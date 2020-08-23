Почему лечение через Zoom не поможет решить проблемы здравоохранения

Общаться с врачом в Zoom намного удобнее — как минимум, не нужно сидеть в очереди у его кабинета. Джош Холл из The Guardian решил узнать, насколько эффективно такое лечение и может ли оно заменить личный осмотр, особенно для пациентов с хроническими болезнями.

Пандемия серьезно изменила оказание медицинских услуг: вместо личных приемов многие врачи стали проводить онлайн-консультации. Хотя это может показаться временной мерой, есть вероятность, что такая практика будет применяться и в будущем.

В конце июля министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что телемедицина будет применяться и после пандемии. Выступая в Королевском колледже врачей, он сказал, что Великобритании нужно наращивать долю «дистанционной медицины»: «Отныне все консультации должны быть удаленными, если этому не препятствует убедительная медицинская причина».

Хотя COVID-19 ускорил переход к телемедицине, он не был причиной ее появления. Дистанционные консультации проводились и раньше. В Великобритании небольшая, но существенная группа пациентов пользовалась такими приложениями, как Livi и Babylon. Но благодаря пандемии переход, на который бы ушли годы, фактически произошел всего за несколько недель.

Мартин Маршалл, глава Королевского колледжа врачей общей практики, считает, что «дистанционные консультации, будь то по телефону или видео, не подойдут всем», а благотворительный фонд Mencap предупреждает: переход на телемедицину может обернуться катастрофой для тех, кто страдает нарушениями в обучении.

И все же позиция правительства непреклонна. Отношение Хэнкока к телемедицине не удивляет, если учесть его давнюю склонность к техническим решениям. В 2018 году он безуспешно запустил собственное приложение Matt Hancock MP, которое собирало множество пользовательских данных, в том числе фотографии, видео, контактную информацию и посещения. Компания Big Brother Watch обвинила приложение в краже данных и назвала его «захватывающей комедией ошибок».

Конечно, это всего лишь частный пример. Как утверждает Шон Макдональд, мы живем в эпоху «технологического театра», в котором правительства придумывает технологические решения для проблем, которые принципиально не способны решить или не желают решать. Отличный пример — британское приложение для отслеживания зараженных COVID-19: решение для борьбы с вирусом развивало британское ведомство цифровой трансформации. Через несколько месяцев приложение практически перестали использовать, так как оно оказалось бесполезным по сравнению с отслеживанием контактов с помощью людей. Между тем приложения для «виртуальной психотерапии» стали одним из официальных способов оказания психологической помощи, а пациенты самостоятельно обращаются за удаленной когнитивно-поведенческой терапией, чтобы получить консультацию по телефону и не стоять в списке ожидания.

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Действительно, именно в таких областях, как психическое здоровье, недостаток цифровых решений наиболее очевиден. Такие технологии, как телемедицина обычно работают только в рядовых случаях — если вы соответствуете профилю, для которого разработан сервис, он действительно может быть вам полезен. Но, как это часто бывает в системе здравоохранения, люди с серьезными проблемами останутся за бортом – с этим часто сталкиваются пациенты с хроническими нарушениями душевного здоровья. Для этой группы, как и для многих других демографических групп пациентов с высоким риском, личный контакт абсолютно необходим.

Для многих прием врача — что-то рутинное, но часто больные получают поддержку в первую очередь от медицинских работников. Психологическая помощь в Великобритании уже находится в плачевном состоянии. По качеству ухода за детьми и молодыми людьми с психическими заболеваниями страна значительно отстает от большей части Европы.

В январском докладе уполномоченного по делам детей Национальной системы здравоохранения Англии сказано:

расходы на обеспечение психического здоровья НСЗ составляют всего £92 в год на каждого ребенка;

в Великобритании всего 4,5 психиатра на 100 тысяч молодых людей — намного ниже, чем в Финляндии (36) или в Эстонии (16,8);

сокращение личных приемов значительно усугубит проблемы, с которыми уже сталкиваются люди, имеющие проблемы с психическим здоровьем.

Правительство будет настаивать, что те, кто нуждается в личных консультациях, все равно смогут их получить, но на самом деле дистанционное лечение почти наверняка будет навязано тем, кто этого не хочет, но понимает, что телемедицина становится самым быстрым или единственным надежным способом получить доступ к медицинской помощи, когда система здравоохранения перегружена и недофинансирована.

Осмотры по Zoom, провальные проекты цифровой трансформации и виртуальная терапия — все это часть тенденции маскировать серьезные структурные проблемы красивыми новыми приложениями. После десятков лет недофинансирования система здравоохранения вынуждена бороться за выживание, и телемедицина не сможет решить проблемы. В мире после пандемии она может стать прорывом, потому что облегчит нагрузку врачей. Виртуальная терапия популярна не потому, что есть доказательства ее эффективности, а потому, что получить своевременное направление к врачу бывает просто невозможно. Это не решения — это отвлекающие маневры.

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