Эквайринга уже недостаточно: какие финтех-сервисы нужны бизнесу и зачем

На плотно заселенных развитых рынках — например, в российском ритейле — бизнес зачастую вынужден опускать цену до близкой к себестоимости. Дальше нужно конкурировать за счет клиентоориентированности: предлагать потребителям сопутствующие услуги, упрощать клиентский путь, сглаживать швы между сервисами и так далее.



И чем бизнес крупнее, технологичнее и амбициознее, тем важнее разнообразие платежного функционала. Решить эти задачки можно двумя способами: наняв команду разработки или купив готовое решение у финтех-провайдера.



Причем финансовые опции могут быть разные: от предложения страховых продуктов до автоматизации расчетов между клиентом и поставщиками товаров. Так, данные партнеров ЮKassa показывают: если подключить на сайт оплату по частям, можно увеличить продажи на 17%, средний чек — на 20%, а повторные покупки — на 30%.



Задача FaaS — построить ценность вокруг cashflow, снижая совокупные издержки на транзакции между всеми участниками системы. Если говорить простым языком, то возможностей потратить и перевести деньги у клиента должно быть много, а обслуживание должно быть максимально выгодным.

