Личный опыт: что произойдет, если отказаться от всех социальных сетей?

Многие люди мечтают удалить свои аккаунты в социальных сетях. Джейку Мерфи, руководителю службы поддержки Zapier, удалось это сделать. Эксперимент, который должен был продолжаться всего неделю, затянулся на три — и Мерфи не планирует устанавливать приложения заново. Приводим адаптированный перевод его истории, в которой он делится своим опытом.

После удаления Facebook и Instagram у меня не осталось ни одной социальной сети, за исключением LinkedIn, в которой я обычно не проводил много времени. Я обдумывал эту идею в течение нескольких месяцев, но не могу точно сказать, что именно натолкнуло меня на нее.

Я собирался отказаться от приложений всего на неделю, однако прошло уже три, а я все еще не переустановил ни одно из них и не планирую это делать.

Первые ощущения

В течение первых часов после удаления приложений я обнаружил себя в плену мышечной памяти. Я разблокировал телефон, тянул палец к тому месту, где раньше находились иконки, и видел, что их там нет. Я вспоминал причину и откладывал телефон. Это повторялось четыре раза.

Удивительно, как со временем эти пути выстраиваются в мозгу. И немного грустно: каждый раз открывая эти приложения, человеку даже не приходится принимать сознательное решение. Мой мозг настолько привык к бездумной прокрутке социальных сетей, что я делал это, даже не осознавая.

Спустя пару дней эта привычка, похоже, ослабла. Несколько раз я хотел посмотреть что-то на Facebook. Вместо того, чтобы инстинктивно открывать приложение, я задумывался, осознавал, что его больше нет, — и на этом мысленный спор заканчивался.

Плюсы и минусы

После того как мой мозг избавился от зависимости от социальных сетей, а свободного времени стало больше, я смог тратить его на то, что считаю наиболее важным. Тем не менее мне не хватало определенных аспектов этих приложений. Вот некоторые из них.

Facebook Marketplace. Практически весь наш дом обставлен товарами с этой площадки. Моя жена все еще использует ее, но если бы у нее не было Facebook-аккаунта, то нам бы пришлось искать другие варианты.

Практически весь наш дом обставлен товарами с этой площадки. Моя жена все еще использует ее, но если бы у нее не было Facebook-аккаунта, то нам бы пришлось искать другие варианты. Важные события из жизни друзей и членов семьи. Теперь я узнаю их не самым первым, но многие близкие люди, с которыми я общаюсь вне социальных сетей, держат меня в курсе событий.

Теперь я узнаю их не самым первым, но многие близкие люди, с которыми я общаюсь вне социальных сетей, держат меня в курсе событий. Смешные публикации. Раньше меня развлекали мемы и видео, которые я встречал в ленте, а теперь друзья и жена отправляют мне лучшие из лучших.

Раньше меня развлекали мемы и видео, которые я встречал в ленте, а теперь друзья и жена отправляют мне лучшие из лучших. Новости. Facebook и Instagram помогали мне узнавать о произошедших событиях. К счастью, для этого есть множество альтернатив, в том числе газеты.

На данный момент преимущества отсутствия социальных сетей перевешивают недостатки. Прошло уже несколько недель, и я с уверенностью могу сказать, что скучаю по ним гораздо меньше, чем ожидал. Я начал больше читать и заниматься домашними делами, которые откладывал слишком долго. Я чувствую облегчение и гораздо больший контроль над своим временем.

Кроме того, теперь мне намного легче сосредотачиваться на работе. Вторая неделя после отказа стала одной из самых продуктивных за всю мою жизнь.

Я искренне рекомендую устраивать отдых от социальных сетей, хотя бы на пару дней или в течение рабочей недели. А я не собираюсь к ним возвращаться и предполагаю, что спустя некоторое время даже перестану о них вспоминать.

Если же вы не готовы избавиться от приложений полностью, то есть альтернативные способы. Например, отключить уведомления или использовать инструменты для фокусировки внимания во время рабочего дня. Такая функция есть как на iPhone, так и на Android.

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