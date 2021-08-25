Эквайринга уже недостаточно: какие финтех-сервисы нужны бизнесу и зачем

Оплатить бензин, не выходя из машины? Добавить пожертвование к покупке на маркетплейсе? Оформить подписку на автомобиль? Сценариев финансовых онлайн-операций множество, и бизнес, который первым предложит их клиентам и партнерам, получит преимущество в своей нише.
Поэтому традиционная концепция «финансы для банков, а банки для финансов» теряет актуальность: денежный функционал превращается в базовую надстройку, а непрофильные компании — от Apple до iGoods — начинают предлагать собственные финтех-решения вроде кредитования, страхования и прочих сервисов.
О том, как FaaS (fintech as a service — финтех как сервис) может повысить монетизацию бизнеса и укрепить лояльность клиентов, — в совместном спецпроекте RB.RU и ЮKassа.
Поэтому традиционная концепция «финансы для банков, а банки для финансов» теряет актуальность: денежный функционал превращается в базовую надстройку, а непрофильные компании — от Apple до iGoods — начинают предлагать собственные финтех-решения вроде кредитования, страхования и прочих сервисов.
О том, как FaaS (fintech as a service — финтех как сервис) может повысить монетизацию бизнеса и укрепить лояльность клиентов, — в совместном спецпроекте RB.RU и ЮKassа.
ЮKassа — самый популярный в России небанковский платежный сервис для бизнеса, к которому подключено больше 120 тысяч онлайн-магазинов. Входит в экосистему «Сбера».
Как заработать с помощью финсервисов, если я не владею банком?
На плотно заселенных развитых рынках — например, в российском ритейле — бизнес зачастую вынужден опускать цену до близкой к себестоимости. Дальше нужно конкурировать за счет клиентоориентированности: предлагать потребителям сопутствующие услуги, упрощать клиентский путь, сглаживать швы между сервисами и так далее.
И чем бизнес крупнее, технологичнее и амбициознее, тем важнее разнообразие платежного функционала. Решить эти задачки можно двумя способами: наняв команду разработки или купив готовое решение у финтех-провайдера.
Причем финансовые опции могут быть разные: от предложения страховых продуктов до автоматизации расчетов между клиентом и поставщиками товаров. Так, данные партнеров ЮKassa показывают: если подключить на сайт оплату по частям, можно увеличить продажи на 17%, средний чек — на 20%, а повторные покупки — на 30%.
Задача FaaS — построить ценность вокруг cashflow, снижая совокупные издержки на транзакции между всеми участниками системы. Если говорить простым языком, то возможностей потратить и перевести деньги у клиента должно быть много, а обслуживание должно быть максимально выгодным.
И чем бизнес крупнее, технологичнее и амбициознее, тем важнее разнообразие платежного функционала. Решить эти задачки можно двумя способами: наняв команду разработки или купив готовое решение у финтех-провайдера.
Причем финансовые опции могут быть разные: от предложения страховых продуктов до автоматизации расчетов между клиентом и поставщиками товаров. Так, данные партнеров ЮKassa показывают: если подключить на сайт оплату по частям, можно увеличить продажи на 17%, средний чек — на 20%, а повторные покупки — на 30%.
Задача FaaS — построить ценность вокруг cashflow, снижая совокупные издержки на транзакции между всеми участниками системы. Если говорить простым языком, то возможностей потратить и перевести деньги у клиента должно быть много, а обслуживание должно быть максимально выгодным.
Финтех как сервис: когда он полезен?
— Бесшовность
Клиентский путь может обрываться — и тогда на некоторых этапах воронки продаж теряется часть покупателей. Финтех-решения помогают сгладить эти швы: скажем, для тест-драйва дорогой бытовой техники клиенту не придется приезжать в офис и что-то подписывать, а продавец может не холдировать средства. Интерфейс и процесс оформления тестового периода будут такими же простыми, как у покупки, а деньги спишут только в том случае, если товар понравится заказчику.
— Масштабирование
В какой-то момент аудитория бизнеса вырастет или потребуется добавить смежный функционал. Тогда важно не потерять в скорости всех процессов — особенно обработки платежей. Технологичные сервисы помогут в этом и сделают масштабирование относительно дешевым.
— Ускорение
На современном рынке быстрый старт очень важен: сокращение time-to-market, то есть времени от начала разработки идеи до выхода на рынок, определяет успешность бизнеса. Иногда речь идет не просто об успехе, а о выживании: Gartner подсчитал, что около 20% «опоздавших» продуктов так и не достигают своих целей.
Зачем платить посреднику, если можно реализовать финтех-компетенции внутри компании?
Почти все можно делать самому: варить кофе, красить стены и договариваться с регуляторами. В случае финансовых технологий выбор между инсорсом или аутсорсом зависит от потребностей бизнеса, его ресурсов и запаса времени. Нужно учитывать не только расходы на ИТ-инфраструктуру, лицензии, персонал, но и временные затраты на разработку решения, а также выгоду, упущенную из-за отклонения от основного курса.
