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YOUNG

Международная выставка изобретений школьников пройдёт онлайн

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Начался приём заявок на Международную выставку юных изобретателей International Exhibition for Young Inventors (IEYI). Отправить заявку надо до 25 июня 2020 года. Участвовать могут школьники от 6 до 19 лет из России вне зависимости от региона, сообщает пресс-служба выставки. 

В письме надо рассказать на английском языке о себе, своём изобретении и прикрепить ссылку на видео, где вы показываете принцип работы устройства.

Международная выставка изобретений школьников пройдёт онлайн

Есть шесть номинаций:

  • Борьба со стихийными бедствиями;
  • Образование и отдых;
  • Продукты питания и сельское хозяйство;
  • Зеленая технология для снижения загрязнения окружающей среды;
  • Безопасность и здоровье;
  • Технология для особых нужд (изобретения для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья).

Работу можно выполнять индивидуально или в команде до трёх человек. Участие в конкурсе бесплатное. 

Церемония награждения победителей и вручение золотых медалей пройдёт в октябре в городе Макао, Китай. В случае победы российских школьников поездку оплатят спонсоры — юридическая фирма «Городисский и Партнеры».

Фото на обложке: пресс-служба International Exhibition for Young Inventors (IEYI)

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