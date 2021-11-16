21 совет для начинающих программистов

Карьера в разработке ПО кажется заманчивой, но изучать программирование трудно. Новичку в профессии легко разочароваться и отказаться от амбициозных планов. Разработчик Харш Макадиа в своем блоге на Medium дал советы тем, кто только делает первые шаги в этой сфере.

Выберите свой язык

Существует невероятное количество языков программирования. Но с чего-то нужно начать.

Выберите один язык и практикуйтесь как можно больше. Только потом переходите к изучению следующего.

Изучайте концепции программирования

При изучении нового языка существует большой соблазн «срезать углы», чтобы ускориться. Искать ответы через Google — нормально, но не стоит слепо заучивать синтаксис. Разработчик должен понимать, каким принципам он следует.

Используйте обучающие статьи

Сейчас получать новые знания стало как никогда легко. Вот лишь несколько преимуществ, которые дают онлайн-материалы:

новые перспективы,

отсутствие ограничений по времени,

более быстрое и эффективное обучение.

Выделяйте время на обучение каждый день

Это не так сложно, главное — начать и выработать полезную привычку. Потребуется самоотверженность и дисциплина. Читайте блоги, смотрите обучающие видео, постоянно изучайте новое. https://rb.ru/young/lifelong-learning/

Постоянно практикуйтесь

Параллельные и демо-проекты — верный способ совершенствоваться в программировании.

Здесь идеально подходит поговорка «повторенье — мать учения»: потраченное время поможет добиться выдающихся результатов.

Не сдавайтесь

В начале что-то может пойти не так. Но для хорошего программиста важно умение не сдаваться.

Со временем вас удивит, как быстро получается освоить новые концепции. Начинать всегда трудно.

Не изобретайте колесо

Используйте библиотеки и пакеты, которые помогут упростить работу. Не каждое решение нужно создавать с нуля — возможно, кто-то уже сделал это за вас.

Работайте над мягкими навыками

Уметь программировать хорошо, но софт-скилы помогут выделиться среди конкурентов. Это верный способ попасть в топ самых успешных разработчиков.

Подготовьте впечатляющее портфолио

Продемонстрируйте свою работу — так вы привлечете внимание нужных людей.

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Создавайте проекты во время обучения. Эта тактика поможет легко обогнать других.

Фиксируйте этапы своего пути

Заведите блог или напишите о своем обучении в Twitter. Это послужит вдохновением для других и поможет вам найти единомышленников.

Зарабатывайте во время обучения

Даже в начале карьерного пути можно монетизировать свои умения.

Найдите людей со схожими навыками и узнайте, как они зарабатывают — занимаются фрилансом, делятся с подписчиками лайфхаками или создают собственный продукт.

Ставьте перед собой небольшие цели

Не бросайтесь учить каждый язык программирования.

Концентрируйтесь на одной проблеме одновременно, ставьте небольшие цели (как в отношении способностей, так и продуктивности) и достигайте их. Этот подход поможет чувствовать себя уверенно.

Помните: единственно правильного пути не существует

Не пытайтесь повторить чей-то карьерный путь. То, что сработало для кого-то, может не помочь вам. Старайтесь концентрироваться на собственных планах, а не на чужих.

Не стесняйтесь просить о помощи

На этапе обучения обращайтесь к друзьям и менторам за советами. Задавайте даже вопросы, которые кажутся глупыми — в этом нет ничего постыдного.

Пожалуй, это самый быстрый способ преодолеть сомнения и двигаться дальше.

Бросайте себе вызов

Не соревнуйтесь с другими — соревнуйтесь с собой. Оценивайте свой прогресс.

Сравнение с другими вредит мотивации и мешает развиваться.

Изучайте основы и находите им применение

Чем больше областей применения вы найдете для новых навыков, тем выше ваша ценность.

Кроме того, это поможет лучше понимать основы.

Откажитесь от отрицательных мыслей

Иногда кажется, что все складывается против нас. В такие дни особенно велик соблазн бросить проект.

Сделайте перерыв и приступайте к работе с новыми силами. Если проблему не решить, ищите обходные решения.

Помните, что профессионалами не рождаются

Стать экспертом помогает постоянство и упорная работа. Прилагайте максимум усилий.

Если постоянно заниматься одним и тем же, со временем можно достичь совершенства.

Не концентрируйтесь только на теории

Недостаточно просто читать документацию и смотреть видео. Начните работать над тем, о чем только что читали. Практика способствует пониманию.

Фокусируйтесь на процессе, а не результате

Пусть вам будет интересно. Не беспокойтесь о будущем: в сфере программирования постоянно появляются новые библиотеки и платформы.

Если у вас хорошая основа, с остальным легко справиться. Получайте удовольствие от развития в профессии и сохраняйте позитивный настрой.

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