Как Вьетнам переманивает китайских поставщиков Apple и других технологических гигантов

Издание Rest of World пообщалось с вьетнамскими поставщиками, промышленными группами и экспертами. Некоторые из них воодушевлены темпами перемен. Другие же опасаются, что страна слишком поспешно привлекает иностранные компании, создавая риски для местного бизнеса.

Вьетнам делает все возможное, чтобы привлечь производителей технологий из Китая. Страна начала вводить налоговые льготы и строить новую инфраструктуру, а также заключила свыше 10 соглашений о свободной торговле и пообещала перейти на углеродно-нейтральную экономику к 2050 году.

Раньше прибрежный порт Хайфон во Вьетнаме был известен ароматными блюдами из лапши и организованной преступностью. Теперь тут развивается промышленный район, где запускают бизнес производители электроники. В этом месте царит оптимизм. «Мы продаем не просто землю, а будущее», — говорит Хоанг Винь Туан, менеджер застройщика Deep C Industrial Zones.

В одном из комплексов Deep C разместился Pegatron — тайваньский производитель компьютерных комплектующих, который сотрудничает с Apple и Microsoft. Через дорогу стоит еще недостроенное здание, где будет работать Sirtec, другой тайваньский поставщик Apple. Это — лишь часть промышленной инфраструктуры, которую активно строят на севере Вьетнама, чтобы привлечь производителей технологий из Китая.

В октябре издание Rest of World посетило экскурсию по строительной площадке в Хайфоне, которую проводили сотрудники Deep C. Они показали готовые мастерские и склады, ирригационную систему для сбора дождевой воды и даже ветряную турбину — первую установленную на севере Вьетнама, о чем с гордостью сообщили гиды.

«За последние пять лет мы продали более 50% от того, что было продано в первые 20 лет [работы]», — рассказывает гендиректор Deep C Бруно Джаспарт. В основном компания сотрудничает с международными клиентами.

В 2019 году Apple, Microsoft и другие бренды решили перенести производство из Китая. Поводом послужила торговая война, начатая бывшим президентом США Дональдом Трампом. Теперь же оставаться в Китае стало еще рискованней: страна ужесточает ограничения из-за COVID-19, а США предпринимают агрессивные меры по обеспечению собственной технологической цепочки поставок.

Активная застройка

Инфраструктура Вьетнама стремительно развивается. В городе Бакзянг, который находится в двух часах езды от Хайфона, между пустующими участками и рекрутинговыми агентствами встречается реклама «элитных апартаментов» для работников технологических заводов.

Эти «апартаменты» расположены недалеко от ночных клубов, а также китайских и корейских ресторанов. Они выглядят стильно, оснащены кондиционерами и увешаны указателями на нескольких языках, ориентированных на иностранных менеджеров.

Читайте по теме:

Как иностранцу запустить бизнес во Вьетнаме

Тем временем в сентябре торжественно открылась трасса Вандон-Монгкай, по которой можно добраться из Хайфона в китайский Шэньчжэнь всего за 12 часов. В международном аэропорту Катби, расположенном рядом, запускаются новые грузовые и пассажирские терминалы.

Фам Минь Хоанг, менеджер проектов застройщика из Хайфона Hai Long Construction, сообщает, что в начале торговой войны к нему стали обращаться мелкие китайские поставщики. Во время пандемии некоторые из них даже контролировали строительство по видеосвязи из Китая, чтобы не отстать от графика.

Однако недавно услуги Hai Long потребовались и более крупным брендам. В этом году застройщик изготовил стальную конструкцию для нового завода LG Display и подписал контракт на строительство объекта для Amkor Technology, производителя полупроводников из Аризоны.

«Мы постоянно работаем, — рассказывает Хоанг. — Проекты становятся все масштабнее, а требования — все жестче».

Льготы для иностранных инвесторов

Недавно Apple начала переносить из Китая производство и сборку. Теперь во Вьетнаме частично производятся iPad, Apple Watch, MacBook и AirPods, а в Индии собираются iPhone 13 и 14.

В 2015 году во Вьетнаме работало восемь поставщиков Apple. Сейчас их уже 26, причем многие начали работать в стране в 2019 году, спустя год после начала торговой войны. Среди них — поставщики в области сборки и тестирования полупроводников, а также упаковки и изготовления печатных плат.

