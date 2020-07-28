Прочистить чакры, не выходя из дома: лучшие приложения и YouTube-каналы для йоги

Инструкторы йоги, приложения и YouTube-каналы предлагают различные стили и подходы. Остается лишь найти то, что подойдет именно вам.

Йога — это практика не только для тела, но и для ума. И то, и другое заслуживает постоянного внимания, особенно — в период социальной изоляции и неопределенности. Вот почему сейчас самое время заняться йогой, не выходя из дома.

YouTube или приложения: что выбрать для занятий йогой?

Это зависит от ваших потребностей. Кто вы — опытный йог, предпочитающий определенный стиль, или новичок, который хочет проверить разные варианты? Вам нужно постоянство или разнообразие?

Приложения: плюсы

Они структурированы (обычно по стилям и задачам) и дают возможность отслеживать, сколько вы занимаетесь.

Как правило, в приложении есть коллекция инструкторов и классов, поэтому можно использовать только его и пробовать разные стили.

Во многих приложениях можно составить персональный план упражнений или получить рекомендации исходя из ваших потребностей. Некоторые дают возможность собрать собственную программу и последовательность упражнений.

Приложения: минусы

У большинства приложений для йоги платная подписка.

YouTube: плюсы

Это бесплатно. Вы никогда не будете чувствовать вину, заплатив за дорогую подписку и не используя ее или обнаружив, что йога вам не подходит.

Вы делаете то, что хотите и когда хотите. Не придется чувствовать себя виноватым из-за того, что вы не следовали расписанию или программе регулярных упражнений. Не нужно беспокоиться о том, что вам пришлось потратиться на персонализированную программу, которая вам не подошла.

Инструкторы йоги на YouTube — это не просто тренеры, это харизматичные личности, которые делятся знаниями и собрали вокруг себя целое сообщество. Вы почувствуете более крепкую связь с инструктором и занятиями, чем при использовании приложения.

YouTube: минусы

На многих каналах YouTube есть только один йог, и потребуется время и терпение, чтобы найти подходящего.

YouTube менее структурирован, чем большинство приложений. Более удобный вариант — когда на канале есть списки плейлистов. Вам придется придумать систему, чтобы отслеживать свой прогресс и сохранять любимые видео.

Лучшие приложения для йоги



Лучшее по всем параметрам: Glo

Вывод: приложения лучше всего подходят для практикующих, опытных йогов, которые знают, чего они хотят, и для тех, кто ценит структурированность и может (или хочет) регулярно заниматься.Вывод: это бюджетный вариант, который помогает вам приобщиться к йоге. Он лучше подходит тем, кто не знает, что хочет получить от занятий, и тем, кто предпочитает гибкий график регулярному.

Доступно на iOS и Android, есть 7-дневная бесплатная пробная версия. Стоимость — $29,99 в месяц и $199,99 в год.

Во-первых, это просто красиво. Во-вторых, Glo рекомендует занятия исходя из ваших потребностей и предпочтений в стилях обучения, тогда как некоторые приложения предлагают индивидуальные программы и регулярные упражнения для решения только одной задачи.

Glo предлагает не только разовые занятия. В нем также есть коллекции от кураторов, аудио-медитации и 96 программ от 52 инструкторов. У каждого из них есть профиль в приложении, так что вы можете выбрать стиль, который лучше подойдет вам.

Каждая программа состоит из нескольких занятий и объединяет несколько стилей и дисциплин — кундалини, аштанга, инь, пранаяма и другие. Не волнуйтесь, Glo объяснит, что означают эти слова. Эти стили предназначены для помощи при боли, улучшения осанки, сна, управления стрессом, заботы о женском здоровье и так далее.

Поскольку большинство этих программ рассчитаны на неделю, приложение идеально подходит для тех, кто ценит регулярность и последовательность, а также разнообразие и гибкость в своем графике. Можно заниматься по расписанию Glo, либо выполнять упражнения в свободное время.

Лучшее приложение для физической подготовки: Lotus Yoga

Доступно на iOS и Android. Некоторые занятия бесплатны, но большинство можно увидеть только в версии pro, которая стоит $18,99 в месяц, $36,99 в год или $69,99 бессрочно.

В приложении множество упражнений. Оно будет полезно тем, кто занимается йогой, чтобы оставаться в форме. Также в нем есть коллекции занятий и программ, ориентированных на релаксацию и медитацию, основы йоги, здоровье и энергию. Можно выбрать категорию, нацеленную на физический результат: мышечный тонус, баланс, гибкость, кардио, сжигание жира, спортивные показатели, женское здоровье и асаны (так йоги называют «правильные упражнения»).

Пользователи также могут планировать собственные занятия из сотен поз и последовательностей, перечисленных в приложении. Если вы знаете, что делать, это хороший способ создать свою персональную систему тренировок.

