thegioididong, а также игроки, популярные в масштабах всего региона — Lazada и Shopee.
PR-менеджер вьетнамского интернет-ритейлера Tiki Хоанг Куок Куйен отмечает, что распространение интернет-торговли ускорилось благодаря следующим факторам:
- распространению 4G;
- развитию оптоволоконных сетей;
- росту количества зарегистрированных абонентов мобильной связи до 100 млн человек.
По его словам, из 4,5-5 млн заказов, обрабатываемых Tiki ежемесячно, чуть более 40% транзакций оплачиваются онлайн, а остальные — наличными. В Индонезии и Малайзии в среднем 85% покупок оплачиваются онлайн.
Вьетнамское правительство, по-видимому, поддерживает переход граждан на e-commerce и цифровые платежи: по официальным оценкам, к 2025 году каждый вьетнамский покупатель будет тратить онлайн в среднем $600 в год.
Вьетнам может перейти от наличных сразу к цифровым платежам или электронным кошелькам, пропустив период популярности карточных платежей, свойственный для стран с развитой экономикой.
Потребители все чаще предпочитают покупать онлайн, поэтому проникновение цифровых платежей также будет расти. По прогнозам, в течение пяти лет онлайн-продажи составят 10% от общего объема розничных продаж товаров и услуг Вьетнама, а на столицу страны Ханой и растущий экономический центр Хошимин будет приходиться около половины цифровых B2C-платежей.
Фото на обложке: Nguyen Quang Ngoc Tonkin / Shutterstock
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