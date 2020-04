Какие риски обнаружились в сервисе для видеоконференций Zoom

Проблемы с Zoom появились задолго до текущего момента. Еще в 2015 году суд Пенсильвании отправил в тюрьму человека, который распространял в Zoom детскую порнографию. В своей заключительной речи федеральный прокурор Остин Берри заявил, что Zoom это «Netflix детской порнографии», пишет The New York Times.

Представители Zoom утверждают, что сервис стал лучше контролировать такой контент. Но в последние несколько недель, когда востребованность Zoom стала быстро расти, видеоконференции снова стали атаковать взломщики, включающие порноролики.

У взрослых такие вторжения могут вызвать смех. Но для детей, которые сейчас посещают онлайн-уроки в Zoom, последствия окажутся серьезнее. При этом настройку защиты от таких атак сервис переложил на плечи учителей, но многие из них могут об этом не знать.

Вероятно, Zoom также нарушает права детей, отправляя данные из своего iOS-приложения третьим лицам, в том числе Facebook, сообщал ранее Vice. С тех пор Zoom удалил строки кода, предназначенные для передачи информации этой соцсети. Но перед этим Facebook успел получить различные данные о всех пользователях Zoom, включая их часовые пояса и идентификаторы, которые используются для таргетирования рекламы.

После распространения этой истории The New York Times опубликовала новость о том, что генпрокурор Нью-Йорка Летисия Джеймс изучает практику Zoom в области безопасности и конфиденциальности. Помимо этого, The Intercept узнал, что Zoom не обеспечивает сквозное шифрование соединений, хотя в его маркетинговых материалах говорится обратное. Vice сообщил, что Zoom допустил утечку электронных писем и изображений тысяч пользователей.

Правительство США уже предприняло несколько шагов по регулированию технологических платформ, которые злоупотребляют данными детей. В прошлом году FTC (Federal Trade Commission — Федеральная торговая комиссия) оштрафовала YouTube на рекордную сумму в $170 млн за то, что сервис якобы нарушил законы о конфиденциальности детей. В некотором смысле это был переломный момент в защите детей в онлайн-пространстве. Но после штрафа как YouTube, так и родители были злы и растеряны, потому что в рамках соглашения с FTC YouTube согласился маркировать видео и каналы для детей. Это может показаться достаточно простым требованием, но на практике его чрезвычайно трудно реализовать. Если Zoom решит усилить защиту конфиденциальности, особенно когда речь идет о маленьких пользователях, он может столкнуться с аналогичными проблемами.

Те, кто обеспокоен слабой политикой конфиденциальности Zoom, могут выбрать любой другой сервис для видеоконференций. Сооснователь Basecamp Дэвид Хайнемайер Ханссон, регулярно критикующий Кремниевую долину, предлагает пользоваться Whereby, BlueJeans Network и Lifesize, так как они более безопасны и менее зависимы от корпораций. По словам Ханссона, Zoom «в корне поврежден». Другие защитники конфиденциальности рассматривают недавнюю критику как тревожный сигнал для Zoom.

«Zoom действительно не обладает серьезной ценностью, если он не защищает персональные данные. Вот почему ему следует разобраться с этой проблемой», — написал в своем блоге Док Сирлс, возглавляющий исследования в Центре по изучению интернета и общества им. Беркмана Кляйна в Гарварде.

Это оптимистичный взгляд. Пессимистичный выглядит так: поскольку люди пытаются освоиться с удаленной работой и учебой, у них нет времени на анализ политик конфиденциальности. Они также не всегда могут убедить организацию, использующую Zoom, выбрать более безопасный сервис.

В конце концов, Zoom работает лучше, чем большинство конкурентов. Учитывая склонность людей выбирать простоту и удобство, а не конфиденциальность, вероятно, ситуация не сильно изменится, если только на нее не повлияют власти.