Лучшее приложение для персонализации: Yoga Studio

Доступно на iOS и Android с 7-дневной бесплатной пробной версией. У приложения есть 9 планов подписки стоимостью от $2,99 до $95,99.

Создайте свою программу из библиотеки поз Yoga Studio. Yoga Studio похоже на Lotus Yoga — в нем также можно составлять занятия из готовых поз и последовательностей. Однако, в отличие от Lotus Yoga, это приложение фокусируется на здоровье, а не на фитнесе.

Конечно, в нем тоже есть упражнения для подвижности и достижения спортивных результатов. Но в целом занятия Yoga Studio основаны на целебных свойствах йоги. Есть подборки для повышения иммунитета, улучшения сна, управления весом, фертильности и психического здоровья. Некоторые плейлисты вдохновлены философскими и духовными основами йоги: пранаямой, чакра-йогой, а также различными практиками приветствия и медитации с инструктором.

Лучшее приложение для целенаправленных практик: Daily Yoga

Доступно на iOS и Android. Некоторые занятия бесплатны, но большинство можно увидеть только после обновления до версии pro за $19,99 в месяц или $49,99 в год.

Как и Glo, Daily Yoga рекомендует упражнения исходя из ваших потребностей и распределяет занятия по недельным программам, которые вы можете практиковать либо по рекомендованному расписанию, либо в своем собственном темпе. Что особенно важно, так это то, что каждая программа и каждый элемент в библиотеке снабжены списком преимуществ — полезной информацией для тех, кто хочет сделать упор на определенную область или функцию вашего тела. Если вы занимаетесь по мастер-классам, вы также можете узнать о стиле обучения тренера и о том, для кого эта практика подходит больше всего.

Можно начать с просмотра рекомендуемых программ в зависимости от вашей цели: повышение тонуса, гибкости, изучение основ, укрепление здоровья, усиление навыков или снятие стресса. В приложении также есть звуковые медитативные занятия. Если вы ищете сообщество, чтобы поделиться своим опытом, а также блоги и советы о йоге, вам понравятся социальные функции приложения.

Лучшее приложение для формирования привычек: Sunsa Yoga

Бесплатно на iOS и Android. Стоимость премиум-версии — от $9,99 до $29,99. В приложении можно настроить программу из 40 занятий — идеально для тех, кто любит заниматься регулярно.

При первом запуске приложение Sunsa Yoga задаст вопросы о целях и об аспектах здоровья и фитнеса, на которых пользователь хотел бы сосредоточиться. После этого оно предлагает программу на 40 занятий, разработанную для их достижения.

Это отличное приложение для тех, кому нравится соблюдать план и упражняться регулярно. Конечно, если вы хотите отклониться от плана, можете воспользоваться библиотекой занятий для различных целей и потребностей. Но возможности относительно ограничены, а сами упражнения довольно коротки.

Лучшие YouTube-каналы по йоге

Лучший YouTube-канал по всем параметрам: Yoga with Adrienne

Любой, кто когда-либо пробовал заниматься йогом по видео с YouTube, слышал об Эдриенн и ее друге — собаке Бенджи. Она одна из первых йогов на YouTube. Хотя она известна своим располагающим характером и тем, что любит подурачиться, ее философия очень серьезна и духовна.

Эдриенн дает инструкции успокаивающим голосом. Она не только поощряет своих последователей «найти то, что хорошо для них», но и следит за тем, чтобы ее объяснения и видео были понятны. Она не использует жаргон и дает свои уроки людям из всех слоев общества: «йога для писателей», «йога для подростков», «йога для тех, кто рискует» и так далее. Также у нее много видео по йоге для лечения боли и отдельных частей тела.

Кроме этого, на канале есть материалы, посвященные медитации и психическому здоровью — практики для самоуважения, смирения, творчества, при тревоге, посттравматическом расстройстве, горе. Иногда она также снимает серию 30-дневных тематических видео о йоге, фокусируясь на определенной теме. Ее последняя серия «дом» просто идеально подходит для этого лета.

Лучший YouTube-канал по растяжке и сбалансированным практикам: Yoga with Kassandra

Здесь представлены стили от динамичной виньясы до медленных растяжек инь. Если вы хотите заниматься в течение дня, этот канал для вас: у Кассандры есть энергичные видео для пробуждения и спокойные для восстановления, которые дадут отдых уму и телу в конце дня. Она отлично умеет сочетать их для сбалансированных занятий.

Но лучше всего у нее удается инь-йога — мягкий, медитативный стиль, который нацелен на спокойствие и глубокую проработку тела. Эта практика позволит сосредоточиться на дыхании, потоках энергии и осознанной растяжке. Конечно, она будет работать по-разному для разных людей; но если нужно справиться с болью, снять стресс или стать гибче, видео Кассандры вам подойдут.

