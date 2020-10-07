Максимум практики: как прошла digital-стажировка AliExpress для молодых специалистов

Первые участники программы поделились опытом, который вынесли из стажировки, и дали советы, как молодым специалистам попасть в международную компанию на старте карьеры.

Осень — время подводить итоги, вспоминать о крутых возможностях и готовиться к чему-то новому. Летом AliExpress Россия объявила о запуске первой digital-стажировки для выпускников школ и студентов. Ребятам предлагали попробовать себя в маркетинге. Никакой скучной теории, никаких ограничений в идеях и их реализации — только максимум практики.

Полина Шестакова, 17 лет

На стажировку я попала с помощью фонда «Путёвка в жизнь», который помогает старшеклассникам с учёбой, находит для них первое место работы или стажировки. Специального отбора на программу не было, брали всех желающих.

Стажировка длилась месяц, а новые задачи давали каждую неделю. Это помогло посмотреть на рабочие процессы внутри большой компании и узнать, как устроены её внутренние механизмы. Сперва мы познакомились со всей командой AliExpress, а потом и с отечественными производителями. Мы общались с российскими предпринимателями, обсуждали, как улучшить сотрудничество, какие условия выглядят для них наиболее привлекательными.

Для меня стажировка — новый опыт. Я познакомилась с индустрией e-commerce и digital, съездила в офис AliExpress в Москве, защитила итоговый проект перед топ-менеджментом компании и завела новые знакомства.

Игорь Ерин, 18 лет

Я узнал о стажировке от знакомого. Сперва сомневался, был не уверен, что справлюсь, но в итоге интерес и желание попробовать победили. И не зря: ответное приглашение пришло быстро, а месяц стажировки — плодотворно.

Мы работали удалённо, но всегда были на связи с коллективом компании. Нам рассказывали про современный маркетинг — каналы коммуникации, современные тенденции, особенности разных аудиторий. Моя сфера деятельности не связана с маркетингом, я учусь на востоковедении в МГУ, и задания были для меня в новинку.

Через две недели нас поделили на две группы — надо было придумать заходы для рекламной компании крупной распродажи сервиса и защитить проекты перед руководством. Каждая из групп работала со своей аудиторией: пользователи 18–35 лет и 35 лет и старше.

Я был в группе, которая готовила кампанию для молодой аудитории — в идеях, платформах и бюджетах для креатива нас не ограничивали. Было интересно предлагать идеи для Tik Tok, телевидения, радио — это помогло понять особенности каждого медиа.

Стажировка очень полезна: я узнал, как работает PR и маркетинг, как говорить с разными возрастными аудиториями, и отточил навыки коммуникации. Под нас подстраивались — и под удобство по времени, и под возможности проходить стажировку, и под знания и навыки, которые у нас уже были.



Дарья Малая, 17 лет

Cейчас я заканчиваю школу и думаю, куда поступать. Пока что мне ближе всего профессия маркетолога. Участие в летней digital-стажировке AliExpress я приняла, чтобы понять, действительно ли мне интересна индустрия и хочу ли я работать в ней.

В финальном проекте мы с коллективом пытались выделить для компании крючки-инсайды для разных возрастных групп. Полёт мысли никак не ограничивали: AR-маски в Instagram, билборды, разработка игр и приложений — всё, что угодно.

Наши идеи слушали совет директоров и топ-менеджеров AliExpress. Самое важное — мы получили обратную связь, обсудили преимущества и недостатки каждой из идей.

Мы чуть-чуть волновались, но коллеги из компании помогли справиться со стрессом. На генеральном прогоне они рассказали, что стоит доработать, как лучше выстроить логику выступления, дали советы по публичным выступлениям. Было здорово пройти двойную оценку: получить рекомендации от коллектива и от его руководителей.

После стажировки убедилась, что выбрала верное направление для поступления, и теперь пойду на маркетинг.

Анастасия Орлова, 17 лет

На программу приглашают всех желающих — специальных требований, кроме того, что ищут начинающих специалистов, нет, так что порог входа низкий. Стажировка прошла интенсивно. Мы созванивались с разными сотрудниками AliExpress каждый день — они рассказывали нам про принципы своей работы и задачи.

Специалисты давали задания, которые можно выполнять и из дома, и из офиса AliExpress — кому как удобнее. Вот часть задач, которые мы выполняли в рамках стажировки (для меня такой опыт был в новинку):

анализ работы с отечественными производителями;

отслеживание трендов в социальных сетях вроде Twitter и TikTok;

креатив и брейнштормы для маркетинга.

Через пару недель нас позвали в офис на встречу с отделом маркетинга и дали задание подумать над реализацией рекламной компании. Придумывать форматы можно было под любые крупные медиаплощадки, а бюджет был не ограничен.

Здесь пригодились знания, которые мы получили, общаясь со специалистами компании. Они рассказывали, как формировать целевую аудиторию, составлять сметы, привлекать внимание клиентов, выстраивать драматургию истории и работать над идеями в команде.

В результате мы получили бесценный опыт — наши идеи оценили профессиональные рекламщики и управленцы.





Фото на обложке: Shutterstock / GaudiLab