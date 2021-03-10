Российские школьники получат грант в 2,2 млн рублей на обучение в IT

«Компьютерная Академия Шаг» выделила 117 грантов для ребят в возрасте от 9 до 15 лет. Конкурс на получение гранта пройдёт с 10 по 29 марта. Для участия родитель ребёнка должен заполнить заявку на сайте академии.

Конкурс пройдёт в несколько этапов. Первый этап состоится с 10 по 17 марта в онлайн формате, второй — с 15 по 23 марта в виде личного собеседование. Заключительная часть представляет собой очное тестирование. За каждый этап начисляются баллы. грант получат школьники с наибольшим суммарным количеством баллов.

Участвовать могут школьники из 35 городов России. Победители пройдут годовое обучение по программированию, созданию игр, робототехнике, научатся делать сайты. Участникам, занявшим второе место, грант покроет половину стоимости обучения. Третье место гарантирует оплату 30% обучения.

Победителей объявят 29 марта. Воспользоваться призом школьники смогут на старте программы «Малая Компьютерная Академия». Выпускники школы в дальнейшем работают в таких компаниях, как Cisco, Ebay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других крупных международных организациях.

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