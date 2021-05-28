Требования властей Индии в отношении WhatsApp могут затронуть пользователей из других стран

На этой неделе мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, подал в суд на правительство Индии с целью оспорить новые правила обработки данных пользователей. Власти хотят обязать соцсеть по запросу предоставлять данные о первом отправителе. Для этого WhatsApp потребуется ослабить сквозное шифрование, которым защищены сообщения, в результате чего будут раскрыты данные не только об отправителе, но и о получателе. Это может нарушить безопасность более 400 млн пользователей из Индии и, вероятно, даже из других стран.

Что произошло

В феврале правительство Индии приняло новые правила регулирования социальных сетей, мессенджеров, онлайн-медиа и стриминговых сервисов. Платформам было дано три месяца на их выполнение, и крайний срок истек на этой неделе.

Согласно одному из нововведений, мессенджеры с более чем 5 млн пользователей в стране (в Индии это WhatsApp и Signal) должны идентифицировать первого отправителя информации по требованию суда или правительства. Если изначально контент был запущен за пределами Индии, то платформы должны определить его первый экземпляр в рамках страны.

WhatsApp и Signal используют сквозное шифрование сообщений. Они не могут видеть их содержание, а также отслеживать путь конкретного контента. По словам защитницы технологической политики Намраты Махешвари, чтобы обеспечить отслеживаемость, платформам потребуется изменить свою архитектуру. Это ухудшит конфиденциальность и безопасность в интернете. Каждый человек будет рассматриваться как потенциальный преступник, а компании придется бессрочно хранить огромные объемы данных.

Правительство Индии сообщает, что не намерено нарушать чью-либо конфиденциальность. Согласно его заявлению, отслеживание будет использоваться только «‎для расследования или пресечения очень серьезных преступлений, нарушающих суверенитет и целостность Индии, государственную безопасность, дружеские отношения с иностранными государствами или общественный порядок, а также в случае подстрекательства к вышеуказанным преступлениям». Кроме того, данные могут быть запрошены по делу о насильственных преступлениях и распространении материалов сексуального характера, в том числе с участием детей.

Однако эти определения можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, правительство сможет находить тех, кто распространяет опасную дезинформацию. С другой — отслеживать активистов и политических оппонентов.

По мнению шифровальщика из Университета Джона Хопкинса Мэтью Грин, раскрытие информации влечет за собой серьезные последствия: «‎Если вы создаете систему, способную вернуться в прошлое и раскрыть несколько людей, отправивших какой-либо контент, значит она также способна разоблачить любого человека, пересылающего любой контент».

Последствия для WhatsApp

WhatsApp не впервые оказывается в подобной ситуации. Схожие требования предъявляет Бразилия — второй по величине рынок для мессенджера после Индии. Другие страны, в том числе США, Канада и Великобритания также хотели, чтобы платформа ослабила шифрование. Однако Индия — крупнейший рынок для WhatsApp — впервые официально ввела требования по обеспечению отслеживаемости.

WhatsApp является основным средством связи в стране — многие владельцы смартфона из Индии скачивают это приложение в первую очередь. В 2020 году WhatsApp лидировал по числу активных пользователей в месяц. Однако с годами мессенджер не только стал способом связи, но и наполнился дезинформацией, вызывающей последствия в реальной жизни.

Активист по цифровым правам Шринис Кодали утверждает, что правительство Моди «‎пришло к власти с помощью социальных сетей — Twitter и WhatsApp — и теперь пытается контролировать их». Кодали не использует WhatsApp для обсуждения спорных политических вопросов.

Крупные технологические компании и индийское правительство уже долгое время находятся в натянутых отношениях. Например, в апреле власти Индии попросили Facebook, Twitter и Instagram удалить публикации, критикующие ее меры по борьбе со второй волной пандемии.

Но для WhatsApp этот год явно выдался непростым. В январе мессенджер ввел новую политику конфиденциальности, которая вызвала много споров. После этого многие пользователи из Индии решили перейти в Signal и Telegram — число скачиваний этих приложений резко возросло. Индийские власти также попросили WhatsApp отменить нововведения. В ответ компания распространила рекламу в местных газетах со словами: «‎WhatsApp уважает и защищает вашу конфиденциальность», а затем отложила сроки принятия нововведений. Негативная реакция постепенно утихла, и многие жители Индии все же остались на платформе.

Однако послабление шифрования явно изменит ситуацию. По словам активиста Кодали, пока он продолжит использовать WhatsApp по работе. Но если политика шифрования изменится, он и многие другие непременно покинут платформу.

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