Однако ни одна из этих компаний не является вьетнамской. По этой причине местный бизнес, входящий в технологическую цепочку поставок, не испытывает тот же энтузиазм, что представители сферы строительства и недвижимости.

Вьетнам предлагает иностранным инвесторам много налоговых льгот, иначе они «мгновенно убегут в другую страну», утверждает Чыонг Тхи Чи Бинь, заместитель председателя промышленной группы производителей Vietnam Association of Supporting Industries

В зависимости от сектора и расположения компании, получающие иностранные инвестиции, могут пользоваться налоговыми льготами до четырех лет с начала своей деятельности.

Затем до 13-го года они выплачивают корпоративный налог на прибыль по ставке в 5%, в период с 14 по 15 года — в 10%, а после — в 20%.

Опасения местных производителей

Таким образом, в первые 15 лет работы компании налог составляет всего 4,35% — это одна из самых низких ставок в мире.

Во Вьетнаме изначально наблюдается нехватка сильных национальных поставщиков, сообщает Тимоти Стерджен, старший научный сотрудник Центра промышленного развития при Массачусетском технологическом институте. Это означает, что им тяжело найти себе место в новой экономической активности.

«[Apple и другие] могут приходить [в страну], но им нужно приводить своих поставщиков, — говорит Стерджен. — И это будут компании со всего мира, в том числе из Китая, но не из Вьетнама».

Компания Minh Man Manufacturing & Printing Labels создает этикетки и печатную продукцию для Samsung, Sharp и Mitsubishi. Узнав, что Apple переносит еще большую часть производства в страну, ее владелец Нгуен Ван Ман осознал, что у него не будет возможности напечатать пластиковый корпус с надписью «собрано во Вьетнаме».

«Это как кнут и пряник. Мы видим пряник, но съесть его нелегко», — говорит Ман. Он работает в печатном бизнесе с 1995 года и неоднократно наблюдал, как контракты с крупными брендами получают японские, тайваньские и прочие конкуренты, например CCL Design из Канады, открывший мастерскую во Вьетнаме.

По словам Мана, однажды он потерял контракт с клиентом из США, потому что у него было недостаточно места, чтобы разместить работников в случае пожара.

«Они просто одалживают нашу землю, наши трудовые ресурсы для экспорта», — говорит Ман.

Ман пытается объединить вьетнамские компании с целью добиться того, чтобы технологические гиганты обращались за их услугами. Он утверждает, что пока они лишь «борются между собой».

Из-за высокой стоимости промышленной недвижимости (обычно выше $100 за кв. м на севере Вьетнама) местные компании все чаще размещаются ближе к переполненным жилым районам. Помимо этого, за развитие промышленных зон отвечают отдельные провинции страны, которые, в свою очередь, передают это дело частному сектору.

«Когда частным компаниям выделяются земельные участки, они хотят как можно скорее заполнить их, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций», — утверждает Бинь.

Тем временем работники технологических заводов переезжают из промышленных зон в родные окрестные города. Это усиливает конкуренцию за специалистов для новых фабрик. Например, в июне тайваньская компания Foxconn обвинила китайских конкурентов в том, что они собираются переманить ее вьетнамских сотрудников, открывая свои объекты вблизи ее филиалов.

Дэт, 20-летний работник Pegatron, сообщает, что прошел собеседование в компанию и уже на следующий день изготавливал стилусы для смартфонов Samsung в заводском цеху.

К концу недели большую часть дней он работал сверхурочно по 12 часов. «Работа в комфортных условиях и нормальная зарплата — от 8 до 9,5 млн донгов в месяц ($320-380), что выше, чем на близлежащих заводах», — рассказывает Дэт. Он попросил указать только его имя, поскольку ему не разрешено общаться со СМИ.

Число предприятий растет, но места хватает не всем. Согласно отчету агентства недвижимости Savills, к июню 2022 года на севере Вьетнама было занято 83% объектов. Ранее в этом году правительство страны утвердило еще девять промышленных парков. Однако они начнут работать с задержкой — в период между концом 2023 и 2025 годами.

Источник.

Фото на обложке: Novikov Aleksey / Shutterstock