Лучший YouTube-канал для хорошего самочувствия: Fightmaster Yoga

Лесли ведет канал Fightmaster Yoga. Как и у Эдриенн, у нее нет предубеждений в обучении йоге. Если вы новичок, стремящийся обрести уверенность в себе, вам поможет ее девиз: «дело не в позе». Для Лесли важно, что вы пришли и приняли решение ухаживать за собой; чтобы ваши ум и тело чувствовали себя лучше в конце каждой практики.

Упражнения Лесли основаны на виньяса-йоге и фокусируются на дыхании и выравнивании. На ее канале множество видеороликов об энергетических практиках аштанга, процедурах «заземления» из хатха-йоги, а также об упражнениях для всего тела и растяжке. Ее занятия зарядят ваш день позитивной энергией и целеустремленностью. А фоном для ее видео служит океан.

Лучший YouTube-канал для целенаправленных практик: SarahBeth Yoga

Если вы начинаете занятие с четкими целями и намерениями, то вы оцените канал Сары. Он тщательно организован, и там очень легкая навигация.

Все ее видео имеют цветовую кодировку: розовый для силовой фитнес-йоги, небесно-голубой для упражнений виньяса-флоу, темно-синий для хатха-йоги и фиолетовый для релаксационных восстановительных занятий. У нее также есть удобный плейлист, в котором видео рассортированы по категориям — следить за ними очень легко.

Если вы предпочитаете приложения для йоги, потому что они более интуитивны и прямолинейны, чем YouTube-каналы, рассмотрите SarahBeth Yoga в качестве бесплатной альтернативы. Вы оцените этот удобно организованный канал и стиль преподавания Сары.

Лучший образовательный YouTube-канал йоги: Ekhart Yoga

Ekhart Yoga — это крупнейшая в Европе онлайн-студия йоги. У нее есть сайт и платное приложение, а на YouTube-канале множество бесплатных занятий, живых сессий и видео, в которых представлены некоторые из их 52 учителей и 23 стилей йоги.

Особенным этот канал делают образовательные ролики о йоге и анатомии. Не удивляйтесь, увидев на канале модель скелета, и приготовьтесь узнать больше о своем теле. Инструкторы по йоге расскажут, как различные части тела соединяются друг с другом, и дадут советы, как организовать занятия, основываясь на том, что нужно телу. В целом, это отличный канал для тех, кто надеется узнать, как их тело движется во время практики и как оно связано с разумом.

Лучший YouTube-канал для медитации и духовных практик: BrettLarkinYoga

Время от времени вы будете слышать, как йоги говорят, что их «чакры заблокированы». Но что это значит на самом деле? Бретт объясняет: это значит, что энергия (кундалини) не может эффективно двигаться от нижней части позвоночника через семь энергетических центров («чакры») вдоль него к верхней части головы и за пределы земных сфер — тем самым вызывая физический, ментальный и эмоциональный дисбаланс.

Практика Бретта в значительной степени основана на этой философии, поэтому вы увидите несколько видеороликов, предназначенных для пробуждения вашей внутренней энергии: медитации, чакра-йога и кундалини-йога, стиль, который фокусируется на позе, дыхании и повторении мантр. Но поскольку чакры — фундаментальное понятие для йоги, Бретт также ведет занятия с другими стилями, чтобы заставить вашу энергию течь и ваши чакры выровняться.

YouTube-канал для связи ума и тела: Allie - The Journal Junkie

Как и у Бретт, практика Элли в значительной степени опирается на философию чакр и традиции йоги. Но Элли, как правило, использует не только кундалини, а несколько стилей йоги, чтобы нацелиться на каждую из семи чакр.

Каждая чакра предположительно соответствует определенной части позвоночника и обозначает различные ментальные и эмоциональные состояния. Поскольку многие из практик Элли фокусируются только на одной чакре за раз, то, если вы придерживаетесь этой философии, сможете питать и восстанавливать здоровый баланс энергии в областях вашего тела и ума, которые нуждаются в дополнительном внимании.

Не волнуйтесь, если разговоры о чакрах вам неинтересны. Элли также публикует множество видеороликов для утренних и вечерних практик, динамических потоков виньясы, фитнес-йоги, а также нежных и восстановительных занятий.

Лучший YouTube-канал для тех, кто хочет разнообразия: YogaTX

Этот канал объединяет йогов со всего Техаса и подходит тем, кто не готов посвятить себя только одному инструктору или стилю.

Чем больше инструкторов, тем больше разнообразия. Здесь есть видео йоги для практикующих всех уровней, а также для различных частей тела и целей. Обезболивание, тренировки, медитации? Вы сможете найти все и сразу. Если вы хотите заниматься регулярно, YogaTX может помочь вам и в этом — просто ознакомьтесь с видео из серии «связь с йогой». Йоги, которые управляют каналом, загружают ролики еженедельно, так что вариантов много.

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Фото на обложке: Olesya Kuznetsova / Shutterstock