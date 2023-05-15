Новая CEO Twitter: кто такая Линда Яккарино

На прошлой неделе стало известно, что Илон Маск покинет должность CEO Twitter. Теперь он сосредоточится на «на дизайне продукта и новых технологиях», а главой компании станет Линда Яккарино, экс-руководительница NBCUniversal. Рассказываем, чем она занималась до того, как получила новую должность.

12 мая Яккарино сообщила, что уходит с поста председателя отдела глобальной рекламы и партнерства NBCUniversal. «Для меня было большой честью работать в Comcast NBCUniversal и возглавлять самую невероятную команду», — сказала она в своем заявлении.

Позднее в тот же день Илон Маск объявил, что Яккарино заменит его на посту CEO Twitter. «@LindaYacc сосредоточится на бизнес-операциях, а я — на дизайне продукта и новых технологиях, — написал Маск в Twitter. — Не терпится начать работать с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, универсальное приложение».

Бэкграунд

По информации из LinkedIn, Яккарино окончила Университет штата Пенсильвания. В 1981-1985 годах она изучала гуманитарные науки, в частности телекоммуникации.

В интервью 2021 года Яккарино сказала, что «главным источником вдохновения» для нее стала мать, итало-американская иммигрантка в первом поколении.

«Ей не посчастливилось поступить в колледж, — рассказывала Яккарино. — Она вырастила трех дочерей и позаботилась о том, чтобы каждая из них сосредоточилась на образовании и могла стать финансово независимой. Я по-прежнему считаю, что в долгу перед ней, и это помогает мне двигаться вперед».

Фото в тексте: NBCUniversal

Судя по фотографиям из Instagram*, у Яккарино есть свои дети и сестра-близнец. На ее странице можно найти снимки и со знаменитостями, в том числе певицей Майли Сайрус и актером Рами Малеком.

В NBCUniversal Яккарино начинала со стажировки. В видеоинтервью Salesforce она рассказала, что пришла туда с большим воодушевлением, но вскоре выяснилось, что у компании не было записей о ней, и в итоге ее направили в команду по медиапланированию. «Вот где зародилась любовь», — сказала Яккарино о своем желании работать в медиаиндустрии.

До NBCUniversal, куда Яккарино устроилась в 2011 году, она почти 20 лет работала в Turner Broadcasting. Там она занимала должность исполнительного вице-президента и главного операционного директора по рекламным продажам, маркетингу и приобретениям.

Затем в течение 11 лет Яккарино поднималась по карьерной лестнице в NBCUniversal и в итоге стала директором по рекламе. Согласно ее (уже удаленному) профилю на сайте компании, она руководила примерно 2 тыс. сотрудников, которые принесли более $100 млрд рекламных продаж.

Яккарино выступала за то, чтобы NBCUniversal двигалась в сторону потокового вещания, в том числе способствовала запуску стриминг-платформы Peacock в 2020 году. Яккарино также работала над тем, чтобы сохранить конкурентоспособность компании с Meta*, Google и другими технологическими гигантами. Ее команда заключила партнерства с такими крупными игроками, как Apple News, Snapchat и Twitter.

До объявления об уходе Яккарино должна была выступить на ежегодном мероприятии NBCU Upfront — там представляют новые функции компании, чтобы привлечь рекламодателей.

Яккарино также участвовала во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) — ивенте, который Маск когда-то критиковал. По информации из LinkedIn, с 2019 года Яккарино является исполнительным председателем целевой группы ВЭФ по будущему сферы труда. Она также входит в Руководящий комитет ВЭФ по СМИ, развлечениям и культуре (Media, Entertainment and Culture Industry Governors Steering Committee).

ВЭФ — мероприятие, которое ежегодно проводится в Давосе, Швейцария. На нем собираются руководители и влиятельные деятели, чтобы обсудить глобальные проблемы, от изменения климата до повышения стоимости жизни.

Ранее в этом году Маск назвал мероприятие в Давосе «скукотищей» и заявил, что отклонил приглашение на него. В ответ организаторы ВЭФ сообщили, что не приглашали Маска с 2015 года.

«ВЭФ все больше превращается в неизбранное мировое правительство, о создании которого люди не просили и которого не хотят», — высказался Маск в Twitter в январе.

Сотрудничество с Маском

«Думаю, что люди по обе стороны политического спектра сочтут Линду умной, справедливой и разумной», — написал Маск в прошлую пятницу.

Это произошло после того, как некоторые сторонники консервативных взглядов раскритиковали связи Яккарино с ВЭФ. В то же время более либеральные пользователи отметили, что новая CEO подписана на некоторых известных консерваторов и ставит лайки под их публикациями. В их числе — губернатор Флориды Рон Десантис и правый обозреватель Джесси Уоттерс.

В течение двух лет Яккарино работала в Президентском совете по спорту, фитнесу и питанию, куда в 2018 году ее назначил бывший президент США Дональд Трамп. В 2021 году вместе с администрацией Байдена она создала образовательную рекламную кампанию, посвященную вакцинации против COVID-19.

В апреле Яккарино брала у Маска интервью, в котором они обсудили планы для Twitter 2.0. Мероприятие состоялось в Майами-Бич и было посвящено «будущему маркетинга в Twitter».

Яккарино поделилась ссылкой на интервью и написала: «Мы все можем согласиться… эта свобода слова заслуживает большего охвата».

В ходе беседы Яккарино сказала, что временами недовольна публикациями Маска в Twitter. Она спросила, считает ли он, что ему следует «придерживаться другого или более высокого стандарта», будучи владельцем платформы и самым популярным ее пользователем.

«Например, вы сказали, что вам, вероятно, не стоит писать после 3 часов ночи, — сказала Яккарино. — Готовы ли вы быть последовательнее и не писать после 3 часов ночи?».

Маск ответил, что «будет стараться». Он также добавил, что с его точки зрения было бы «неправильным» позволять другим людям влиять на его публикации, поскольку это «ограничивает свободу слова».

Яккарино работала с Маском не впервые. Ранее в этом месяце она предложила провести трансляцию летних Олимпийских игр 2024 в Periscope. Два дня спустя NBC Sports объявила, что расширяет партнерские отношения с Twitter и Snapchat в рамках этого события.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: NBCUniversal