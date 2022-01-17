Как предложить удаленным сотрудникам бонусы и не повредить их мотивации

Переход на дистанционную работу во время пандемии помог сэкономить на обслуживании офисов. Техногиганты, в том числе Google, Twitter и LinkedIn, использовали эти средства, чтобы создать лучшие условия для удаленщиков — от оплаты интернета до абонементов на фитнес. Однако эти меры менее актуальны после возвращения в офис, а их отмена может сказаться на моральном духе команды.

Ежемесячно разработчик ПО для найма персонала Lever возмещает сотрудникам до $150 на такие расходы, как доставка еды, выгул собак или уборка дома. Удаленная работа позволяет значительно снизить затраты. Но переход в гибридный режим означает дополнительные расходы: сотрудники должны не только посещать офис, но и обеспечивать рабочие условия дома.

В начале пандемии многие предлагали работникам выплаты на обустройство домашнего офиса, помогали приобрести мониторы и возмещали расходы на интернет (если уже не делали этого раньше).

Другие компании, в том числе и Lever, пошли дальше и предложили ежемесячные выплаты, которые можно было бы использовать для услуг. Для этого были использованы средства, которые в противном случае могли бы пойти на оплату парковку, проезда или бонусов для офиса, например еды.

В условиях, когда рынок труда переживает напряженность, компании могут неохотно отказываться от каких-либо из этих льгот, даже когда офисы вновь открываются.

«Все клиенты, с которыми я общаюсь, уделяют все больше внимания благополучию персонала, — отмечает А.Г. Ламберт, директор по стратегии продуктов SAP Concur. — Они стремятся гарантировать, что их сотрудники не уйдут».

В период с 2019 по 2020 год клиенты SAP Concur получили на 58% больше запросов на возмещение расходов с пометкой «прочее», которые Ламберт связывает с новыми категориями расходов сотрудников, возникающих в связи с пандемией.

Кейтлин Меттир, директор Lever по подбору персонала, отмечает, что ежемесячную выплату в $150 можно направить на «все, что делает работу на дому комфортнее и проще». Кроме этого, компания предлагает еще $100, которые можно использовать на заботу о самочувствии — от абонемента в тренажерный зал и массажа до покупки беговых кроссовок или подписки на Peloton.

Компания еще не решила, стоит ли пересматривать свои льготы и преимущества по мере открытия офисов. Сара Бриттон, старший менеджер Lever по работе с сотрудниками, сообщила по электронной почте, что компания проводит опросы, чтобы выяснить, какие преимущества наиболее важны для сотрудников.

Дженнифер Шеппли, вице-президент LinkedIn по глобальному привлечению талантов, отмечает, что важно выяснить, что действительно волнует работников. «Нельзя просто рассуждать: "Мы предлагали это [когда работали в офисе], как сделать то же самое виртуально?», — говорит она.

Брайан Кропп, руководитель отдела HR-исследований Gartner, отмечает, что очень сложно будет отменить бонусы, подобные тем, что предлагает Lever.

«Всякий раз, когда вы предлагаете новый бонус, в данный момент он эффективно привлекает и удерживает таланты, — говорит Кропп, — но потом от него действительно трудно избавиться».

Вероятно, по этой причине некоторые компании предпочли организовать единовременные выплаты, которые, возможно, позже захотят отменить. Кропп предупреждает: если отменить бонусы, ущерб для морального духа сотрудников будет больше, чем выгода, которую они получили от их введения.

Twitter, Meta и Google возмещают счета за интернет. И Google, и Meta предпочли выплатить единовременное пособие для работы на дому. В конечном итоге Google выплатил два бонуса всем сотрудникам общей суммой в $2,1 тыс.

В Twitter предусмотрена ежегодная «прибавка за производительность» в размере $500, которую можно потратить за такие предметы, как офисная мебель и домашние принтеры. В 2022 году пособие на обеспечение хорошего самочувствия вырастет на 40%. Оба бонуса планируется сохранить и после открытия офисов.

«В целом, мы хотим, чтобы люди были настроены на продуктивную работу, но тогда им просто останется выбрать, где они хотят работать», — отмечает Теми Манкузи-Унгаро, CEO Reachdesk, нью-йоркской компании, которая продает программное обеспечение для корпоративных подарков.

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Удаленные работники Reachdesk получают единовременную стипендию в $500 для обустройства рабочего места дома, а гибридные работники — те, что посещают офис 2-3 раза в неделю, — получают $250. Reachdesk не покрывает текущие расходы на домашний интернет за пределами регионов, где этого требует закон (как в Португалии, где у Reachdesk есть офис).

Для большинства компаний удаленная работа будет означать экономию на недвижимости. Тем не менее, даже покрытие базовых технологических расходов — таких как покупка и модернизация оборудования для дома и офиса — может достичь существенной суммы, когда сотни или тысячи сотрудников будут проводить рабочее время в разных локациях.

Принимая решение о бонусах, необходимо взвесить потенциальные будущие риски с учетом состояния экономики и напряженного рынка труда.

«Мы ведем такую жесткую войну за таланты, что компании часто принимают решения, чтобы просто пережить текущий момент и не дать следующему человеку уволиться, — отмечает Кропп. — Стоит продумать сценарий: что произойдет, если завтра у нас не будет столько денег, и придется отказаться от некоторых бонусов?».

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