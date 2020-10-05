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Истории

Почему Вьетнам — перспективный рынок для финтех-бизнеса

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Несмотря на повсеместное распространение онлайн-переводов и мобильных кошельков, во Вьетнаме по-прежнему расплачиваются наличными.

Однако с развитием e-commerce и федеральной поддержкой онлайн-торговли рост популярности электронных платежей неизбежен. Выиграют те проекты, которые успеют воспользоваться открывшейся возможностью и выйти на рынок Вьетнама.

Почему Вьетнам — перспективный рынок для финтех-бизнеса

Электронные платежи широко распространены в Юго-Восточной Азии благодаря ряду факторов:

  • популярности финтех-проектов;
  • развитию электронной коммерции;
  • увеличению спроса на бесконтактные и безналичные способы оплаты.

Динамичная финтех-экосистема Азии делает финансовые услуги доступнее для части населения без доступа к банковским услугам. В 2019 году лидером по росту интернет-экономики в регионе стала Индонезия. Согласно отчету Finch Capital и MDI Ventures, в прошлом году цифровой рынок Индонезии вырос в 4 раза — до $40 млрд, а в течение следующих пяти лет он должен достичь $130 млрд. Молодое поколение пользователей стимулирует рост цифровых платежей и альтернативных способов кредитования.

Ситуация во Вьетнаме — второй по темпам роста стране региона — кардинально отличается. В 2019 году интернет-экономика Вьетнама оценивалась в $12 млрд. По прогнозам, к 2025 году она достигнет $43 млрд.

В 2019 году безналичные платежи в Индонезии выросли на 173%. При этом во Вьетнаме более 90% онлайн-покупок были оплачены наличными.

Это самая высокая доля наличных платежей за онлайн-покупки среди стран Юго-Восточной Азии: в Индонезии она составляет 65%, а в Сингапуре — всего 10%.

Хотя наличные деньги все еще являются очень важной частью платежной культуры страны, в последние годы проникновение мобильного интернета привело к резкому росту платформ электронной коммерции. В результате в стране появились собственные онлайн-ритейлеры, например, Tiki, Sendo и Thegioididong, а также игроки, популярные в масштабах всего региона — Lazada и Shopee.

PR-менеджер вьетнамского интернет-ритейлера Tiki Хоанг Куок Куйен отмечает, что распространение интернет-торговли ускорилось благодаря следующим факторам:

  • распространению 4G;
  • развитию оптоволоконных сетей;
  • росту количества зарегистрированных абонентов мобильной связи до 100 млн человек.

По его словам, из 4,5-5 млн заказов, обрабатываемых Tiki ежемесячно, чуть более 40% транзакций оплачиваются онлайн, а остальные — наличными. В Индонезии и Малайзии в среднем 85% покупок оплачиваются онлайн.

Вьетнамское правительство, по-видимому, поддерживает переход граждан на e-commerce и цифровые платежи: по официальным оценкам, к 2025 году каждый вьетнамский покупатель будет тратить онлайн в среднем $600 в год.

Вьетнам может перейти от наличных сразу к цифровым платежам или электронным кошелькам, пропустив период популярности карточных платежей, свойственный для стран с развитой экономикой. 

Потребители все чаще предпочитают покупать онлайн, поэтому проникновение цифровых платежей также будет расти. По прогнозам, в течение пяти лет онлайн-продажи составят 10% от общего объема розничных продаж товаров и услуг Вьетнама, а на столицу страны Ханой и растущий экономический центр Хошимин будет приходиться около половины цифровых B2C-платежей.

Источник.

Фото на обложке: Nguyen Quang Ngoc Tonkin / Shutterstock

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