Начался приём заявок на Международную выставку юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI). Отправить заявку надо до 25 июня 2020 года. Участвовать могут школьники от 6 до 19 лет из России вне зависимости от региона, сообщает пресс-служба выставки.

В письме надо рассказать на английском языке о себе, своём изобретении и прикрепить ссылку на видео, где вы показываете принцип работы устройства.

Международная выставка изобретений школьников пройдёт онлайн