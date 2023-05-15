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Истории

Новая CEO Twitter: кто такая Линда Яккарино

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

На прошлой неделе стало известно, что Илон Маск покинет должность CEO Twitter. Теперь он сосредоточится на «на дизайне продукта и новых технологиях», а главой компании станет Линда Яккарино, экс-руководительница NBCUniversal. Рассказываем, чем она занималась до того, как получила новую должность.

Новая CEO Twitter: кто такая Линда Яккарино

12 мая Яккарино сообщила, что уходит с поста председателя отдела глобальной рекламы и партнерства NBCUniversal. «Для меня было большой честью работать в Comcast NBCUniversal и возглавлять самую невероятную команду», — сказала она в своем заявлении.

Позднее в тот же день Илон Маск объявил, что Яккарино заменит его на посту CEO Twitter. «@LindaYacc сосредоточится на бизнес-операциях, а я — на дизайне продукта и новых технологиях, — написал Маск в Twitter. — Не терпится начать работать с Линдой, чтобы превратить эту платформу в X, универсальное приложение».

Бэкграунд

По информации из LinkedIn, Яккарино окончила Университет штата Пенсильвания. В 1981-1985 годах она изучала гуманитарные науки, в частности телекоммуникации.

В интервью 2021 года Яккарино сказала, что «главным источником вдохновения» для нее стала мать, итало-американская иммигрантка в первом поколении.

«Ей не посчастливилось поступить в колледж, — рассказывала Яккарино. — Она вырастила трех дочерей и позаботилась о том, чтобы каждая из них сосредоточилась на образовании и могла стать финансово независимой. Я по-прежнему считаю, что в долгу перед ней, и это помогает мне двигаться вперед».

Фото в тексте: NBCUniversal

Судя по фотографиям из Instagram*, у Яккарино есть свои дети и сестра-близнец. На ее странице можно найти снимки и со знаменитостями, в том числе певицей Майли Сайрус и актером Рами Малеком.

В NBCUniversal Яккарино начинала со стажировки. В видеоинтервью Salesforce она рассказала, что пришла туда с большим воодушевлением, но вскоре выяснилось, что у компании не было записей о ней, и в итоге ее направили в команду по медиапланированию. «Вот где зародилась любовь», — сказала Яккарино о своем желании работать в медиаиндустрии.

До NBCUniversal, куда Яккарино устроилась в 2011 году, она почти 20 лет работала в Turner Broadcasting. Там она занимала должность исполнительного вице-президента и главного операционного директора по рекламным продажам, маркетингу и приобретениям.

Затем в течение 11 лет Яккарино поднималась по карьерной лестнице в NBCUniversal и в итоге стала директором по рекламе. Согласно ее (уже удаленному) профилю на сайте компании, она руководила примерно 2 тыс. сотрудников, которые принесли более $100 млрд рекламных продаж.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Яккарино выступала за то, чтобы NBCUniversal двигалась в сторону потокового вещания, в том числе способствовала запуску стриминг-платформы Peacock в 2020 году. Яккарино также работала над тем, чтобы сохранить конкурентоспособность компании с Meta*, Google и другими технологическими гигантами. Ее команда заключила партнерства с такими крупными игроками, как Apple News, Snapchat и Twitter.

До объявления об уходе Яккарино должна была выступить на ежегодном мероприятии NBCU Upfront — там представляют новые функции компании, чтобы привлечь рекламодателей.

Яккарино также участвовала во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) — ивенте, который Маск когда-то критиковал. По информации из LinkedIn, с 2019 года Яккарино является исполнительным председателем целевой группы ВЭФ по будущему сферы труда. Она также входит в Руководящий комитет ВЭФ по СМИ, развлечениям и культуре (Media, Entertainment and Culture Industry Governors Steering Committee).

ВЭФ — мероприятие, которое ежегодно проводится в Давосе, Швейцария. На нем собираются руководители и влиятельные деятели, чтобы обсудить глобальные проблемы, от изменения климата до повышения стоимости жизни.

Ранее в этом году Маск назвал мероприятие в Давосе «скукотищей» и заявил, что отклонил приглашение на него. В ответ организаторы ВЭФ сообщили, что не приглашали Маска с 2015 года.

«ВЭФ все больше превращается в неизбранное мировое правительство, о создании которого люди не просили и которого не хотят», — высказался Маск в Twitter в январе.

Сотрудничество с Маском

«Думаю, что люди по обе стороны политического спектра сочтут Линду умной, справедливой и разумной», — написал Маск в прошлую пятницу.

Это произошло после того, как некоторые сторонники консервативных взглядов раскритиковали связи Яккарино с ВЭФ. В то же время более либеральные пользователи отметили, что новая CEO подписана на некоторых известных консерваторов и ставит лайки под их публикациями. В их числе — губернатор Флориды Рон Десантис и правый обозреватель Джесси Уоттерс.

В течение двух лет Яккарино работала в Президентском совете по спорту, фитнесу и питанию, куда в 2018 году ее назначил бывший президент США Дональд Трамп. В 2021 году вместе с администрацией Байдена она создала образовательную рекламную кампанию, посвященную вакцинации против COVID-19.

В апреле Яккарино брала у Маска интервью, в котором они обсудили планы для Twitter 2.0. Мероприятие состоялось в Майами-Бич и было посвящено «будущему маркетинга в Twitter».

Яккарино поделилась ссылкой на интервью и написала: «Мы все можем согласиться… эта свобода слова заслуживает большего охвата».

В ходе беседы Яккарино сказала, что временами недовольна публикациями Маска в Twitter. Она спросила, считает ли он, что ему следует «придерживаться другого или более высокого стандарта», будучи владельцем платформы и самым популярным ее пользователем.

«Например, вы сказали, что вам, вероятно, не стоит писать после 3 часов ночи, — сказала Яккарино. — Готовы ли вы быть последовательнее и не писать после 3 часов ночи?».

Маск ответил, что «будет стараться». Он также добавил, что с его точки зрения было бы «неправильным» позволять другим людям влиять на его публикации, поскольку это «ограничивает свободу слова».

Яккарино работала с Маском не впервые. Ранее в этом месяце она предложила провести трансляцию летних Олимпийских игр 2024 в Periscope. Два дня спустя NBC Sports объявила, что расширяет партнерские отношения с Twitter и Snapchat в рамках этого события. 

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: NBCUniversal

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