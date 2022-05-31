«Тостер размером с человека»: как выглядит самоуправляемый автомобиль от Zoox

Электрокары не нуждаются в передних двигателях, а беспилотные автомобили — в сиденьях, направленных вперед. Тем не менее все они создаются по традиционной модели. Zoox решила пойти другим путем и создала дизайн своего беспилотного автомобиля с нуля.

Zoox — компания, которая была основана в 2014 году и приобретена Amazon за $1,2 млрд в 2020 году. Практически все последнее десятилетие она создавала автономное транспортное средство с нуля. Ее цель — не торговать этим автомобилем, а построить райдшеринговый сервис будущего, который будет конкурировать с Uber и Lyft.

В отличие от Waymo и Tesla, Zoox воспользовалась «преимуществом проектирования с нуля», как утверждает Крис Стоффель, директор по студийному проектированию и руководитель команды по промышленному дизайну Zoox. Компании удалось создать уникальное транспортное средство, не имеющее аналогов на дорогах, — нечто, напоминающее тостер размером с человека.

Фото в тексте: Zoox

Автомобиль Zoox меньше, чем BMW i3, и полностью симметричен с обеих сторон, благодаря чему он может двигаться вперед и назад, даже не разворачиваясь. Симметрия также позволяет использовать меньше уникальных деталей. Большие автоматические двери раздвигаются с каждой стороны автомобиля, а внутри располагаются два многоместных сиденья, обращенных друг к другу.

Фото в тексте: Zoox

Несмотря на такое количество нестандартных решений, Zoox уверена: ее транспортное средство получит высокий рейтинг безопасности перед запуском на общественных дорогах.

Внешний дизайн

По словам Науэля Баттальи, старшего руководителя по промышленному дизайну Zoox, команда вдохновлялась не силуэтами автомобилей, а «эстетикой продуктов, тем, что уже прижилось в бытовой электронике». Действительно, внешний вид автомобиля Zoox напоминает гаджет — кажется, будто его можно уменьшить до размера ладони, чтобы поиграть с ним.

Фото в тексте: Zoox

Это впечатление дополняют четыры сенсорных датчика, торчащие из каждого угла и напоминающие антенны. Решение может показаться недоработкой: почему же дизайнеры просто не подстроили под форму автомобиля камеры глубины с лидаром и прочие сенсоры?

Команда утверждает, что это классический пример принципа «форма определяется функцией». Это решение позволяет максимально увеличить обзор каждого сенсора (до 270 градусов) и убедиться в том, что автомобиль не блокирует им обзор.

Фото в тексте: Zoox

Кроме того, каждая «антенна» представляет собой модуль, оснащенный чистящими средствами, поддерживающими четкий обзор. Модули также с легкостью вытаскиваются для починки и обновления. По оценкам Zoox, автомобиль прослужит на протяжении около 250 км, а значит он должен быть удобным в эксплуатации.

Фото в тексте: Zoox

Еще одна уникальная черта разработки Zoox заключается во взаимодействии с пешеходами. Мы привыкли общаться с водители, махая рукой и кивая головой. Беспилотным автомобилям не подходит такой способ — им нужен свой «язык», как считает Стоффель.

Фото в тексте: Zoox

Автомобиль Zoox оснащен 32 динамиками, способными передавать звук отдельным людям на расстоянии по дуге в 7°. «Это не только умная коммуникация, но и снижение шумового загрязнения в городах», — утверждает Стоффель. Вместо того, чтобы сигналить на весь квартал, автомобиль может почирикать на пешехода, переходящего дорогу и смотрящего в телефон.

Внутреннее обустройство Внутренний дизайн продуман столь же тщательно, как и внешний. Во-первых, упомянутые выше двухместные сиденья, расположенные лицом друг к другу, а не в два ряда. Идея вполне имеет смысл — она уже десятки лет используется в поездах. Фото в тексте: Zoox Каждое место для пассажиров оснащено экраном, покрытым 3D-тканью, с помощью которого можно выбрать музыку и настроить кондиционер. А вот регулировка сидений и прочие подвижные детали, такие как подстаканники, полностью отсутствуют. Таким образом, Zoox обеспечивает одинаковые ощущения для каждого пассажира в любое время суток. Фото в тексте: Zoox Тем не менее у многоместного сиденья есть недостаток с точки зрения безопасности, поскольку оно «обнимает» тело пассажира не так надежно, как традиционные автомобильные кресла. Чтобы это исправить, команда разработала подушку безопасности в форме подковы, которая разворачивается в случае аварии и оборачивает каждое сиденье. Фото в тексте: Zoox Добавили и возможность кастомизировать интерьер. На потолке Celestial Headliner расположили 600 светодиодов, которые могут светиться разными цветами, как звезды. Его можно применять в качестве общего освещения, визуальных уведомлений (например, во время открытия дверей) и, возможно, даже в «режиме вечеринки», который, как предполагает Батталья, может заинтересовать компании, арендующие целый Zoox. Источник. Фото на обложке: Zoox