Давайте говорить честно: финтех инхаус дорогой; настолько, что даже Apple реализует финансовые решения в партнерстве с Goldman Sachs. Однако для тестирования гипотезы, а также для развертывания, особенно с гарантией устойчивости и надежности, лучше присмотреться к провайдеру.
Давайте говорить честно: финтех инхаус дорогой; настолько, что даже Apple реализует финансовые решения в партнерстве с Goldman Sachs. Однако для тестирования гипотезы, а также для развертывания, особенно с гарантией устойчивости и надежности, лучше присмотреться к провайдеру.
Кому FaaS нужен в первую очередь?
FaaS помогает выстроить экосистему из разных решений вокруг «сердца» любого бизнеса — приема платежей. Например, крупному ритейлеру FaaS-сервисы позволяют подключить разные каналы продаж, запустить выплаты, программы лояльности, идентификацию клиентов или свой кастомизированный эквайринг.
Индустрии могут быть разные, а вот юзеркейсы похожие. Райдшеринговые компании предоставляют водителям электронные кошельки под своим брендом для моментального получения заработанных денег. Расчеты между физическими лицами нужны и платформе по поиску услуг репетиторов, и маркетплейсу молодых дизайнеров.
Индустрии могут быть разные, а вот юзеркейсы похожие. Райдшеринговые компании предоставляют водителям электронные кошельки под своим брендом для моментального получения заработанных денег. Расчеты между физическими лицами нужны и платформе по поиску услуг репетиторов, и маркетплейсу молодых дизайнеров.
А можно еще пару примеров?
— Сплитование позволяет автоматически распределять деньги между продавцами, чьи товары и услуги покупатель оплачивает в одном окне. Это помогает оптимизировать юнит-экономику, упростить работу бухгалтерии, автоматизировать документооборот. Подходит маркетплейсам, агрегаторам, а также компаниям с несколькими юридическими лицами — например, франшизам.
— Программы лояльности. Если «приправить» процесс оплаты заказов кэшбэком, бонусами и другими элементами программ лояльности, клиенты с большей вероятностью будут оплачивать покупки онлайн, следить за брендом и продолжать покупать именно у него.
— Кредитование. Отсроченный платежный метод выступает скорее удобным сервисом, чем решением в случае нехватки средств. На выходе конечный пользователь получает выгодные условия и новый платежный опыт, а продавцу достается рост конверсии, числа покупок и среднего чека.
— Прием платежей от юрлиц. Финтех-сервисы помогут избежать головной боли и в случае B2B-платежей — с их помощью бизнес сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов и партнеров так же просто, как от частных лиц. Это увеличит конверсию платежей и оптимизирует бухгалтерский труд.
— Онлайн-чаевые. Функционал безналичных чаевых может быть полезен офлайн- и онлайн-бизнесу: общепиту, салонам красоты, сервисам доставки еды и продуктов, такси и так далее. Это позволяет мотивировать сотрудников и повышать лояльность клиентов.
Главное — финтех всегда может подстроиться под задачи конкретного бизнеса.
— Программы лояльности. Если «приправить» процесс оплаты заказов кэшбэком, бонусами и другими элементами программ лояльности, клиенты с большей вероятностью будут оплачивать покупки онлайн, следить за брендом и продолжать покупать именно у него.
— Кредитование. Отсроченный платежный метод выступает скорее удобным сервисом, чем решением в случае нехватки средств. На выходе конечный пользователь получает выгодные условия и новый платежный опыт, а продавцу достается рост конверсии, числа покупок и среднего чека.
— Прием платежей от юрлиц. Финтех-сервисы помогут избежать головной боли и в случае B2B-платежей — с их помощью бизнес сможет принимать онлайн-оплату от корпоративных клиентов и партнеров так же просто, как от частных лиц. Это увеличит конверсию платежей и оптимизирует бухгалтерский труд.
— Онлайн-чаевые. Функционал безналичных чаевых может быть полезен офлайн- и онлайн-бизнесу: общепиту, салонам красоты, сервисам доставки еды и продуктов, такси и так далее. Это позволяет мотивировать сотрудников и повышать лояльность клиентов.
Главное — финтех всегда может подстроиться под задачи конкретного бизнеса.
На что обратить внимание при выборе провайдера?
На все — как и при выборе любого другого контрагента. Но в первую очередь стоит изучить, насколько сервис технологичен, прост в интеграции и разнообразен в плане бизнес-сценариев. Также важны скорость развертывания решений, их устойчивость, совместимость с другими продуктами и возможность масштабирования.
Сейчас на российском финтех-рынке наблюдается общее стремление к взаимовыгодным коллаборациям, чтобы конечный пользователь, подписавшись на одну платформу, получил ресурсы и возможности других игроков — даже из смежных сфер.
Сейчас на российском финтех-рынке наблюдается общее стремление к взаимовыгодным коллаборациям, чтобы конечный пользователь, подписавшись на одну платформу, получил ресурсы и возможности других игроков — даже из смежных сфер.
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Партнерский материал
Эквайринга уже недостаточно: какие финтех-сервисы нужны бизнесу и зачем