Свежие идеи для виртуального тимбилдинга: что делать, если Zoom-вечеринки всем надоели

На первый взгляд может показаться, что Zoom (и другие инструменты для видеоконференций) — это очень удобно. Но недавно ученые обнаружили , что новый формат общения может стать источником серьезного стресса — попробуйте разглядеть мимику собеседников на крошечных изображениях, когда в любой момент может произойти технический сбой, а в кадре могут появиться дети, супруги или домашние животные (или даже все сразу). При этом коллегам по-прежнему нужно общаться друг с другом, а уровень их взаимопонимания важен для работы компании.

«Бизнесам, работающим на удаленке, часто приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы обеспечивать вовлеченность сотрудников, — рассказывает Гибб Дайер, профессор Школы бизнеса Marriott при Университете Бригама Янга. — Виртуальным командам нужно относиться к этому на порядок внимательнее, чем обычным, потому что в таком формате очень легко потерять сотрудника из-за недостаточной вовлеченности».

Компании выходят за рамки Zoom-вечеринок и выбирают другие виртуальные занятия — от совместных компьютерных игр до построения фигур из вещей, найденных дома. В чем смысл? Совместные развлечения помогают работникам оставаться на связи, когда из-за пандемии нет возможности спуститься в ближайший бар, съездить на природу или пройти квест.

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Специалист по коммуникационным стратегиям из Мичигана Джойс Вайс считает, что совместная деятельность (даже в онлайн-формате) помогает справляться с усталостью и скукой.

Викторины по электронной почте

Компании ищут способы поддерживать мотивацию людей и организовывать неформальное общение коллег. Для этого часто используются игры. Например, компания Water Cooler Trivia создает текстовые онлайн-викторины, которые можно отправлять по электронной почте или в Slack. По словам CEO и кофаундера проекта Коллина Уолдока, вопросы можно адаптировать к особенностям компании: «Среди наших клиентов есть страховые компании, которым каждую неделю отвечают на вопросы, связанные с основной тематикой их бизнеса».

Текстовый формат особенно удобен для команд, работающих в разных часовых поясах: игроки могут отвечать на вопросы в удобное для них время, а итоги подводятся в конце дня. «Кажется, людей начинает раздражать сама мысль об очередной Zoom-конференции, — говорит Уолдок. — Когда весь день состоит из запланированных встреч, еще одно подобное мероприятие — даже неформальное — не вызывает энтузиазма».

Изначально игра была придумана для офисов — можно было получить трофей и поставить его на рабочий стол в кабинете. После начала пандемии особой популярностью стал пользоваться удаленный формат. Эндрю Либерман, консультант по технологическому анализу в Celonis, рассказывает, что в его компании игру используют для поддержки командного духа при работе из дома.

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«Мы наняли много людей с момента начала пандемии, и такой вид активности помогал им встраиваться в компанию, — говорит он. — Гораздо проще отправить сообщение новому сотруднику в Slack, если накануне вы вместе разгадывали загадки». Отделы и офисы обычно соревнуются между собой, при этом важно играть честно: «Если вы обманываете своих коллег по пустякам, в этом нет ничего хорошего», — говорит Либерман.

Тимбилдинг по спецзаказу

Компании, занимающиеся виртуальным тимбилдингом, стремятся адаптировать свои предложения к запросам клиентов: сплотить команду в условиях конкуренции с другим брендом или помочь сотрудникам лучше узнать друг друга.

«К нам часто обращаются руководители, которые хотят достичь конкретной цели — например, наладить общение в команде, — рассказывает Чарли Хардинг, CEO компании Let’s Roam из Денвера, которая проводит городские квесты. — Мы умеем выполнять такие задачи».

Когда ограничения, связанные с коронавирусом, вынудили людей оставаться дома, Let's Roam запустили домашний вариант квестов — теперь игроки ищут предметы в своих собственных домах. «Вы виртуально соревнуетесь с коллегами и можете пригласить в свою команду друзей и членов семьи», — говорит Хардинг. Компания предлагает и другие варианты онлайн-активностей, включая викторины, шарады и угадывание слов по изображениям.

Специалисты по тимбилдингу подчеркивают, что важно учитывать потребности конкретной команды. В некоторых случаях подходит Zoom или другие активности на основе видео, даже если изначально сотрудники не в восторге от этой идеи. Компания из Сан-Франциско The Go Game организует видеоигры продолжительностью от 45 минут до часа с реальным ведущим, викторинами, караоке и конкурсами, где людям нужно рассказывать интересные факты о себе.

«Степень необычности фактов зависит от того, насколько хорошо члены команды знакомы друг с другом, — рассказывает соучредитель и CEO компании Иэн Фрейзер. — Сначала люди рассказывают базовые вещи — вроде того, в каком колледже они учились, а со временем могут дойти до более интересных историй или даже локальных мемов».

Сервис также учитывает потребности заказчиков. Если в компании работают люди из разных стран мира, Go Game заменяет вопросы, связанные с местной поп-культурой, на более общие темы вроде географии и различных научных фактов.

Игры-«ледоколы»

«Ледокол» — это особый тип заданий, который помогает людям познакомиться и ощутить себя командой. Это популярный элемент тимбилдинга, который к тому же легко перевести в виртуальный формат. Гонконгская компания Brightful Meeting Games выпускает бесплатные браузерные игры, которые можно использовать во время созвонов, видеоконференций или бесед в Slack. Основатель и CEO компании Элвин Хунг рассказывает, что в их подборке есть и смешные задания, поднимающие настроение участников, и более глубокие вопросы. Их соотношение зависит от пожеланий заказчика. Компания предлагает различные инструменты тимбилдинга: специальные карточные игры, «Две истины и ложь», «Хотел бы ты…» и другие.

«Мы приветствуем использование видеозвонков — они позволяют видеть реакцию окружающих и делают процесс игры еще веселее, — объясняет менеджер по работе с компаниями Кальвин Ченг. — Но в случае необходимости все можно провести в Slack».

Шанс для event-бизнеса

Многие из этих сервисов сейчас трансформируются в связи с пандемией. «В марте нам пришлось отложить или отменить 100% наших заказов, — рассказывает Мэт МакДонелл, основатель и CEO The Offsite Company — компании, которая занимается корпоративными выездными мероприятиями. — Все задавались вопросом, как перевести их в онлайн?»

В The Offsite Company заменили офисные олимпиады, горные походы и сплавы на новые мероприятия, в которых можно принимать участие из дома. Один из вариантов — пение под фонограмму. Участники разбиваются на группы, записывают и монтируют видео с песней, а затем обсуждают результаты в Zoom. Другой вариант — соревнования по строительству башен, машин и других забавных сооружений из предметов, найденных дома.

Похоже, что даже после снятия ограничений, связанных с пандемией, некоторые компании продолжат работать в удаленном формате, а значит, инструменты виртуального тимбилдинга в ближайшее время не утратят своей актуальности.

«Многие компании сообщают, что не планируют возвращаться к традиционному формату, — говорит Дайер. — И наша индустрия к этому готова».

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