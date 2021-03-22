Пять советов по оптимизации изображений для визуального поиска

Около 81% людей ищут нужные товары и услуги в интернете. Чтобы ваш бизнес увидело как можно больше потенциальных клиентов, важно оптимизировать изображения для визуального поиска. Делимся простыми советами о том, как это сделать.

Что такое визуальный поиск

Раньше, чтобы найти нужный продукт, приходилось вводить длинное описание в поисковую строку и надеяться получить подходящие результаты. Но эти времена прошли. Теперь можно просто загрузить фото в поисковик, а система сама определит объект на фото. Эта технология получила название визуальный поиск.

Несмотря на схожесть визуального поиска и поиска изображений, они все же сильно отличаются. В первом случае поиск выполняется с помощью изображений, а во втором — текстового описания.

Представим ситуацию: человек наткнулся на предмет, который ему понравился. Он может сфотографировать его через Google Lens, а результаты поиска покажут магазины, где можно приобрести такой товар. Среди них может оказаться и ваш бизнес.

По прогнозам, визуальный поиск может увеличить доход компании на 30%. Поскольку эта технология набирает популярность среди пользователей всех возрастов, ее внедрение может оказаться очень выгодным вложением.

Как оптимизировать изображения для визуального поиска Google

Google Lens — это удобный инструмент, с помощью которого люди могут с легкостью находить товары и принимать решение о покупке. Чтобы и ваше предложение отображалось в результатах, воспользуйтесь этими пятью советами.

Загрузите несколько изображений для каждого продукта

Чтобы повысить вероятность, что ваши товары появятся в результатах поиска, добавьте для каждого из них снимки с разных ракурсов. Даже если пользователь загрузит фотографию задней части продукта, он все равно сможет найти желаемое.

Добавьте замещающий текст

Alt-текст — это короткое описание изображения. Оно применяется в нескольких случаях.

Отображается вместо картинки, если она не загружается.

Помогает поисковым системам понимать контекст изображения.

Показывает, что представлено на изображении, людям, которые используют технологии чтения экрана.

Используйте изображения с высоким разрешением

Когда поисковые боты сканируют сайт, они ищут цвета, структуры и формы, максимально соответствующие другим похожим изображениям. Высокое разрешение помогает Google лучше идентифицировать снимки. Кроме того, пользователям вряд ли понравится разглядывать размытые картинки плохого качества.

Добавьте описательные названия файлам

Обычно файлы имеют общие названия, такие как IMG_123.jpg. Это снижает возможность найти изображение в поисковике. Поэтому лучше добавить название, которое описывает то, что представлено на изображении. Например, если на нем показана задняя сторона черной сумки, можно назвать его back-of-black-purse.jpg.

Оптимизируйте размер изображения

Изображения в высоком качестве часто замедляют работу сайта. Однако около 40% пользователей покидают страницу, если она загружается дольше трех секунд. Чтобы это исправить, следует сжать изображения так, чтобы сократить размер файла. Есть несколько сайтов, которые могут это сделать, не потеряв качество самого снимка.

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Фото на обложке: Flystock / Shutterstock