Три причины, по которым люди вас не слушают, и способы это исправить

Нас окружает много информационного шума в виде электронных писем, сообщений и тому подобного. В таких условиях сложно что-либо донести до собеседника, ведь он постоянно отвлекается. Джо Маккормак, автор книги «Шум: как жить и руководить, когда никто не может сосредоточиться», рассказывает, как с этим справиться.

Маккормак выделяет три основных причины, по которым люди не слышат собеседника.

Они не понимают, зачем уделять внимание его словам. Это происходит, если спикер озвучивает свои идеи, но не объясняет, в чем их польза для второй стороны.

Это происходит, если спикер озвучивает свои идеи, но не объясняет, в чем их польза для второй стороны. Его речь выглядит многословной. Если человек долго добирается до сути или не знает, когда остановиться, то от общения с ним с большей вероятностью откажутся, например, не станут отвечать на его письмо с откликом на вакансию.

Если человек долго добирается до сути или не знает, когда остановиться, то от общения с ним с большей вероятностью откажутся, например, не станут отвечать на его письмо с откликом на вакансию. Он не инициирует взаимодействие. Сложно привлечь внимание собеседника, выбрав формат монолога. Важно, чтобы общение было двусторонним.

Вот как можно исправить эти ошибки.

Изучите свою аудиторию

Люди хотят слушать, и потребление информации постоянно увеличивается, говорит Маккормак. «Люди просыпаются, и телефон — это первое, что они проверяют. Они все время онлайн, потому что боятся что-нибудь пропустить. Это приводит к тому, что они постоянно листают ленту, но никогда не останавливаются и не слушают. Когда кто-то скользит по инфополю, он уходит только на дюйм в глубину и на целую милю в ширину», — написал он.

«Изучите свою аудиторию и адаптируйте сообщение именно для нее», — советует Маккормак. Если люди поймут, что информация для них важна, то остановятся и прислушаются к ней.

Заранее подготовьтесь

Прежде чем что-либо сказать, стоит собраться с мыслями и составить план речи. «Большинство людей не готовятся, а просто начинают говорить. Они не продумывают, что сказать, почему это важно и как может повлиять на других», — отмечает Маккормак.

Постарайтесь избежать чрезмерных объяснений

Не стоит перегружать сообщение лишними деталями, которые не важны в данной ситуации. Они могут отвлечь внимание от действительно значимых моментов, предупреждает Маккормак.

Откажитесь от ненужных слов, вырежьте жаргон и как можно яснее выразите мысль. «Давайте введем мораторий на такие фразы, как ″стратегическое использование платформ для масштабирования роста″ или ″готовые решения для оптимизации воздействия на предприятия″. Эти слова не имеют смысла и заставляют взгляд слушателя стеклянеть», — указывает писатель.

Сформулируйте главную мысль как заголовок

Начните с самой важной идеи — чем она короче будет сформулирована, тем лучше, говорит Маккормак.

«Большинство людей заставляют слушателей искать суть. Лучше начните думать как журналист и сразу дайте им заголовок. Например, если вам нужно сообщить кому-то об обновлении, подумайте, в чем заключается его смысл? Затем напишите это. Не рассчитывайте, что читатели уделят пониманию проблемы много внимания», — подчеркивает он.

Мы инстинктивно продолжаем говорить, когда собеседник отвлекается, но это лишь усиливает риск остаться незамеченными, отмечает Маккормак. «Если с вами трудно разговаривать, люди не будут этого делать. Это приведет к избеганию. Вы можете получить репутацию человека, за мыслью которого сложно уследить», — предостерегает он.

Зато внимание аудитории легко обратить на короткое сообщение с понятным смыслом.

«Это та же разница, что и между собранным велосипедом и набором запчастей. И то, и другое — это подарки, но на один из них можно садиться и ехать, а второй еще нужно собрать. Ирония в том, что если ваше сообщение легко воспринимается, то люди захотят, чтобы вы задержались и поговорили подольше», — заключает Маккормак.

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